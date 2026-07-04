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મોદી સરકારે ફરી એકવાર સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક, 23 પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓની યાદી બહાર પાડી

યાદી મુજબ, આ આતંકવાદીઓ પાકિસ્તાન અથવા પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં રહે છે.

મોદી સરકારે 23 આતંકવાદીઓની યાદી જાહેર કરી
મોદી સરકારે 23 આતંકવાદીઓની યાદી જાહેર કરી (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 12:22 PM IST

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નવી દિલ્હી: કેન્દ્રની મોદી સરકારે શનિવારે આતંકવાદ સામે મોટી કાર્યવાહી કરી. અહેવાલો અનુસાર, ગૃહ મંત્રાલયે એક જાહેરનામું બહાર પાડીને 23 આતંકવાદીઓની યાદી જાહેર કરી છે. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ આતંકવાદીઓને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ અધિનિયમ (UAPA) હેઠળ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે.

એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે ગૃહ મંત્રાલયે આ 23 આતંકવાદીઓને UAPA ની ચોથી સૂચિમાં સામેલ કર્યા છે. આ સૂચિમાં રહેલા આતંકવાદીઓ જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) સાથે જોડાયેલા છે. આ આતંકવાદીઓ પાકિસ્તાન અથવા પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં રહે છે.

ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA), 1967 (1967 નો 37), કેન્દ્ર સરકારને કોઈ વ્યક્તિને આતંકવાદી તરીકે નિયુક્ત કરવાની સત્તા આપે છે જો તે માને છે કે તેઓ આતંકવાદમાં સામેલ છે. આતંકવાદીઓને યાદીમાં ઉમેરવાથી રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) તેમના નાણાંકીય ભંડોળને અવરોધિત કરી શકે છે, શસ્ત્રોના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકી શકે છે અને તેમની સંપત્તિ જપ્ત કરી શકે છે.

2019 માં, આતંકવાદ વિરોધી કાયદામાં સુધારો કરીને વ્યક્તિગત આતંકવાદીઓને સૂચિમાં સમાવવામાં આવ્યા હતા. આ સુધારા પહેલા, ફક્ત સંગઠનોને જ આતંકવાદી સંગઠનો તરીકે સૂચિબદ્ધ કરી શકાતા હતા. આજે, શનિવારે, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સુરક્ષા દળો પર હુમલાઓમાં સામેલ 23 પાકિસ્તાન સ્થિત આતંકવાદીઓને સૂચિમાં ઉમેરવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી કુલ સંખ્યા 80 થઈ ગઈ છે.

મોદી સરકારે 23 આતંકવાદીઓની યાદી જાહેર કરી
મોદી સરકારે 23 આતંકવાદીઓની યાદી જાહેર કરી (ETV Bharat)

કેન્દ્રએ જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકવાદીઓ મસૂદ ઇલ્યાસ કાશ્મીરી, મોહમ્મદ મુસાદિક ઉર્ફે ડોક્ટર, મુફ્તી મોહમ્મદ અસગર ખાન ઉર્ફે અબુ સાદ, હાફિઝ અબ્દુલ શકુર ઉર્ફે કારી ઝરાર, અબ્દુલ્લા જેહાદી, ગુલામ ફરીદ, મૌલાના ઇમદાદુલ્લાહ મક્કી અને વસીમ નૂર જટને પણ યાદીમાં ઉમેર્યા છે.

લશ્કર-એ-તૈયબાના આતંકવાદીઓ ફિરદૌસ અહેમદ ભટ, હારૂન રશીદ ગનાઈ, બિલાલ અહેમદ મીર, આબિદ કયૂમ લોન નઝીર અહેમદ ગુજ્જર, અબ્દુલ રઉફ ઉર્ફે હાફિઝ અબ્દુલ રઉફ, અશફાક અહેમદ, હાફિઝ ખાલિદ વલીદ, મૌલાના સૈફુલ્લાહ ખાલિદ, મોહમ્મદ યાકુબ, મૌલાના યુસુફ તૈયબી, શેખ યાકુબ, મૌલાના અહમદ, અબ્દુલ. ઈફ્તિખાર, મોહમ્મદ શાહિદ ફૈઝલ (જે અલ કાયદા અને ISIS સાથે પણ સંકળાયેલા છે)ને પણ આ યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે.

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23 PAKISTAN TERRORISTS UNDER UAPA
PAKISTAN TERRORISTS UNDER UAPA
23 PAKISTAN TERRORISTS

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