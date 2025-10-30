'સરદાર પટેલને ભારત રત્ન મળવામાં 41 વર્ષ કેમ લાગ્યા?', પાટલીપુત્રની ધરતીથી કોંગ્રેસ પર અમિત શાહનો શાબ્દિક હુમલો
સરદાર પટેલને ભારત રત્ન આપવામાં 41 વર્ષનો વિલંબ થયો તે માટે અમિત શાહે કોંગ્રેસ સરકારને જવાબદાર ઠેરવી છે. રિપોર્ટ વાંચો.
Published : October 30, 2025 at 4:47 PM IST
પટના: પટનામાં, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે જાહેરાત કરી હતી કે દર વર્ષે 31 ઓક્ટોબરે સરદાર પટેલની જન્મજયંતિ નિમિત્તે રાષ્ટ્રીય પરેડ યોજાશે. કેન્દ્ર સરકારે અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન અમિત શાહે સરદાર પટેલને ભારત રત્ન આપવામાં વિલંબ માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો.
અમિત શાહનો કોંગ્રેસ પર હુમલો: કોંગ્રેસ પર હુમલો કરતા શાહે કહ્યું કે, દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે સરદાર પટેલના મૃત્યુ પછી, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ તેમને ભૂલી જવામાં કોઈ કસર છોડી નથી. સરદાર પટેલને ભારત રત્ન આપવામાં 41 વર્ષ લાગ્યા કારણ કે કોંગ્રેસ સરકાર જવાબદાર હતી. કોંગ્રેસે તેમના માટે એક સ્મારક પણ બનાવ્યું ન હતું. નરેન્દ્ર મોદી વડા પ્રધાન બન્યા પછી ગુજરાતમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિર્માણ થયું.
"સરદાર પટેલ માટે ભારત રત્ન 41 વર્ષ મોડું થયું કારણ કે કોંગ્રેસ સરકાર તેના માટે જવાબદાર હતી. કોંગ્રેસે પટેલ માટે સ્મારક બનાવ્યું ન હતું, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી વડા પ્રધાન બન્યા પછી ગુજરાતમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિર્માણ થયું હતું." - અમિત શાહ, ગૃહમંત્રી
સ્વતંત્રતામાં સરદાર પટેલની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા: ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે, સરદાર પટેલ કોઈ વ્યક્તિ નહોતા, પરંતુ એક વિચારધારા હતા. તેમણે સ્વતંત્રતા ચળવળમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી અને ગાંધીજી સાથે તેનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. ભારતનો વર્તમાન નકશો તેમનું યોગદાન છે, જેના કારણે લક્ષદ્વીપમાં ત્રિરંગો ફરકાવવામાં આવ્યો.
#WATCH पटना, बिहार: राष्ट्रीय एकता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, " हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभभाई पटेल का आजादी के बाद देश को एक करने में, आज के भारत के निर्माण में एक बड़ा योगदान है। कल सरदार पटेल की 150वीं जयंती है...गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष… pic.twitter.com/B3fKeZzQhh— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2025
પીએમ મોદી પરેડમાં ભાગ લેશે: આધુનિક ભારતના શિલ્પી સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતમાં આયોજિત પરેડમાં ભાગ લેશે. જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસની એક ટીમ પણ પરેડમાં ભાગ લેશે. વધુમાં, જન્મજયંતિ નિમિત્તે દેશભરમાં 'રન ફોર યુનિટી' કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવશે.
દર વર્ષે રાષ્ટ્રીય સ્તરની પરેડ યોજાશે: પટણામાં એક પત્રકાર પરિષદમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, સરદાર પટેલે અખંડ ભારતની રચનામાં સૌથી મોટું યોગદાન આપ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હવે દર 31 ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રીય પરેડ યોજાશે, જે દેશની એકતા અને અખંડિતતાને મજબૂત બનાવશે. આ વખતે, "રન ફોર યુનિટી" દેશભરમાં, બધા રાજ્યો, યુનિવર્સિટીઓ અને શાળાઓમાં યોજાશે.
ભારત પર્વ 15 દિવસ સુધી ચાલશે: અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, બધા નાગરિકો રાષ્ટ્રીય એકતા માટે પ્રતિજ્ઞા લેશે. "ભારત પર્વ" 1 નવેમ્બરથી 15 નવેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતના એકતા નગરમાં યોજાશે. બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિ નિમિત્તે 15 નવેમ્બરે આદિવાસી સંસ્કૃતિને સમર્પિત કાર્યક્રમ યોજાશે.
CRPF અને કલાકારો પરેડમાં ભાગ લેશે: વડા પ્રધાન મોદી આવતીકાલે સરદાર પટેલની જન્મજયંતિ પર પરેડમાં ભાગ લેશે. સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, અન્ય રાજ્યોના પોલીસ કર્મચારીઓ, વાયુસેના અને 900 થી વધુ કલાકારો પરેડમાં ભાગ લેશે. 26 જાન્યુઆરીની જેમ, હવે દર 31 ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રીય પરેડ યોજાશે, જે દેશમાં એકતાની ભાવનાને મજબૂત બનાવશે.
આ પણ વાંચો: