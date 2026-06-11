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ઈન્ડિયન એરફોર્સની તાકાતમાં થશે બમણી, ભારતની સ્વદેશી એરબસ C295 લશ્કરી વિમાને વડોદરાથી ભરી સફળ ઉડાન

ભારતમાં બનેલા એરબસ C295 લશ્કરી પરિવહન વિમાને વડોદરામાં તેની પ્રથમ સફળ પરીક્ષણ ઉડાન પૂર્ણ કરી

ભારતમાં બનેલા એરબસ C295 લશ્કરી પરિવહન વિમાને વડોદરામાં તેની પ્રથમ સફળ પરીક્ષણ ઉડાન પૂર્ણ કરી
ભારતમાં બનેલા એરબસ C295 લશ્કરી પરિવહન વિમાને વડોદરામાં તેની પ્રથમ સફળ પરીક્ષણ ઉડાન પૂર્ણ કરી (X@IAF_MCC)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 7:46 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારતે રક્ષા ક્ષેત્રમાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. પ્રથમ સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત C295 લશ્કરી વિમાને ગુજરાતના વડોદરાથી તેની પ્રથમ પરીક્ષણ ઉડાન સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી છે. આ રક્ષા અને એવિએશનના ઇતિહાસમાં એક નવા અધ્યાયની શરૂઆત છે.

આ સિદ્ધિ સાથે, ભારત સ્થાનિક રીતે લશ્કરી વિમાનોનું ઉત્પાદન કરવા સક્ષમ દેશોની હરોળમાં જોડાયું છે. આ સીમાચિહ્નરૂપ ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે આ વિમાનનું ઉત્પાદન ભારતના ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદારીથી થઈ રહ્યું છે. તે ફક્ત તકનીકી પરીક્ષણ જ નહીં, પરંતુ આધુનિક લશ્કરી વિમાન ઉત્પાદનના ક્ષેત્રમાં ભારત જે આત્મવિશ્વાસ અને ક્ષમતા દર્શાવી રહ્યું છે તેનો પુરાવો છે.

વડોદરાથી પ્રથમ સફળ ઉડાન

બુધવારે, વડોદરામાં અંતિમ એસેમ્બલી લાઇન પરથી પ્રથમ 'મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા' C295 વિમાને ઉડાન ભરી. આ ઉડાનની સફળતાને એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન તરીકે બિરદાવવામાં આવી રહી છે. ભારતમાં આ વિમાનનું ઉત્પાદન કરવાનો ઉદ્દેશ 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' અને 'આત્મનિર્ભર ભારત' (આત્મનિર્ભર ભારત) ના વ્યાપક દ્રષ્ટિકોણ સાથે સુસંગત છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે આ 40-યુનિટ C295 પ્રોજેક્ટનું પ્રથમ વિમાન હવે ડિલિવરીની નજીક છે, જે ભારતના સંરક્ષણ ઉત્પાદન ક્ષેત્ર માટે એક મહત્વપૂર્ણ ઐતિહાસિક ક્ષણ છે.

ભારતીય વાયુસેનાનો પ્રતિભાવ

ભારતીય વાયુસેનાએ આ સિદ્ધિ બદલ સમગ્ર ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. વાયુસેનાએ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં બનેલા C295 વિમાનની પ્રથમ સફળ ઉડાન દેશની વધતી જતી એરોસ્પેસ ક્ષમતાઓનું પ્રદર્શન કરે છે અને 'આત્મનિર્ભર ભારત' (આત્મનિર્ભર ભારત) પહેલ હેઠળ સ્વદેશી સંરક્ષણ ઉત્પાદનને વેગ આપે છે.

દેશભરની કંપનીઓ પણ આ પ્રોજેક્ટમાં જોડાઈ

આ પ્રોજેક્ટમાં ફક્ત એરબસ અને ટાટા જ સામેલ નથી; દેશભરની અસંખ્ય નાની અને મધ્યમ કદની કંપનીઓ પણ ભાગ લઈ રહી છે. વધુમાં, ભારતમાં ઘણા વિમાનના પાર્ટ્સ અને સાધનોનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે. કંપની જણાવે છે કે આ કાર્યક્રમ ફક્ત સ્થાનિક વિમાન ઉત્પાદન નેટવર્કને મજબૂત બનાવી રહ્યો નથી પરંતુ ભારતીય કંપનીઓ માટે નવી તકો પણ ઉભી કરી રહ્યો છે.

An-32 નું સ્થાન એક નવું વિમાન લેશે. C295 આખરે ભારતીય વાયુસેનામાં હાલમાં સેવામાં રહેલા An-32 પરિવહન વિમાનનું સ્થાન લેશે. તેના સમાવેશથી વાયુસેનાની પરિવહન ક્ષમતાઓ વધુ મજબૂત બનશે.

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