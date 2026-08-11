ઇતિહાસ મનમોહન સિંહને સાચા અર્થમાં સૌથી અસરકારક વડાપ્રધાન તરીકે સન્માનપૂર્વક યાદ રાખશે: સોનિયા ગાંધી
સોનિયા ગાંધીએ 29 જુલાઈ, 2026ના દિવસને મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યો હતો, જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે કોલસા બ્લોક ફાળવણી કૌભાંડમાં મનમોહન સિંહને CBIની ક્લીનચિટ યથાવત રાખી
Published : August 11, 2026 at 8:53 AM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહને કોલસા બ્લોક ફાળવણી કેસમાં ક્લીનચિટ આપ્યાના થોડા દિવસો બાદ કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધીએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, તેમની પ્રામાણિકતા અને જવાબદારીનો રેકોર્ડ નરેન્દ્ર મોદી સરકારની કાર્યશૈલીથી તદ્દન વિપરીત રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે ઇતિહાસ મનમોહન સિંહને એક શાંત, સૌમ્ય પરંતુ અત્યંત અસરકારક વડાપ્રધાન તરીકે સન્માનપૂર્વક યાદ રાખશે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર કટાક્ષ કરતાં સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું કે, તેઓ આ દિવસોમાં ભારતના વિદ્યાર્થીઓને “તેમના પર હુમલો કરવા બદલ માફ” કરી રહ્યા છે, ત્યારે કદાચ આ તકનો ઉપયોગ કરીને તેઓ મનમોહન સિંહ વિરુદ્ધ કરેલી અમર્યાદિત બદનક્ષી માટે પોતાને પણ માફ કરી શકે.
કોંગ્રેસ સંસદીય દળનાં અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે આ ચુકાદા સાથે આપણા જાહેર જીવનની ચર્ચાના સૌથી દુઃખદ પ્રકરણોમાંના એક — “અસાધારણ પ્રમાણિકતા અને પ્રામાણિકતા ધરાવતા વ્યક્તિ ડૉ. સિંહ વિરુદ્ધની રાજકીય કિન્નાખોરી” નો અંત આવ્યો છે.
“તેમની વિરુદ્ધનું અભિયાન સુવ્યવસ્થિત અને સંકલિત હતું. તેમાં અમલદારશાહીથી લઈને મીડિયા, ન્યાયતંત્ર, નાગરિક સમાજ અને નિશ્ચિતપણે RSS તથા BJP સુધીના લોકો સામેલ હતા. આજે તેમનું આ ખોટું અભિયાન આખરે નિરર્થક સાબિત થઈને તેના અંત સુધી પહોંચી ગયું છે. ડૉ. સિંહ દરેક મોરચે નિર્દોષ સાબિત થયા છે,” સોનિયા ગાંધીએ ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં પ્રકાશિત પોતાના લેખમાં જણાવ્યું હતું.
સોનિયા ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે, “29 જુલાઈ, 2026નો દિવસ આપણા તાજેતરના રાજકીય ઇતિહાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ પરંતુ વણનોંધાયેલો દિવસ હતો. એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં સુપ્રીમ કોર્ટે કથિત કોલસા બ્લોક ફાળવણી કૌભાંડમાં ડૉ. મનમોહન સિંહને CBI દ્વારા આપવામાં આવેલી ક્લોઝર રિપોર્ટને મંજૂરી આપતા તેમને ક્લીનચિટ આપવાના નિર્ણયને યથાવત રાખ્યો હતો.”
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, “વધુ મહત્વની વાત એ છે કે સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટને CBIની ક્લોઝર રિપોર્ટ ફગાવી દેવા અને પૂર્વ વડાપ્રધાન વિરુદ્ધ કોઈ ‘નક્કર કારણ’ વિના પ્રતિકૂળ ટિપ્પણીઓ કરવા બદલ ઠપકો આપ્યો હતો.”
સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું કે, “મનમોહન સિંહની પ્રામાણિકતા અને જવાબદારીનો રેકોર્ડ નરેન્દ્ર મોદી સરકારની કાર્યશૈલીથી તદ્દન વિપરીત છે. મોદી સરકારે ગુના અને ભ્રષ્ટાચારની તપાસ માટે રચાયેલી ED અને CBI જેવી એજન્સીઓનો સ્પષ્ટ અને ગંભીર રીતે દુરુપયોગ કર્યો છે.”
તેમણે કહ્યું, “આનો હેતુ રાજકારણીઓ પર દબાણ લાવવાનો રહ્યો છે. નેતાઓને કાં તો દબાણ દ્વારા ચૂપ કરી દેવામાં આવે છે અથવા તો નિષ્ઠુરતાપૂર્વક BJPમાં સામેલ કરી લેવામાં આવે છે. કેટલાક આશ્ચર્યજનક કિસ્સાઓમાં તો તેમને મંત્રીપદ આપીને પુરસ્કૃત પણ કરવામાં આવ્યા છે.”
સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું, “જ્યારે ભ્રષ્ટાચારના વિશ્વસનીય આરોપો સામે આવે છે, ત્યારે મોદી સરકાર તેને સરળતાથી નજરઅંદાજ કરી દે છે. વિપક્ષમાં હોવ ત્યારે ભ્રષ્ટાચારી અને પક્ષ બદલીને BJPમાં જોડાઈ જાઓ તો અચાનક ઈમાનદાર!”
તેમણે કહ્યું કે મનમોહન સિંહ વિરુદ્ધના હુમલાના સૌથી ઉગ્ર સમર્થકોમાં નરેન્દ્ર મોદી પણ સામેલ હતા, તે કોઈ સંયોગ નથી.
તેમણે કહ્યું, “8 ફેબ્રુઆરી, 2017ના રોજ રાજ્યસભામાં મનમોહન સિંહ વિરુદ્ધ મોદીએ કરેલી કટાક્ષભરી અને અત્યંત નિંદનીય ટિપ્પણી, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે માત્ર ડૉ. સિંહ જ ‘રેનકોટ પહેરીને સ્નાન કરવાની કળા’ જાણે છે, આપણા સંસદીય ઇતિહાસના સૌથી નીચા સ્તરના પ્રસંગોમાં સ્થાન પામશે.”
સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું કે, નરેન્દ્ર મોદી આ દિવસોમાં ભારતના વિદ્યાર્થીઓને “તેમના પર હુમલો કરવા બદલ માફ” કરી રહ્યા છે, ત્યારે કદાચ તેઓ આ તકનો ઉપયોગ કરીને મનમોહન સિંહ વિરુદ્ધ કરેલી પોતાની “અશોભનીય બદનક્ષી” માટે પોતાને પણ માફ કરી શકે.
તેમણે કહ્યું, “આત્મમંથન પણ દાનની જેમ પોતાના ઘરથી જ શરૂ થવું જોઈએ. અંતે, ડૉ. મનમોહન સિંહ પર કરવામાં આવેલા હુમલાનો હેતુ તેમની શાનદાર શાસન કામગીરીના રેકોર્ડ પરથી લોકોનું ધ્યાન હટાવીને જાહેર ચર્ચા અને તેના નેરેટિવને બીજી દિશામાં લઈ જવાનો એક ભયાવહ પ્રયાસ હતો.”
સોનિયા ગાંધીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, મનમોહન સિંહની સરકારે અભૂતપૂર્વ આર્થિક વૃદ્ધિદર સાથે ભારતના અર્થતંત્રમાં ઊંડા પરિવર્તનનો માર્ગ મોકળો કર્યો હતો. આ દરમિયાન વપરાશ અને ખાનગી રોકાણમાં આવેલી તેજીએ ભારતને મધ્યમ આવક ધરાવતા દેશોની શ્રેણીમાં પહોંચાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
તેમણે કહ્યું કે, 2008માં જ્યારે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અસ્થિરતા અને પતનનો સામનો કરી રહ્યું હતું, ત્યારે ભારતે પોતાની આર્થિક સ્થિતિસ્થાપકતા સાબિત કરી હતી.
સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું, “આપણે એ વાત ન ભૂલવી જોઈએ કે ભારતના GDPની વૃદ્ધિની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં, UPA સરકારના 10 વર્ષ દરમિયાન અગાઉના 12 વર્ષની સરખામણીએ આર્થિક વૃદ્ધિદર વધુ રહ્યો હતો. તેના પરિણામે લાખો લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર લાવવામાં આવ્યા હતા.”
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, મનમોહન સિંહ સરકારે શિક્ષણના અધિકારના બંધારણીય વચનને સાકાર કર્યું હતું. આ ઉપરાંત IIT અને IIM જેવી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવતી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં OBC અનામતની શરૂઆત કરીને સામાજિક ન્યાયનો વ્યાપ પણ વધાર્યો હતો.
સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું, “દાયકાઓ સુધી ચાલેલા સંઘર્ષ બાદ ફોરેસ્ટ રાઇટ્સ એક્ટ દ્વારા આપણા આદિવાસી અને જંગલમાં વસતા સમુદાયોના પેઢીઓ જૂના હકોને માન્યતા આપવામાં આવી હતી. મોદી સરકારે તાજેતરમાં જેને ખતમ કરી નાખ્યો તે MGNREGA વિશ્વમાં ક્યાંય પણ અમલમાં મુકાયેલી સૌથી શક્તિશાળી સામાજિક સુરક્ષા પહેલોમાંની એક હતી.”
તેમણે કહ્યું કે મનમોહન સિંહ સરકારની અન્ય એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી એક્ટ, 2013 હતો. આ કાયદા હેઠળ કરોડો પરિવારોની ઓળખ કરીને તેમને મૂળભૂત અનાજ અને ખાદ્ય સામગ્રી મેળવવાનો કાયદેસર અધિકાર આપવામાં આવ્યો હતો.
સોનિયા ગાંધીએ મોદી સરકાર પર કટાક્ષ કરતાં કહ્યું કે, “નાગરિક સમાજ એક એવી શક્તિ તરીકે ઉભરી આવ્યો હતો જેને અવગણી શકાય નહીં. અમારા વિદ્યાર્થીઓને સરકાર અને વડાપ્રધાન વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા હતી. તેમના પર મેટલ પેલેટ ગન અથવા AK-47થી ગોળીબાર કરવામાં આવતો નહોતો.”
તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન નિયમિતપણે 100થી વધુ બિનઆયોજિત પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા સંસદ અને મીડિયા સમક્ષ પોતાની જવાબદારી નિભાવતા હતા.
તેમણે વધુમાં કહ્યું, “અને અલબત્ત, આપણે ભારત-અમેરિકા વચ્ચેના ઐતિહાસિક અને મહત્વપૂર્ણ પરમાણુ કરારને ભૂલી શકીએ નહીં. આ કરારે ભારત વિરુદ્ધ દાયકાઓથી ચાલી આવતી પરમાણુ ભેદભાવની નીતિ અને પ્રતિબંધોને ઉલટાવી નાખ્યા હતા તથા વૈશ્વિક મંચ પર ભારતના આગમનની નોંધ કરાવી હતી. આ કરાર મનમોહન સિંહની રાજકીય હિંમત અને સતત પહેલને કારણે જ શક્ય બન્યો હતો.”
તેમણે કહ્યું કે, મનમોહન સિંહની પ્રામાણિકતા અંગે કરવામાં આવેલા “દુર્ભાવનાપૂર્ણ અને અસમર્થનીય” આરોપો પોકળ સાબિત થયા છે. વડાપ્રધાન તરીકેના તેમના કાર્યકાળને હવે ભારતીય ઇતિહાસમાં નિર્ણાયક આર્થિક, રાજકીય અને સામાજિક પ્રગતિના સમયગાળા તરીકે વધુને વધુ ઓળખવામાં આવી રહ્યો છે.
તેમણે કહ્યું, “આપણે સૌને ચોક્કસપણે એ વાતનો અફસોસ છે કે આ દિવસ જોવા અને પોતાની બુદ્ધિ તથા અનુભવથી દેશનું માર્ગદર્શન આપવા માટે તેઓ આજે આપણી વચ્ચે નથી. પરંતુ આપણા સૌ માટે એ વાત સંતોષની છે કે જાન્યુઆરી 2014માં તેમણે કરેલી ભવિષ્યવાણી સમય પસાર થવાની સાથે વધુને વધુ સાચી સાબિત થઈ રહી છે.”
સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું, “ઇતિહાસ ખરેખર તેમને એક શાંત, સૌમ્ય પરંતુ અત્યંત અસરકારક વડાપ્રધાન તરીકે સન્માનપૂર્વક યાદ રાખશે.”
સોનિયા ગાંધીની આ ટિપ્પણી સુપ્રીમ કોર્ટે મનમોહન સિંહ વિરુદ્ધનો ફોજદારી કેસ બંધ કર્યા બાદ આવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે તેમની વિરુદ્ધ જારી કરાયેલા સમન્સના આદેશને રદ કરી દીધો હતો.
27 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ અવસાન પામેલા કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા મનમોહન સિંહ હવે આ હાઈ-પ્રોફાઇલ ફોજદારી કેસમાં સત્તાવાર રીતે નિર્દોષ જાહેર થયા છે.
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