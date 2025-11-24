સ્વદેશી યુદ્ધ જહાજ 'માહે' વધારશે ભારતીય નૌકાદળની તાકાત, જાણો તેની ખાસ વિશેષતા
સ્વદેશી રીતે નિર્મિત એન્ટિ-સબમરીન યુદ્ધ જહાજ 'માહે' આજે ભારતીય નૌકાદળના યાર્ડમાં સામેલ થઈ રહ્યું છે, નૌકાદળ તેને મુંબઈ ડોકયાર્ડ ખાતે કમિશન કરશે.
નવી દિલ્હી : ભારતીય નૌકાદળ આજે સોમવારે મુંબઈ નેવલ ડોકયાર્ડ ખાતે માહે-ક્લાસ એન્ટિ-સબમરીન યુદ્ધ જહાજ છીછરા પાણીના યાન 'માહે' કમિશન કરશે. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ કુલ આઠ યુદ્ધ જહાજો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે.
સ્વદેશી યુદ્ધ જહાજ 'માહે'
એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, વેસ્ટર્ન નેવલ કમાન્ડના ફ્લેગ ઓફિસર કમાન્ડિંગ-ઇન-ચીફ વાઇસ એડમિરલ કૃષ્ણ સ્વામીનાથન દ્વારા હોસ્ટ કરેલ આ સમારોહની અધ્યક્ષતા આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી કરશે. 'માહે'નું કમિશનિંગ સ્વદેશી છીછરા પાણીના લડવૈયાઓની નવી પેઢીના આગમનને ચિહ્નિત કરે છે જે ચપળ, ઝડપી અને સ્થિતિસ્થાપક છે.
સ્વદેશી યુદ્ધ જહાજ બનશે નૌકાદળની તાકાત
નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે, જે 80 ટકાથી વધુ સ્વદેશી સામગ્રી સાથે યુદ્ધ જહાજોની ડિઝાઇન, બાંધકામ અને એકીકરણમાં ભારતની વધતી જતી કુશળતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. "માહે" પશ્ચિમી દરિયા કિનારા પર "શાંત શિકારી" તરીકે કાર્ય કરશે. તે સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરશે અને ભારતની દરિયાઈ સરહદોની સુરક્ષા માટે સમર્પિત રહેશે.
કોચીન શિપયાર્ડ લિમિટેડ (CSL) દ્વારા કોચીમાં બનાવવામાં આવેલ "માહે" નૌકાદળના જહાજ ડિઝાઇન અને બાંધકામમાં ભારતની "આત્મનિર્ભર ભારત" પહેલનું નવીનતમ ઉદાહરણ છે. આ જહાજ નાનું છતાં શક્તિશાળી છે. જે ચપળતા, ચોકસાઈ અને સહનશક્તિ દર્શાવે છે, જે દરિયાકાંઠાના પ્રદેશોને કબજે કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ ગુણો છે.
સબમરીન વિરોધી કામગીરીની ક્ષમતા
આ યુદ્ધજહાજની સૌથી નોંધપાત્ર તાકાત તેની સબમરીન વિરોધી કામગીરી ક્ષમતા છે. તે દરિયાકાંઠાના વિસ્તાર સુધી પહોંચી શકે છે, પાણીની અંદર દેખરેખ રાખી શકે છે અને છીછરા પાણીમાં ખાણ-લેઇંગ કામગીરી કરી શકે છે. ફાયરપાવર, સ્ટીલ્થ અને ગતિશીલતાના તેના સંયોજન સાથે, જહાજ સબમરીનનો શિકાર કરવા, દરિયાકાંઠાના પેટ્રોલિંગ કરવા અને ભારતના મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગને સુરક્ષિત કરવા માટે રચાયેલ છે.
નિવેદનમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે ગયા અઠવાડિયે, ભારતીય નૌકાદળે 'માહે' ની ટોચ પ્રદર્શિત કરી હતી. જે પ્રદેશના સાંસ્કૃતિક અને લશ્કરી વારસાથી પ્રેરિત હતી. દરમિયાન, ભારતીય નૌકાદળે 3 ડિસેમ્બરે નૌકાદળ દિવસ 2025 ની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. આ દિવસે, તિરુવનંતપુરમના શાંગુમુગમ બીચ પર એક શાનદાર ઓપરેશનલ પ્રદર્શન યોજાશે. તે દળની ચોકસાઈ, વ્યાવસાયીકરણ અને વધતી જતી દરિયાઈ કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કરશે.
