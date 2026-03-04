ETV Bharat / bharat

દેશભરમાં હોળી-ધૂળેટીના પર્વની ધૂમ, ઠેર ઠેર રંગોત્સવનો જામ્યો રંગ, PM મોદીએ દેશાવાસીઓને પાઠવી શુભેચ્છા

આજે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં રંગોના પર્વ હોળી-ધૂળેટીના પર્વની ભવ્ય ઉજવણી થઈ રહી છે.રહ્યો છે ત્યારે PM મોદી સહિત અનેક મહાનુભાવોએ નાગરિકોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે.

પ્રતિકાત્મક ફોટો
પ્રતિકાત્મક ફોટો (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 4, 2026 at 10:49 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં રંગોના પર્વ હોળી-ધૂળેટીના પર્વની ભવ્ય ઉજવણી થઈ રહી છે.રહ્યો છે ત્યારે PM મોદી સહિત અનેક મહાનુભાવોએ નાગરિકોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે.

રંગોનો ઉમંગ અને ખુશીઓનો આ પર્વ દેશભરમાં ભવ્ય રીતે ઉજવાઈ રહ્યો છે,દેશના અન્ય ભાગોમાં પણ હોળી-ધૂળેટીની ઉજવણી અલગ-અલગ રીતે થઈ રહી છે.

વૃંદાવન, ઉત્તર પ્રદેશ

ઉત્તર પ્રદેશના વૃંદાવનમાં આજે લોકો ગુલાલ અને રંગોથી હોળી રમી રહ્યા છે. પ્રેમ મંદિરની બહારના વીડિયોમાં લોકોનો ઉત્સાહ અને રંગોની ધમાલ સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. મથુરા અને વૃંદાવનમાં બ્રજ હોળી દેશની સૌથી પ્રખ્યાત અને લોકપ્રિય પરંપરાઓમાંની એક છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સાથે જોડાયેલા આ પવિત્ર વિસ્તારમાં હોળીનો તહેવાર 10 દિવસ સુધી ચાલે છે.

ઉત્તર પ્રદેશ

આજે ધૂળેટી-હોળીના દિવસે શ્રી બાંકે બિહારી મંદિરમાં ખાસ ઉજવણી થઈ રહી છે. અહીં હજારો ભક્તો રંગોમાં રંગાઈને ભગવાનના દર્શન કરે છે અને ખુશીના ગીતો ગાય છે.

યુપીના CMએ ગૌશાળામાં ઉજવી હોળી

ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરમાં મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે એક ગૌશાળામાં ગાયો અને વાછરડાઓ સાથે હોળી રમી હતી. આ દૃશ્ય ખૂબ જ હૃદયસ્પર્શી રહ્યું. તેમણે ગૌમાતાને રંગ લગાવીને આ તહેવારને વધુ પવિત્ર બનાવ્યો. હોળી-ધૂળેટીની ઉજવણીનો યોગીજીનો આ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહી છે.

પટના, બિહાર

બિહારના પટનામાં કૃષિ મંત્રી રામ કૃપાલ યાદવે ગાંધી મેદાનમાં સ્થાનિક લોકો સાથે હોળી રમી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે છેલ્લા 40 વર્ષથી મોર્નિંગ વોકર્સ એસોસિએશન દ્વારા આ જ સ્થળે હોળીનું આયોજન થાય છે. આજે પણ આ પરંપરા જળવાઈ છે. તેમણે સમગ્ર બિહારના લોકોને તથા ખાસ કરીને ખેડૂતોને હોળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે કહ્યું કે ખેડૂતો ખુશ રહે, તેમના ખેતરમાં પુષ્કળ ઉત્પાદન થાય અને બધાના જીવનમાં ખુશીઓ આવે.

પંજાબ

પંજાબના અમૃતસરમાં લોકો રંગો, ગુલાલ અને સંગીત સાથે હોળી રમી રહ્યા છે. અહીંની ઉજવણીમાં લોકગીતો અને નૃત્યનો ખાસ સમાવેશ થાય છે.

ITBPના જવાનોએ પેંગોંગ લેક પર ગામ લોકો સાથે કરી ઉજવણી

પેંગોંગ તળાવ (14,300 ફૂટ) ના થીજી ગયેલા ભૂપ્રદેશ વચ્ચે, ઉત્તર પશ્ચિમ સરહદના ITBP સૈનિકોએ ગામડાઓના લોકો સાથે હોળીની ઉજવણી કરી. સ્થાનિક બાળકોએ અદ્ભુત સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શન રજૂ કર્યું, જેનાથી ઊંચાઈ પર ઉજવણીમાં રંગ અને ઉત્સાહ ઉમેરાયો:

PM મોદીએ દેશવાસીઓને આપી શુભેચ્છા

ત્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સોશિયલ મીડિયા x (ટ્વીટર) પર સંસ્કૃતમાં શ્લોક લખીને દેશવાસીઓને હોળી-ધૂળેટીની શુભકામના પાઠવી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (ટ્વીટર) પર દેશવાસીઓને હોળી-ધૂળેટીના તહેવારની શુભકામના પાઠવતા લખ્યું કે હોળીનો તહેવાર સમગ્ર વાતાવરણમાં નવી ઊર્જા અને ઉત્સાહ ભરી દે છે. ખુશીઓના રંગો ચારે બાજુ બિખરાઈને દરેકને આનંદથી ભીંજવી દે છે. એક સુંદર સંસ્કૃત શ્લોક ઉદ્ધૃત કરીને તેમણે તહેવારની વિશેષતા વર્ણવી. તેમણે કામના વ્યક્ત કરી કે આ તહેવાર રંગ-ઉમંગથી ભરપૂર રહે, દરેકના જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ તથા સફળતાના રંગોની વર્ષા થાય.

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સંસ્કૃત શ્લોક લખી હોળી-ધૂળેટીની શુભકામના પાઠવી

उद्भिन्नस्तबकावतंससुभगाः प्रे खन्मरुन्नर्तिताः

पुष्पोद्गीर्णपरागपांशुललसत्पत्रप्रकाण्ड त्विषः।

गम्भीरक्रमपञ्चमोन्मदपिकध्वानोच्छलद्गीतयः

प्रत्युज्जीवितमन्मथोत्सव इव क्रीडन्त्यमू भूरुहः॥

હોળીનો આ તહેવાર દરેક વર્ષે લોકોને એકબીજા સાથે જોડે છે, દ્વેષ ભૂલાવે છે અને પ્રેમ-સ્નેહ વધારે છે. ગુજરાતમાં રંગોત્સવ ખૂબ ઉત્સાહથી મનાવાય છે. લોકો પરિવાર-મિત્રો સાથે રંગ રમે છે, ગીતો ગાય છે અને મીઠાઈઓ ખાય છે. મુખ્યમંત્રીની પર્યાવરણ જતનની અપીલથી આ વખતે ઘણા લોકો હર્બલ અને ઓર્ગેનિક રંગોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. આનાથી પર્યાવરણને નુકસાન ઓછું થાય છે અને તહેવાર વધુ સુંદર બને છે. આ તહેવાર બધા માટે ખુશીઓ લાવે અને જીવનમાં નવી ઉર્જા ભરે તેવી શુભેચ્છા. હોળીના આ રંગો બધાના જીવનને રંગીન બનાવે અને સમાજમાં એકતા વધારે. દેશભરમાં આજે રંગોની આ ધમાલ ચાલુ છે અને લોકો ખુશીથી તહેવાર મનાવી રહ્યા છે. હોળીની આ ખુશી બધાના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ લાવે.

મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે આપી ધૂળેટીની શુભેચ્છા

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ ગુજરાતના તમામ નાગરિકોને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. તેમણે કહ્યું કે આ તહેવાર જન-જનના જીવનને ખુશી, સમૃદ્ધિ અને ઉલ્લાસના રંગોથી ભરી દે. હોળી અસત્ય પર સત્યના વિજયનું પ્રતીક છે. આ પર્વ રાગ-દ્વેષ ભૂલીને એકબીજાને સ્નેહથી મળવાનો અને સામાજિક સમરસતાનો સુંદર સંદેશ આપે છે.

મુખ્યમંત્રીએ પોતાના શુભેચ્છા સંદેશમાં કહ્યું કે, સૌએ મળીને આ રંગોત્સવ એવી રીતે ઉજવવો જોઈએ કે પર્યાવરણનું જતન થાય. રંગોનો ઉપયોગ જવાબદારીપૂર્વક કરવો, પાણીનો બગાડ ન કરવો, પ્લાસ્ટિક અને કેમિકલયુક્ત રંગોથી દૂર રહેવું અને પર્યાવરણને અનુકૂળ હોળી રમવી જોઈએ.

કોંગ્રેસ નેતાએ આપી શુભેચ્છા

કોંગ્રેસ નેતા સુપ્રિયા શ્રીનેતે કહ્યું, "હોળી એ આનંદ, ખુશી અને સંવાદિતાનો તહેવાર છે. અમારી આશા અને આકાંક્ષા એ છે કે દેશ અને દુનિયાભરમાં શાંતિ, ભાઈચારો અને ખુશી રહે. મારું માનવું છે કે યુથ કોંગ્રેસે જે રીતે સરકારનો પર્દાફાશ કર્યો તેનું પરિણામ ભોગવવું પડ્યું, પરંતુ મારું માનવું છે કે તેમણે યોગ્ય કાર્ય કર્યું અને હવે પછી પણ જો સરકાર કંઈ રાષ્ટ્રવિરોધી કરશે, તો અમે તે જ રીતે વિરોધ કરીશું."

AAP નેતા મનીષ સિસોદિયા રંગે રંગાયા

AAP નેતા મનીષ સિસોદિયાએ કહ્યું, "આજે આમ આદમી પાર્ટી માટે ખૂબ જ ખાસ હોળી છે કારણ કે પાર્ટી અને તેના નેતાઓ કાટમાળથી ભરેલા રૂમમાંથી કાટમાળના ડાઘ વગર બહાર આવ્યા છે... અમારા બધા નેતાઓ આજે હોળી ઉજવવા માટે અહીં હશે..."તેમણે વધુમાં કહ્યું, "દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે ભાજપે હોળીને દારૂના તહેવારમાં ફેરવી દીધી છે... ભાજપ માને છે કે નશા વિના હોળી ઉજવી શકાતી નથી...

આ પણ વાંચો:

  1. હોળી પછીના બીજા દિવસે રા' બનવાની વિશેષ પરંપરા, ધંધુસરમાં મહેર સમાજની અનોખી આસ્થા
  2. બનાસકાંઠાનું એક ગામ જ્યાં 300 વર્ષથી હોળી પ્રગટાવાતી નથી, જાણો આ ગામની રોચક કહાની
  3. અમદાવાદના જગન્નાથ મંદિરમાં ધૂળેટીની ભવ્ય ઉજવણી, ઉડી અબીલ-ગુલાલની છોડો
  4. વલસાડ: આદિવાસી વિસ્તારમાં હોળી પર્વનો અનોખો 'ભુરકુંડે' હાટ બજાર, પરંપરા અને આસ્થાનો મહામેળો

TAGGED:

HOLI 2026 CELEBRATION
BHUPENDRA PATEL WISHES
VRINDAVAN BRAJ HOLI
ENVIRONMENT FRIENDLY HOLI
HOLI 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.