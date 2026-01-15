INSV કૌંડિન્યા એ પૂર્ણ કરી 18 દિવસની ઐતિહાસિક યાત્રા, પોરબંદરથી પહોંચ્યું મસ્કત
ભારતીય નૌકાદળનું પ્રાચીન સઢવાળું જહાજ INSV 'કૌંડિન્યા' 18 દિવસની ઐતિહાસિક દરિયાઈ સફર ખેડીને ઓમાનની રાજધાની મસ્કત પહોંચ્યું, જ્યાં તેનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
By ANI
Published : January 15, 2026 at 10:17 AM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય નેવીનું પરંપરાગત સઢવાળું જહાજ INSV કૌંડિન્યાએ પોરબંદરથી મસ્કત સુધીની 18 દિવસની ઐતિહાસિક દરિયાઈ સફર સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી. આ સફર ભારતના પ્રાચીન નેવિગેશનલ કૌશલ્ય, દરિયાઈ વેપાર અને સાંસ્કૃતિક વારસાના પુનરુત્થાનનું પ્રતીક છે.
ભારતીય નૌકાદળના પ્રાચીન સઢવાળા જહાજ INSV 'કૌંડિન્યા'એ 18 દિવસની ઐતિહાસિક દરિયાઈ સફર ખેડીને ઓમાનની રાજધાની મસ્કત પહોંચ્યું છે. આ જહાંજ ગત 29 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ ગુજરાતના પોરબંદરથી રવાના થયું હતું અને બુધવારે ઓમાનની રાજધાની મસ્કત પહોંચ્યું હતું. આ સફર ભારતની પ્રાચીન દરિયાઈ પરંપરાઓને પુનર્જીવિત કરવા તરફ એક મોટું પગલું છે. કૌંડિન્યા એક મહાન ભારતીય નેવિગેટર હતા જેમણે હિંદ મહાસાગર પાર કરીને દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં સફર કરી હતી. આ જહાજનું નામ તેમના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે. આ જહાજ 5મી સદીના અજંતા ગુફાઓમાં દર્શાવવામાં આવેલા જહાજ પર આધારિત છે.
પરંપરાગત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને બનાવાયું છે આ જહાજ
INSV કૌંડિન્યાના કેપ્ટન કમાન્ડર વિકાસ શિઓરન છે, જ્યારે કમાન્ડર વાય. હેમંત કુમાર આ અભિયાનના ઇન્ચાર્જ ઓફિસર-ઇન-ચાર્જ છે. ક્રૂમાં ચાર અધિકારીઓ અને 13 ખલાસીઓનો સમાવેશ થાય છે. પ્રધાનમંત્રીના આર્થિક સલાહકાર પરિષદના સભ્ય સંજીવ સાન્યાલ પણ ટીમનો ભાગ હતા અને સોશિયલ મીડિયા પર દૈનિક અપડેટ્સ શેર કરતા હતા. જહાજનું બાંધકામ સંપૂર્ણપણે પરંપરાગત છે. લાકડાના પાટિયાઓને દોરડા અને નારિયેળના રેસા અને કુદરતી રેઝિનનો ઉપયોગ કરીને જોડવામાં આવ્યા હતા. કેરળના કુશળ કારીગરોની ટીમ દ્વારા આ જહાંજ બનાવવામાં આવ્યું છે અને તેના માસ્ટર શિપરાઈટ બાબૂ શંકરન હતાં.
કેન્દ્રીય બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલે બુધવારે ભારતીય નૌકાદળના સ્વદેશી રીતે નિર્મિત પરંપરાગત સઢવાળા જહાજ INSV કૌંડિન્યાના ગુજરાતથી ઓમાન સુધીના 18 દિવસના પ્રવાસ પછી મસ્કતમાં આગમનની પ્રશંસા કરી, તેમણે "ગૌરવની ઐતિહાસિક ક્ષણ" ગણાવી અને આ અભિયાનને ભારતના દરિયાઈ વારસા અને ગલ્ફ ક્ષેત્ર સાથેના ઐતિહાસિક સંબંધો સાથે જોડ્યું.
સોનોવાલે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું,"મસ્કતમાં INSV કૌંડિન્યાનું ભવ્ય સ્વાગત થયું તે ગર્વની ઐતિહાસિક ક્ષણ!" કારણ કે ગુજરાતના પોરબંદરથી સફર કર્યા પછી જહાજને ઓમાન પહોંચ્યા બાદ વોટર કેનનથી સલામી આપવામાં આવી હતી.
આ સફરને એક મોટી સિદ્ધિ ગણાવતા કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું, "ગુજરાતથી ઓમાન સુધીની આ ઐતિહાસિક 18 દિવસની સફર પ્રધાનમંત્રી મોદીના દૂરંદેશી નેતૃત્વ અને ભારતની પ્રાચીન જહાજ નિર્માણ પ્રતિભાને પુનર્જીવિત કરવાના દૃઢ નિશ્ચયનું એક તેજસ્વી ઉદાહરણ છે." આ અભિયાનને ભારતના ઐતિહાસિક દરિયાઈ સંબંધો સાથે જોડતા, સોનોવાલે કહ્યું, "તે ગલ્ફ ક્ષેત્ર સાથેના આપણા ઐતિહાસિક સંબંધોના સ્થાયી બંધનનું પણ પ્રતીક છે."
જહાજની પરંપરાગત ડિઝાઇન અને બાંધકામ પર પ્રકાશ પાડતા, તેમણે કહ્યું, "અજંતાના 5મી સદીના ચિત્રોથી પ્રેરિત અને કેરળના અમારા માસ્ટર કારીગરો દ્વારા એક પણ ખીલી વગર બનાવેલા આ ભવ્ય રીતે ટાંકાવાળા જહાજને સફર કરીને, અમે ગર્વથી વિશ્વ સમક્ષ આપણી સભ્યતાનો વારસો પ્રદર્શિત કર્યો છે."
જહાજ શું રજૂ કરે છે તેના પર ભાર મૂકતા, સોનોવાલે કહ્યું, "આ જહાજ ફક્ત લાકડા અને દોરડાનું નથી; તે આપણા દરિયાઈ વારસાની કાલાતીત શક્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે સ્વદેશી કુશળતા અને સ્થાયી નવીનતા દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ છે."
તેને એક વિશાળ રાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિકોણના ભાગ રૂપે વર્ણવતા, તેમણે કહ્યું, "આ આત્મનિર્ભર ભારતનું એક શક્તિશાળી પ્રતીક છે જે આપણા ભવ્ય ભૂતકાળને એક આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ ભવિષ્ય સાથે જોડે છે," અને મિશન પાછળની ટીમની પ્રશંસા કરતા કહ્યું, "હું આ ચમત્કાર સિદ્ધ કરનારા મહામાનવોને સલામ કરું છું."
નેતૃત્વ અને ક્રૂને અભિનંદન આપતા, સોનોવાલે કહ્યું, "સ્કિપર કમાન્ડર વિકાસ શિયોરન, ઓફિસર-ઇન-ચાર્જ કમાન્ડર વાય હેમંત કુમાર અને સમગ્ર ભારતીય નૌકાદળની ટીમને હાર્દિક અભિનંદન."
તેમણે ક્રૂનો ભાગ રહેલા વડા પ્રધાનના આર્થિક સલાહકાર પરિષદના સભ્ય સંજીવ સાન્યાલનો પણ આભાર માન્યો અને કહ્યું, સંજીવ સાન્યાલજીનો ખાસ ઉલ્લેખ, જેમના જુસ્સા, સહભાગીતા અને દૈનિક હિસાબોએ લાખો ભારતીયો માટે આ પ્રાચીન વેપાર માર્ગને પુનર્જીવિત કર્યો."
જહાજની ઓળખ પર પ્રકાશ પાડતા, સોનોવાલે કહ્યું, "આ જહાજ અજંતા ગુફાઓમાં દર્શાવવામાં આવેલા 5મી સદીના જહાજમાંથી પ્રેરણા લે છે, અને તેનું નામ મહાન નેવિગેટર કૌંડિન્યના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે." આ જહાજ 29 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ ગુજરાતના પોરબંદરથી રવાના થયું હતું, અને તેનું નેતૃત્વ કમાન્ડર વિકાસ શિયોરન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે કમાન્ડર વાય. હેમંત કુમાર - જે શરૂઆતથી જ આ પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા છે - આ અભિયાનના અધિકારી-ઇન-ચાર્જ તરીકે સેવા આપે છે. ક્રૂમાં ચાર અધિકારીઓ અને 13 ખલાસીઓનો સમાવેશ થાય છે.
INSV કૌંડિન્ય એ અજંતા ગુફાઓના ચિત્રોમાં દર્શાવવામાં આવેલા 5મી સદીના જહાજ પર આધારિત સીવેલું વહાણ છે. આ પ્રોજેક્ટ જુલાઈ 2023 માં સંસ્કૃતિ મંત્રાલય, ભારતીય નૌકાદળ અને મેસર્સ હોદી ઇનોવેશન વચ્ચે ત્રિપક્ષીય કરાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સંસ્કૃતિ મંત્રાલયના ભંડોળનો સમાવેશ થતો હતો.
સપ્ટેમ્બર 2023માં કીલ નાખ્યા પછી, માસ્ટર શિપરાઇટ બાબુ શંકરનના નેતૃત્વમાં કેરળના કુશળ કારીગરોની એક ટીમ દ્વારા પરંપરાગત સીવેલા-સેઇલ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને જહાજનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. ઘણા મહિનાઓ સુધી, ટીમે નારિયેળના દોરડા, નારિયેળના રેસા અને કુદરતી રેઝિનનો ઉપયોગ કરીને જહાજના હલ પર લાકડાના પાટિયા સીવ્યા, અને ફેબ્રુઆરી 2025 માં જહાજને ગોવામાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું.
ભારતીય નૌકાદળે ડિઝાઇન, તકનીકી માન્યતા અને બાંધકામ પ્રક્રિયાનું નિરીક્ષણ કરીને પ્રોજેક્ટમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આવા જહાજો માટે કોઈ બ્લુપ્રિન્ટ્સ ન હોવાથી, આઇકોનોગ્રાફિક સ્ત્રોતોમાંથી અનુમાન લગાવીને ડિઝાઇન મેળવવી પડી હતી.
નૌકાદળે હલ આકાર અને પરંપરાગત રિગિંગ ફરીથી બનાવવા માટે જહાજ નિર્માતા સાથે સહયોગ કર્યો, અને ખાતરી કરી કે ડિઝાઇનને હાઇડ્રોડાયનેમિક મોડેલ પરીક્ષણ અને IIT મદ્રાસના મહાસાગર એન્જિનિયરિંગ વિભાગ ખાતે આંતરિક તકનીકી મૂલ્યાંકન દ્વારા માન્ય કરવામાં આવે. આ જહાજમાં અનેક સાંસ્કૃતિક રીતે મહત્વપૂર્ણ વિશેષતાઓ છે, જેમાં સઢ પર ગાંડાબેરુન્ડા અને સૂર્યના ચિત્રો, ધનુષ્ય પર શિલ્પિત સિંહ યાલી અને તેના તૂતકને શણગારતો પ્રતીકાત્મક હડપ્પા શૈલીનો પથ્થરનો લંગર શામેલ છે, જે પ્રાચીન ભારતની સમૃદ્ધ દરિયાઈ પરંપરાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે. હિંદ મહાસાગર પાર કરીને દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં સફર કરનારા સુપ્રસિદ્ધ ભારતીય નેવિગેટર કૌંડિન્યના નામ પરથી આ જહાંજનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે, આ જહાજ ભારતની દરિયાઈ શોધ, વેપાર અને સાંસ્કૃતિક આદાનપ્રદાનની લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરાઓનું પ્રતીક છે.