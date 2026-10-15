કેન્દ્રિય ગૃહ સચિવે સુપ્રીમ કોર્ટની માફી માંગી, કહ્યું- કોર્ટના આદેશનું ઉલ્લંઘન ઈરાદાપૂર્વક નથી કરાયું
દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન ઇન્ટરનેટ સેવાઓ બંધ કરવા બદલ સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટની માફી માંગી.
By Sumit Saxena
Published : October 15, 2026 at 11:13 AM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ ગોવિંદ મોહને કોર્ટના અવમાનનાની નોટિસના જવાબમાં સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ બિનશરતી માફી માંગી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હીમાં લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધો અંગે કોર્ટના 9 ઓક્ટોબરના આદેશનું ઉલ્લંઘન ઈરાદાપૂર્વક કરવામાં આવ્યું ન હતું, અફવાઓ ફેલાતી રોકવા માટે આ પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા.
સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલા સોગંદનામામાં, ગોવિંદ મોહને કોર્ટના તિરસ્કારની નોટિસ બદલ બિનશરતી માફી માંગી છે. જોકે, તેમણે રાયસીના હિલ્સની આસપાસ 4 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં 9 ઓક્ટોબરની રાત્રે 10 વાગ્યાથી 10 ઓક્ટોબરની રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી એક દિવસ માટે મોબાઈલ ઈન્ટરનેટ સેવાઓ સ્થગિત કરવાના નિર્ણયનો બચાવ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જાહેર અશાંતિ રોકવા અને શાંતિ જાળવી રાખવા માટે આ પગલું જરૂરી હતું.
આ સંક્ષિપ્ત સોગંદનામું બુધવારે મોડી રાત્રે દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું. ગૃહ સચિવે જણાવ્યું, "સૌ પ્રથમ, હું આ કોર્ટ સમક્ષ બિનશરતી અને નિઃશરત માફી માંગું છું. હું આ માનનીય કોર્ટ સમક્ષ હકીકતો રજૂ કરું છું, જે દર્શાવે છે કે આ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા કોઈ પણ નિર્દેશોનું ઈરાદાપૂર્વક ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું નથી."
સોગંદનામામાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, "હું રજૂઆત કરું છું કે, સ્થાપિત કાયદાકીય સુરક્ષા જોગવાઈઓ હેઠળ, ચોક્કસ ભૌગોલિક વિસ્તારમાં ઈન્ટરનેટ સેવાઓ કામચલાઉ ધોરણે સ્થગિત કરવી એ એક સ્વીકૃત પગલું છે, જેનો ઉપયોગ યોગ્ય સંજોગોમાં જાહેર વ્યવસ્થા જાળવવા માટે થઈ શકે છે."
સુપ્રીમ કોર્ટને જાણ કરવામાં આવી હતી કે, રાયસીના હિલ્સની આસપાસ 4 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં સેલ્યુલર ઈન્ટરનેટ સેવાઓ એક દિવસ માટે 9 ઓક્ટોબર, 2026ની રાત્રે 11 વાગ્યાથી 10 ઓક્ટોબર, 2026ની રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. સોગંદનામામાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, આ સ્થગિતતા માત્ર સેલ્યુલર ઈન્ટરનેટ સેવાઓ પૂરતી જ મર્યાદિત હતી. તેમાં અન્ય ઈન્ટરનેટ સેવાઓ કે ટેલિકોમ્યુનિકેશન સેવાઓ, જેમ કે વાઈ-ફાઈ (Wi-Fi) અને બ્રોડબેન્ડનો સમાવેશ થતો ન હતો.
તેમાં વધુમાં નોંધવામાં આવ્યું છે, "તેથી, હું આદરપૂર્વક વિનંતી કરું છું કે આ કોર્ટ તેના 11.10.2026ના આદેશમાં સુધારો કરે, જેથી જરૂર પડે ત્યારે ઈન્ટરનેટ સેવાઓ સ્થગિત કરી શકાય. આ પગલું સંપૂર્ણપણે કાયદા અનુસાર અને તમામ લાગુ કાયદાકીય જરૂરિયાતો તથા સુરક્ષા જોગવાઈઓનું પાલન કરીને જ અમલમાં મૂકવામાં આવશે."
11 ઓક્ટોબરના રોજ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ CJP દ્વારા કરવામાં આવતા વિરોધ પ્રદર્શનને દિલ્હી પોલીસે નિષ્ફળ બનાવ્યાના એક દિવસ બાદ, સુપ્રીમ કોર્ટે તેના અગાઉના આદેશના કથિત ઉલ્લંઘન બદલ ગૃહ સચિવ, દિલ્હી પોલીસ કમિશનર અને DMRCના અધ્યક્ષને અવમાનના નોટિસ જારી કરી છે.
ગૃહ સચિવના સોગંદનામામાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, દિલ્હી પોલીસ તરફથી 10 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી, એક દિવસ માટે સેલ્યુલર ઇન્ટરનેટ સેવાઓ સ્થગિત કરવા અંગેની વિનંતી મળી હતી. તેમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, આ વિનંતી પર કાયદા અનુસાર યોગ્ય પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી અને વિચારણા કરવામાં આવી હતી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતા અને રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં જાહેર વ્યવસ્થામાં કોઈ ખલેલ ન પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવાની આવશ્યકતાને ધ્યાનમાં લેતા, સેવાઓ સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય યોગ્ય પગલું ગણવામાં આવ્યો હતો.
સોગંદનામામાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે, "હું આદરપૂર્વક રજૂઆત કરું છું કે, આ કોર્ટે વર્તમાન કાર્યવાહીમાં જારી કરાયેલી નોટિસ પર વિચાર કરતી વખતે ઉપરોક્ત તથ્યોને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ અને આ નોટિસ રદ કરવી જોઈએ." ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્ય કાંતના નેતૃત્વ હેઠળની બેન્ચ આજે આ અવમાનના અરજી પર સુનાવણી કરશે.
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