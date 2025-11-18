ETV Bharat / bharat

ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નકલી PA બની સાંસદ સાથે કરી છેતરપિંડી, આ રીતે થયો કૌભાંડનો પર્દાફાશ

ગૃહમંત્રી અમિત શાહના PA તરીકે ઓળખ આપી છેતરપિંડી કરતી એક ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે, તેઓ લોકોને ફોન કરીને પૈસા માંગતા હતા.

ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નકલી PA
ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નકલી PA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 18, 2025 at 8:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બિહાર : ભાગલપુરના સાંસદ અને રંગરા પોલીસ સ્ટેશનના સહયોગથી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના અંગત સહાયક તરીકે ઓળખાતા છેતરપિંડી કરનારાઓની એક ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. આ છેતરપિંડીના કોલ્સના સંદર્ભમાં, રંગરા પોલીસે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. તેઓ ગૃહમંત્રીના અંગત સહાયક હોવાનો દાવો કરીને લોકોને ફોન કરતા હતા.

અમિત શાહના નકલી PA બની કરી છેતરપિંડી : આંતરરાજ્ય ગેંગના બે ગુનેગારોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ભાગલપુરના સાંસદ અજય કુમાર મંડલે 15 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ રંગરા પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરી હતી કે કોઈ તેમના મોબાઇલ ફોન પર અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન કરીને, ભારત સરકારના કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના અંગત સહાયક તરીકે ઓળખાવીને પૈસા માંગી રહ્યું છે.

પોલીસે કેસ ઉકેલ્યો : આ બાબતને ગંભીરતાથી લેતા, રંગરા પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધવામાં આવી હતી અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ છેતરપિંડીના પ્રયાસને પડકાર તરીકે ઓળખીને, નવગછીયાના પોલીસ અધિક્ષકે એક ખાસ ટીમની રચના કરી, જેણે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી અને કેસ ઉકેલ્યો.

"સંસદ સભ્યની સતર્કતાને કારણે, એક મોટી છેતરપિંડી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. બંને આરોપીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે કે તેઓએ આ રીતે બીજા કોને નિશાન બનાવ્યા હશે. પોલીસ હવે તેમના મોબાઇલ ફોન, કોલ રેકોર્ડ અને બેંક વ્યવહારોની તપાસ કરી રહી છે." - રંગરા પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી

ઉત્તર પ્રદેશમાંથી બે આરોપીઓની ધરપકડ : પોલીસ ટીમે રંગરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઉત્તર પ્રદેશમાંથી બે ગુનેગારોની ધરપકડ કરી છે. જેમાં રાજ કુમાર પાંડે, જગદંબા પ્રસાદ પાંડેનો પુત્ર, જીવધરપુર, અહિરૌલી પોલીસ સ્ટેશન, આંબેડકર નગર જિલ્લા (ઉત્તર પ્રદેશ) ના રહેવાસી તથા રવિ પાંડે, જગદંબા પ્રસાદ પાંડેનો પુત્ર, જીવધરપુર, અહિરૌલી પોલીસ સ્ટેશન, આંબેડકર નગર જિલ્લા (ઉત્તર પ્રદેશ) ના રહેવાસી.

ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નકલી PA
ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નકલી PA (ETV Bharat)

આરોપીઓની પૂછપરછ : પૂછપરછ દરમિયાન, બંને ધરપકડ કરાયેલા ગુનેગારોએ કબૂલ્યું કે તેઓ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીના અંગત સહાયક તરીકે પોતાને રજૂ કરીને માનનીય સંસદ સભ્ય સાથે છેતરપીંડી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. તેમની પાસેથી એક મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યો છે, જેની તકનીકી રીતે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. બંને આરોપીઓના ગુનાહિત ઇતિહાસની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

BIHAR CRIME
ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નકલી PA
BHAGALPUR POLICE ACTION
HOME MINISTER AMIT SHAH
AMIT SHAHS FAKE PA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.