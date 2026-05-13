હિન્દુ ધર્મ જીવનનો એક ભાગ છે, આસ્થા સાબિત કરવા માટે મંદિર જવું ફરજિયાત નથી: સુપ્રીમ કોર્ટ

સબરીમાલા કેસની સુનાવણી કરતી વખતે સુપ્રીમ કોર્ટે આ અવલોકન કર્યું હતું. બંધારણીય બેંચ આ કેસની સુનાવણી કરી રહી છે.

Published : May 13, 2026 at 1:22 PM IST

નવી દિલ્હી : સબરીમાલા કેસની સુનાવણી કરતી વખતે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે હિન્દુ ધર્મ એક જીવનશૈલી છે અને હિન્દુ ધર્મમાં રહેવા માટે મંદિરમાં જવું કે ધાર્મિક વિધિઓ કરવી જરૂરી નથી.

"લોકો પોતાની ઝૂંપડીઓમાં દીવા પ્રગટાવે છે, બસ," સુપ્રીમ કોર્ટે હિન્દુ ધર્મની સરળતા અને સમાવેશકતા પર ભાર મૂકતા કહ્યું. નવ ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેંચ કેરળના સબરીમાલા મંદિર સહિત ધાર્મિક સ્થળોએ મહિલાઓ સાથેના ભેદભાવ અને દાઉદી વ્હોરા સહિત વિવિધ ધર્મો દ્વારા અનુસરવામાં આવતી ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના અવકાશ અને મર્યાદાઓ અંગેની અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી છે.

બેંચમાં મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાન્ત અને ન્યાયમૂર્તિ બીવી નાગરથના, એમએમ સુંદરેશ, અહસાનુદ્દીન અમાનુલ્લાહ, અરવિંદ કુમાર, ઓગસ્ટિન જ્યોર્જ મસીહ, પ્રસન્ના બી વરાલે, આર મહાદેવન અને જોયમાલ્યા બાગચીનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રોફેસર જી. મોહન ગોપાલે કહ્યું કે, કોઈએ મને વેદ સ્વીકારવા વિશે પૂછ્યું નથી કે કંઈ કહ્યું નથી. મને વેદ પ્રત્યે ખૂબ માન છે, પરંતુ શું એ સાચું છે કે આજે જે લોકો પોતાને હિન્દુ કહે છે તેઓ વેદોને આધ્યાત્મિક અને દાર્શનિક, બધી બાબતોમાં સર્વોચ્ચ સત્તા માને છે? તેમણે આગળ કહ્યું, "તો આ રીતે, આપણે ધર્મમાં લીન ન થયા, પરંતુ ધર્મ આપણને ખાઈ ગયો. આપણે બંધારણીય દ્રષ્ટિકોણથી પણ વિચારવું પડશે કે આપણી પાસે કયા વિકલ્પો અને અધિકારો છે?"

ન્યાયાધીશ નાગરત્ને કહ્યું, "હિન્દુ ધર્મને જીવન જીવવાની એક રીત પણ કહેવામાં આવે છે. હિન્દુ માટે મંદિરમાં જવું કે ધાર્મિક વિધિઓ કરવી ફરજિયાત નથી. તે હજુ પણ હિન્દુ રહે છે કારણ કે તે જીવન જીવવાની એક રીત છે." ગોપાલે કહ્યું કે જો આ સંદર્ભને ચુકાદામાં સામેલ કરવામાં આવે તો તે ખૂબ જ રાહત થશે.

મુખ્ય ન્યાયાધીશે કહ્યું, "આ પહેલાથી જ અસ્તિત્વમાં છે અને તેના પર કોઈ નિર્ણય લેવાની જરૂર નથી." ન્યાયાધીશ નાગરત્ને કહ્યું, "મંદિરોમાં ન જાવ. ઘરમાં એવી કોઈ જગ્યા કે જગ્યા ન રાખો જ્યાં પૂજા થાય. છતાં તેમની માનસિકતા એવી છે કે તેઓ હિન્દુ છે. આ તેમની જીવનશૈલી છે."

મુખ્ય ન્યાયાધીશે ટિપ્પણી કરી, "લોકો તેમની ઝૂંપડીમાં દીવો પ્રગટાવશે. બસ એટલું જ." બેન્ચે કહ્યું, "કોઈ પણ લોકોને તેમના ધર્મનું પાલન કરતા રોકી શકે નહીં." પ્રોફેસર ગોપાલે કહ્યું કે કલમ 25 આનું રક્ષણ કરે છે, પરંતુ આપણો ન્યાયશાસ્ત્ર આનું રક્ષણ કરતું નથી. તેમણે કહ્યું, "આપણે દરેક વ્યક્તિ નક્કી કરીએ છીએ, જેમ કે મુખ્ય ન્યાયાધીશે સાચું કહ્યું છે, કે જો હું નાની ઝૂંપડીમાં દીવો પ્રગટાવું, તો તે મારો ધર્મ છે. તેથી, આ સ્વ-ધર્મવાદ છે - હું નક્કી કરું છું કે મારા માટે શું પવિત્ર છે અને હું તેનું પાલન કેવી રીતે કરું."

ગોપાલે દલીલ કરી હતી કે પૂજારી પોતાની અંતરાત્માની સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે અને ભક્ત પણ પોતાની અંતરાત્માની સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, અને પ્રશ્ન એ છે કે આનો ઉકેલ કેવી રીતે લાવવો? એક અમેરિકન ચુકાદાને ટાંકીને ગોપાલે કહ્યું કે તેના સિદ્ધાંતોમાંથી એક એ છે કે તમે તમારી ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ બીજા વ્યક્તિની નાગરિક સ્વતંત્રતાઓ છીનવી લેવા માટે કરી શકતા નથી.

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "હું મારી જાત પર પ્રતિબંધો લાદી શકું છું, પરંતુ હું બીજાઓની નાગરિક સ્વતંત્રતા છીનવી લેવા માટે મારી અંતરાત્માની સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરી શકતો નથી." તેમણે કહ્યું કે ન્યાયાધીશ નાગરત્ના દ્વારા કરવામાં આવેલા અવલોકનોના પ્રકાશમાં, હિન્દુની વ્યાખ્યા પર પુનર્વિચાર કરવાની જરૂર છે, જેથી ન્યાયશાસ્ત્ર, વ્યવહાર અને બંધારણ વચ્ચે સુમેળ રહે.

ગોપાલે કહ્યું કે કલમ 25 હેઠળ રક્ષણ મેળવવા માટે, વ્યક્તિએ સંગઠિત ધર્મનો સભ્ય હોવો જોઈએ - એટલે કે સ્થાપિત સિદ્ધાંતો, પ્રથાઓ અને ધાર્મિક વિધિઓમાં વિશ્વાસ રાખવો. મને લાગે છે કે આમાં થોડી છૂટ હોવી જોઈએ. તે એવું હોઈ શકે છે, પરંતુ તે નાસ્તિકતા પણ હોઈ શકે છે. આ દેશની 80 ટકા વસ્તી નાસ્તિક છે.

