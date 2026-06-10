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આજે ઇતિહાસ રચશે મોદી: નેહરૂને પાછળ છોડી સૌથી લાંબા સમય સુધી રહેનારા PM બનશે

નરેન્દ્ર મોદી પંડિત જવાહરલાલ નેહરુનો દાયકાઓ જૂનો રેકોર્ડ તોડીને સૌથી લાંબા સમય સુધી ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન બનશે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 7:16 AM IST

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10 જૂન, 2026, ભારતીય લોકશાહીના ઇતિહાસમાં યાદગાર બનશે. આ દિવસે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી લોકશાહી રીતે ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન બનશે, દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરૂના છ દાયકા જૂના રેકોર્ડને તોડી નાખશે.

10 જૂન, 2026 સુધીમાં, વડાપ્રધાન મોદી સતત 4,399 દિવસનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરી લેશે, જ્યારે જવાહરલાલ નેહરુનો સતત કાર્યકાળ 4,398 દિવસનો હતો. આ ઐતિહાસિક અને અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ ભારતના વડાપ્રધાનોના ઇતિહાસ અને યોગદાનને સાચવવા માટે સમર્પિત સંસ્થા,Pradhanmantri Sangrahalayaના રેકોર્ડ્સમાં નોંધાયેલી છે.

PM મોદીએ દમણમાં અલગ અલગ પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો
PM મોદીએ દમણમાં અલગ અલગ પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો (IANS)

નેહરુનો 72 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટ્યો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હવે દેશના સૌથી લાંબા સમય સુધી ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન બન્યા છે. પીએમ મોદીએ 26 મે, 2014ના રોજ પહેલી વાર વડાપ્રધાન પદના શપથ લીધા હતા અને ત્યારથી તેમની યાત્રા સતત ચાલુ છે.

ચૂંટાયેલા નેતા તરીકેનો એક મોટો રેકોર્ડ

નરેન્દ્ર મોદીનો રેકોર્ડ માત્ર કેન્દ્ર સરકારના સ્તરે જ નહીં પરંતુ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ અને સરકારના વડા તરીકે પણ અજોડ છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને ભારતના વડાપ્રધાન તરીકેનો તેમનો સંયુક્ત કાર્યકાળ 8,931 દિવસથી વધુનો રહ્યો છે, જેના કારણે તેઓ ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી ચૂંટાયેલા નેતા બન્યા છે.

સતત છ ચૂંટણીઓ જીતી

તેઓ ભારતના એકમાત્ર નેતા છે જેમના નેતૃત્વમાં સતત છ મોટી ચૂંટણીઓ જીતી છે. ભાજપે ત્રણ ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીઓ (2002, 2007, 2012) અને ત્રણ લોકસભા ચૂંટણીઓ (2014, 2019, 2024)માં વિજય મેળવ્યો હતો.

⁠Pradhanmantri Sangrahalayaની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર '⁠Prime Ministers of India' પેજ પર દેશના અત્યાર સુધીના તમામ પૂર્વ વડાપ્રધાનોના કાર્યકાળ, ઐતિહાસિક નિર્ણયો અને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં યોગદાનનો વિગતવાર અહેવાલ નીચે મુજબ આપવામાં આવ્યો છે:

પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ (1947-1964)

પંડિત નેહરુએ 15 ઓગસ્ટ, 1947થી 27 મે, 1964 સુધી લગભગ 17 વર્ષ સુધી વડાપ્રધાન તરીકે દેશનું નેતૃત્વ કર્યું. તેમને આધુનિક ભારતના શિલ્પી માનવામાં આવે છે. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ભારતે ઔદ્યોગિક અને ટેકનોલોજીકલ વિકાસના યુગમાં પ્રવેશ કર્યો. તેમનો જન્મ દિવસ સમગ્ર ભારતમાં બાળ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

જવાહરલાલ નેહરૂ
જવાહરલાલ નેહરૂ (@pmsangrahalaya.gov.in)

ગુલઝારીલાલ નંદા (1964 અને 1966 દરમિયાન કાર્યકારી પ્રધાનમંત્રી)

ગુલઝારીલાલ નંદા ભારતના બીજા વડાપ્રધાન હતા જેમણે બે ટૂંકા ગાળા માટે ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે સેવા આપી હતી. તેમનો પહેલો કાર્યકાળ 27 મે, 1964થી 9 જૂન, 1964 સુધી અને બીજો કાર્યકાળ 11 જાન્યુઆરી, 1966થી 24 જાન્યુઆરી, 1966 સુધી રહ્યો. તેમણે ભારતીય રાષ્ટ્રીય વેપાર સંઘ કોંગ્રેસના નિર્માણમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. 1997માં, તેમને ભારતના સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી (1964–1966)

શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ભારતના ત્રીજા વડા પ્રધાન હતા. તેમનો વડાપ્રધાનપદનો કાર્યકાળ 9 જૂન, 1964 થી 1 જાન્યુઆરી, 1966 સુધી રહ્યો. તેમણે શ્વેત અને હરિયાળી ક્રાંતિ ચળવળોને પ્રોત્સાહન આપ્યું અને "જય જવાન, જય કિસાન"નું લોકપ્રિય સૂત્ર આપ્યું. તેમણે 1965ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધમાં પણ ભારતને વિજય અપાવ્યો હતો.

લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી
લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી (@pmsangrahalaya.gov.in)

ઇન્દિરા ગાંધી (1966–1977 અને 1980-1984)

ઇન્દિરા ગાંધી ભારતના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન હતા. તેમણે બે વખત દેશનું નેતૃત્વ કર્યું. તેમનો પહેલો કાર્યકાળ 24 જાન્યુઆરી, 1966થી 24 માર્ચ, 1977 સુધી ચાલ્યો હતો અને તેમનો બીજો કાર્યકાળ 14 જાન્યુઆરી, 1980થી 31 ઓક્ટોબર, 1984 સુધી ચાલ્યો હતો. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ થયું, જેના પરિણામે ભારતનો વિજય થયો અને 1971માં બાંગ્લાદેશનું નિર્માણ થયું. ઇન્દિરા ગાંધીએ 1975થી 1977 સુધી ઇમરજન્સી લાદી હતી.

મોરારજી દેસાઈ (1977-1979)

મોરારજી દેસાઈએ 24 માર્ચ, 1977થી 28 જુલાઇ, 1979 સુધી બે વર્ષ માટે ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે રાષ્ટ્રનું નેતૃત્વ કર્યું. ભારતના બંધારણમાં 44મો સુધારો તેમના વડાપ્રધાનપદના કાર્યકાળ દરમિયાન અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. મોરારજી દેસાઈનું 99 વર્ષની વયે મુંબઈમાં અવસાન થયું.

મોરારજી દેસાઇ
મોરારજી દેસાઇ (@pmsangrahalaya.gov.in)

ચૌધરી ચરણ સિંહ (1979-1980)

ચૌધરી ચરણ સિંહ 28 જુલાઈ, 1979થી 14 જાન્યુઆરી, 1980 સુધી વડાપ્રધાનપદ સંભાળ્યું. તેમણે 170 દિવસ સુધી ભારતના વડા પ્રધાનનું પદ સંભાળ્યું. તેમના સમગ્ર જીવન દરમિયાન, ચૌધરી ચરણ સિંહ ખેડૂતોની સ્થિતિ સુધારવા માટે પ્રયત્નશીલ રહ્યા. તેમનો જન્મદિવસ, 23 ડિસેમ્બર, 'કિસાન દિવસ' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

રાજીવ ગાંધી (1984-1989)

રાજીવ ગાંધી ભારતના સૌથી યુવા વડા પ્રધાન હતા. તેમણે 31 ઓક્ટોબર, 1984થી 2 ડિસેમ્બર, 1989 સુધી દેશનું નેતૃત્વ કર્યું. તેમને દેશમાં વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને સંબંધિત ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાહન આપવા તેમજ ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે શૈક્ષણિક સુધારા કાર્યક્રમો લાગુ કરવાનો શ્રેય આપવામાં આવે છે.

રાજીવ ગાંધી
રાજીવ ગાંધી (@pmsangrahalaya.gov.in)

વિશ્વનાથ પ્રતાપ સિંહ (1989-1990)

વિશ્વનાથ પ્રતાપ સિંહે 2 ડિસેમ્બર, 1989થી 10 નવેમ્બર, 1990 સુધી દેશનું નેતૃત્વ કર્યું. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન મંડળ કમિશન રિપોર્ટ લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો, અને તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ અધિનિયમ, 1989 પસાર કરવામાં આવ્યો હતો.

વિશ્વનાથ પ્રતાપ સિંહ
વિશ્વનાથ પ્રતાપ સિંહ (@pmsangrahalaya.gov.in))

ચંદ્ર શેખર (1990-1991)

કેન્દ્રમાં ગઠબંધન સરકારનું નેતૃત્વ કરનારા ચંદ્ર શેખર ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન બન્યા. તેમનો કાર્યકાળ 10 નવેમ્બર, 1990થી 21 જૂન, 1991 સુધી ચાલ્યો. તેમણે ભારતને સંભવિત આર્થિક ડિફોલ્ટથી દૂર રાખ્યું. તેમના ઉગ્ર સ્વભાવને કારણે, તેમને ઘણીવાર 'યંગ ટર્ક' તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા.

પી. વી. નરસિંહ રાવ (1991-1196)

પામુલાપર્તી વેંકટ નરસિંહ રાવે 21 જૂન, 1991થી 16 મે, 1996 સુધી દેશનું નેતૃત્વ કર્યું. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ઉદારીકરણ અને વૈશ્વિકરણ જેવા આર્થિક સુધારા કાર્યક્રમો લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા.

પી.વી.નરસિંમ્હા રાવ
પી.વી.નરસિંમ્હા રાવ (@pmsangrahalaya.gov.in)

એચ. ડી. દેવગૌડા (1996-1997)

હરદાનહલ્લી ડોડ્ડેગૌડા દેવગૌડાએ એક વર્ષથી ઓછા સમય માટે દેશનું નેતૃત્વ કર્યું. તેમનો કાર્યકાળ 1 જૂન, 1996થી 21 એપ્રિલ, 1997 સુધી ચાલ્યો. તેમણે દેશના ખેડૂતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. દિલ્હી મેટ્રો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનો શ્રેય તેમને પણ આપવામાં આવે છે. કૃષિ ક્ષેત્રે તેમના નોંધપાત્ર યોગદાનને કારણે, તેમને ઘણીવાર મિટ્ટી કે લાલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ઇન્દ્ર કુમાર (આઇ.કે.) ગુજરાલ (1997-1998)

ઇન્દ્ર કુમાર ગુજરાલે એક વર્ષથી ઓછા સમય માટે દેશનું નેતૃત્વ કર્યું. તેમનો કાર્યકાળ 21 એપ્રિલ, 1997થી 19 માર્ચ, 1998 સુધી ચાલ્યો. ભારતના વડાપ્રધાન બનતા પહેલા, તેમણે અનેક મંત્રાલયોમાં વિવિધ હોદ્દાઓ સંભાળ્યા. તેઓ ખાસ કરીને "ગુજરાલ સિદ્ધાંત" માટે જાણીતા છે, જે ભારતની વિદેશ નીતિમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ છે.

અટલ બિહારી વાજપેયી (1996, 1998-1999 અને 1999-2004)

અટલ બિહારી વાજપેયીએ 1996માં 13 દિવસ દેશનું નેતૃત્વ કર્યું અને ત્યારબાદ 1998 અને 2004 વચ્ચે બે કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યા. તેમનો પહેલો કાર્યકાળ 16 મે, 1996 થી 1 જૂન, 1996 સુધી ચાલ્યો. બાદમાં તેમણે 1998 થી 2004 સુધી બે કાર્યકાળ સુધી રાષ્ટ્રનું નેતૃત્વ કર્યું; આ કાર્યકાળ 19 માર્ચ, 1998થી 29 એપ્રિલ, 1999 અને 3 ઓક્ટોબર, 1999 થી 10 મે, 2004 સુધી ચાલ્યો. તેમણે ઓપરેશન વિજય - જેને ઘણીવાર કારગિલ યુદ્ધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે - દ્વારા સફળતાપૂર્વક દેશનું નેતૃત્વ કર્યું, જેને પાકિસ્તાન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે ભારતને પરમાણુ સશસ્ત્ર રાષ્ટ્ર બનાવ્યું.

અટલ બિહારી વાજપેયી
અટલ બિહારી વાજપેયી (@pmsangrahalaya.gov.in)

ડૉ. મનમોહન સિંહ (2004–2014)

ડૉ. મનમોહન સિંહે 2004 થી 2014 સુધી દેશનું નેતૃત્વ કર્યું. તેમનો કાર્યકાળ 22 મે, 2004 થી 26 મે, 2014 સુધી રહ્યો. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી કાયદો (NREGA) અને માહિતી અધિકાર કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો. દેશમાં આર્થિક સુધારાઓના કાર્યક્ષમ અમલીકરણ માટે ડૉ. મનમોહન સિંહને વ્યાપકપણે શ્રેય આપવામાં આવે છે. તેમણે અમેરિકા સાથે નાગરિક પરમાણુ કરાર પર પણ હસ્તાક્ષર કર્યા.

ડૉ.મનમોહન સિંહ
ડૉ.મનમોહન સિંહ (@pmsangrahalaya.gov.in)

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