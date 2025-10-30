ETV Bharat / bharat

'સરદાર પટેલને ભારત રત્ન મળવામાં 41 વર્ષ કેમ લાગ્યા?', પાટલીપુત્રની ધરતીથી કોંગ્રેસ પર અમિત શાહનો શાબ્દિક હુમલો

સરદાર પટેલને ભારત રત્ન આપવામાં 41 વર્ષનો વિલંબ થયો તે માટે અમિત શાહે કોંગ્રેસ સરકારને જવાબદાર ઠેરવી છે. રિપોર્ટ વાંચો.

અમિત શાહ
અમિત શાહ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પટના: પટનામાં, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે જાહેરાત કરી હતી કે દર વર્ષે 31 ઓક્ટોબરે સરદાર પટેલની જન્મજયંતિ નિમિત્તે રાષ્ટ્રીય પરેડ યોજાશે. કેન્દ્ર સરકારે અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન અમિત શાહે સરદાર પટેલને ભારત રત્ન આપવામાં વિલંબ માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો.

અમિત શાહનો કોંગ્રેસ પર હુમલો: કોંગ્રેસ પર હુમલો કરતા શાહે કહ્યું કે, દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે સરદાર પટેલના મૃત્યુ પછી, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ તેમને ભૂલી જવામાં કોઈ કસર છોડી નથી. સરદાર પટેલને ભારત રત્ન આપવામાં 41 વર્ષ લાગ્યા કારણ કે કોંગ્રેસ સરકાર જવાબદાર હતી. કોંગ્રેસે તેમના માટે એક સ્મારક પણ બનાવ્યું ન હતું. નરેન્દ્ર મોદી વડા પ્રધાન બન્યા પછી ગુજરાતમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિર્માણ થયું.

"સરદાર પટેલ માટે ભારત રત્ન 41 વર્ષ મોડું થયું કારણ કે કોંગ્રેસ સરકાર તેના માટે જવાબદાર હતી. કોંગ્રેસે પટેલ માટે સ્મારક બનાવ્યું ન હતું, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી વડા પ્રધાન બન્યા પછી ગુજરાતમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિર્માણ થયું હતું." - અમિત શાહ, ગૃહમંત્રી

સ્વતંત્રતામાં સરદાર પટેલની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા: ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે, સરદાર પટેલ કોઈ વ્યક્તિ નહોતા, પરંતુ એક વિચારધારા હતા. તેમણે સ્વતંત્રતા ચળવળમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી અને ગાંધીજી સાથે તેનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. ભારતનો વર્તમાન નકશો તેમનું યોગદાન છે, જેના કારણે લક્ષદ્વીપમાં ત્રિરંગો ફરકાવવામાં આવ્યો.

પીએમ મોદી પરેડમાં ભાગ લેશે: આધુનિક ભારતના શિલ્પી સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતમાં આયોજિત પરેડમાં ભાગ લેશે. જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસની એક ટીમ પણ પરેડમાં ભાગ લેશે. વધુમાં, જન્મજયંતિ નિમિત્તે દેશભરમાં 'રન ફોર યુનિટી' કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવશે.

દર વર્ષે રાષ્ટ્રીય સ્તરની પરેડ યોજાશે: પટણામાં એક પત્રકાર પરિષદમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, સરદાર પટેલે અખંડ ભારતની રચનામાં સૌથી મોટું યોગદાન આપ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હવે દર 31 ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રીય પરેડ યોજાશે, જે દેશની એકતા અને અખંડિતતાને મજબૂત બનાવશે. આ વખતે, "રન ફોર યુનિટી" દેશભરમાં, બધા રાજ્યો, યુનિવર્સિટીઓ અને શાળાઓમાં યોજાશે.

અમિત શાહ
અમિત શાહ (ETV Bharat)

ભારત પર્વ 15 દિવસ સુધી ચાલશે: અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, બધા નાગરિકો રાષ્ટ્રીય એકતા માટે પ્રતિજ્ઞા લેશે. "ભારત પર્વ" 1 નવેમ્બરથી 15 નવેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતના એકતા નગરમાં યોજાશે. બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિ નિમિત્તે 15 નવેમ્બરે આદિવાસી સંસ્કૃતિને સમર્પિત કાર્યક્રમ યોજાશે.

CRPF અને કલાકારો પરેડમાં ભાગ લેશે: વડા પ્રધાન મોદી આવતીકાલે સરદાર પટેલની જન્મજયંતિ પર પરેડમાં ભાગ લેશે. સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, અન્ય રાજ્યોના પોલીસ કર્મચારીઓ, વાયુસેના અને 900 થી વધુ કલાકારો પરેડમાં ભાગ લેશે. 26 જાન્યુઆરીની જેમ, હવે દર 31 ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રીય પરેડ યોજાશે, જે દેશમાં એકતાની ભાવનાને મજબૂત બનાવશે.

આ પણ વાંચો:

  1. આસારામને 6 મહિનાના વચગાળાના જામીન મળ્યા, પોલીસ કસ્ટડી વગર રહેશે
  2. અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના: એર ઇન્ડિયાના CEO વિલ્સને કહ્યું, 'એન્જિનમાં કોઈ સમસ્યા નહોતી'

TAGGED:

SARDAR VALLABHBHAI PATEL
AMIT SHAH BIHAR VISIT
VALLABHBHAI PATEL BIRTH ANNIVERSARY
SARDAR VALLABHBHAI PATEL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.