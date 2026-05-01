ETV Bharat / bharat

લદ્દાખમાં બોલ્યા અમિત શાહ: 'દેશ પર સંકટ આવ્યું તો સેના પહેલા લદ્દાખના લોકો છાતી પર ગોળી ખાવા આગળ આવ્યા'

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રીએ બુદ્ધ પૂર્ણિમાના અવસરે જિવેટ્સલમાં ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધના અવશેષોનું પ્રદર્શનનું ઉદ્ધાટન કરવા લેહ પહોંચ્યા હતા.

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રીએ બુદ્ધ પૂર્ણિમાના અવસરે જિવેટ્સલમાં ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધના અવશેષોનું પ્રદર્શનનું ઉદ્ધાટન કરવા લેહ પહોંચ્યા હતા.
કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રીએ બુદ્ધ પૂર્ણિમાના અવસરે જિવેટ્સલમાં ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધના અવશેષોનું પ્રદર્શનનું ઉદ્ધાટન કરવા લેહ પહોંચ્યા હતા. (@AmitShah/X via PTI Photo)
author img

By Moazum Mohammad

Published : May 1, 2026 at 10:34 PM IST

|

Updated : May 1, 2026 at 10:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

શ્રીનગર: લદ્દાખના લોકોની દેશભક્તિની પ્રશંસા કરતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે પણ દેશને બાહ્ય ખતરાનો સામનો કરવો પડ્યો ત્યારે પ્રદેશના લોકો તેના બચાવમાં સૌથી પહેલા આગળ આવ્યા. ગૃહમંત્રી હાલમાં 30 એપ્રિલથી લદ્દાખની બે દિવસીય મુલાકાતે છે. તેઓ બુદ્ધ પૂર્ણિમાના શુભ પ્રસંગે જીવેટ્સલ ખાતે ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધના અવશેષોના પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે લેહ પહોંચ્યા હતા. તેમણે કારગિલમાં દૈનિક 10,000 લિટર દૂધ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટનો શિલાન્યાસ પણ કર્યો હતો.

તેમણે કહ્યું કે, "દેશની રક્ષા માટે લદ્દાખના લોકોએ સૌથી પહેલા પોતાની છાતી પર ગોળીઓ ખાધી હતી. કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી અને દ્વારકાથી કામાખ્યા સુધી, આખો દેશ 'ભારત સ્કાઉટ્સ'ના ઇતિહાસથી સારી રીતે પરિચિત છે. ભારતનો દરેક નાગરિક લદ્દાખના લોકોની દેશભક્તિ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પ્રત્યેના તેમના અતૂટ સમર્પણ અને ભારતીય મુખ્ય પ્રવાહનો અભિન્ન ભાગ રહેવાની તેમની અડગ પ્રતિબદ્ધતાની પ્રશંસા કરે છે."

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રીએ બુદ્ધ પૂર્ણિમાના અવસરે જિવેટ્સલમાં ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધના અવશેષોનું પ્રદર્શનનું ઉદ્ધાટન કરવા લેહ પહોંચ્યા હતા.
કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રીએ બુદ્ધ પૂર્ણિમાના અવસરે જિવેટ્સલમાં ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધના અવશેષોનું પ્રદર્શનનું ઉદ્ધાટન કરવા લેહ પહોંચ્યા હતા. (@AmitShah/X via PTI Photo)

ગૃહમંત્રીની આ ટિપ્પણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે લેહ અને કારગિલમાં સંગઠનો રાજ્યનો દરજ્જો મેળવવા અને છઠ્ઠી અનુસૂચિના અમલીકરણ અંગે વાતચીત ફરી શરૂ કરવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. કારગિલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ અને લેહ એપેક્સ બોડીએ વિસ્તારમાં શાહ સાથે પ્રદેશની મુલાકાત દરમિયાન મુલાકાતની માંગ કરી હતી; જોકે, તેમનો પ્રવાસ મુખ્યત્વે ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર અવશેષોના પ્રદર્શનની આસપાસ કેન્દ્રિત કાર્યક્રમ પૂરતો મર્યાદિત રહ્યો.

દિવસની શરૂઆતમાં, તેમણે જિવેટ્સલમાં અવશેષોના પહેલા પ્રદર્શનને સંબોધિત કર્યું જે દલાઈ લામાનું આધ્યાત્મિક શિક્ષણ સ્થળ છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2018 માં પણ આ સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી. જો કે, આ સ્થળ જનમાનસની સ્મૃતિમાં એક અન્ય કારણથી પોતાની અલગ ઓળખ બનાવશે- આ તે જગ્યા છે જ્યાં ભગવાન બુદ્ધના 'પિપરહવા' અવશેષોના 130 વર્ષ પહેલા પ્રાચીન કપિલવસ્તુથી ખોદકામ દરમિયાન નીકળ્યા બાદ પહેલીવાર પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે.

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રીએ બુદ્ધ પૂર્ણિમાના અવસરે જિવેટ્સલમાં ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધના અવશેષોનું પ્રદર્શનનું ઉદ્ધાટન કરવા લેહ પહોંચ્યા હતા.
કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રીએ બુદ્ધ પૂર્ણિમાના અવસરે જિવેટ્સલમાં ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધના અવશેષોનું પ્રદર્શનનું ઉદ્ધાટન કરવા લેહ પહોંચ્યા હતા. (@AmitShah/X via PTI Photo)

બુદ્ધ પૂર્ણિમાના અવસર પર, ગૃહમંત્રીએ બુદ્ધના અવશેષોના આ પ્રદર્શનને એક ઐતિહાસિક અને આધ્યાત્મિક સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવ્યું જે 75 વર્ષ પછી યોજાઈ રહ્યું છે. શાહે કહ્યું, "જ્યારે આ અવશેષો 75 વર્ષ પહેલાં અહીં આવ્યા હતા, ત્યારે ખૂબ જ ઓછા લોકો તેમની પવિત્ર ઝલક જોઈ શક્યા હતા, તેમની આધ્યાત્મિક ઊર્જાનો અનુભવ કરી શક્યા હતા અથવા ભગવાન બુદ્ધનો સંદેશ પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા."

તેમણે નોંધ્યું કે, આ અવશેષો 75 વર્ષ પછી અહીં પાછા ફર્યા છે, જેના કારણે લદ્દાખના બૌદ્ધ અનુયાયીઓ તેમજ અન્ય ધર્મોના લોકો આ પવિત્ર અવશેષોમાંથી આધ્યાત્મિક ઊર્જા મેળવી શકે છે અને તેમની દિવ્યતાનો અનુભવ કરી શકે છે. છેલ્લા દાયકાઓની મર્યાદિત ઍક્સેસ અને કનેક્ટિવિટીનો ઉલ્લેખ કરતા, ગૃહમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી કે છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં માળખાગત સુવિધાઓમાં ઝડપી પરિવર્તનથી આ પ્રદેશમાં વ્યાપક સુલભતા સુનિશ્ચિત થઈ છે.

ગૃહમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રસંગ આપણને યાદ અપાવે છે કે, હજારો વર્ષોથી, ભારતની સભ્યતા શાંતિ અને સહઅસ્તિત્વનો સંદેશ આપે છે. શાહે કહ્યું કે, "જ્યારે દલાઈ લામા અહીં આવે છે, ત્યારે તેઓ કહે છે કે આ ભૂમિ ફક્ત ભૌગોલિક પ્રદેશ નથી; તે બૌદ્ધ સંસ્કૃતિ અને કરુણાની એક જીવંત પ્રયોગશાળા છે. આ જ ધરતીએ જ્ઞાનને સાચવીને રાખ્યું છે."

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, પ્રાચીન સ્તૂપ, ખડકમાં કોતરેલી બૌદ્ધ શિલ્પો અને ખરોષ્ઠી અને બ્રાહ્મી લિપિમાં લખેલા શિલાલેખ તે યુગ દરમિયાન આ પ્રદેશમાં બૌદ્ધ ધર્મના સતત વિસ્તરણનો પુરાવો છે. શાહે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, "કાશ્મીર, લેહ, યારકંદ, ખોતાન અને તિબેટને જોડતો 'સિલ્ક રૂટ' માત્ર વેપારમાં જ નહીં પરંતુ સાધુઓ, વિદ્વાનો અને કારીગરો વચ્ચે વિચારો, હસ્તપ્રતો અને કલાત્મક પરંપરાઓના આદાનપ્રદાનમાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવતો હતો."

Last Updated : May 1, 2026 at 10:55 PM IST

TAGGED:

AMIT SHAH LADAKH VISIT
BUDDHA RELICS EXPOSITION LADAKH
LADAKH STATEHOOD DEMAND
AMIT SHAH LADAKH VISIT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.