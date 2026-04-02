"હિમંત 'સૌથી ભ્રષ્ટ મુખ્યમંત્રી": મોદી અને શાહ આસામમાં 'લેન્ડ એટીએમ' ચલાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છે: રાહુલ ગાંધી
કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ પાર્ટીનો મેનિફેસ્ટો જાહેર કરવાની સાથે આસામના મુખ્યમંત્રી પર પ્રહારો કર્યા.
By PTI
Published : April 2, 2026 at 6:34 PM IST
બોકાજન (આસામ) : આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માને ભારતના "સૌથી ભ્રષ્ટ મુખ્યમંત્રી" ગણાવતા, કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ગુરુવારે આરોપ લગાવ્યો કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ સાથે મળીને, રાજ્યમાં "Land ATM" ચલાવી રહ્યા છે અને સામાન્ય લોકો પાસેથી જમીન છીનવી રહ્યા છે અને મોટા ઉદ્યોગપતિઓને આપી રહ્યા છે.
બોકાજન વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં પાર્ટીના ઉમેદવાર રતન ઇંગ્ટીના સમર્થનમાં એક ચૂંટણી રેલીને સંબોધતા, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે લોકપ્રિય ગાયક ઝુબિન ગર્ગ આસામ અને તેના લોકો માટે ઉભા હતા અને કોંગ્રેસ પાર્ટી રાજ્યમાં સત્તામાં આવ્યાના 100 દિવસની અંદર તેમના મૃત્યુ કેસમાં ન્યાય અપાવશે.
રાહુલે કહ્યું, "ભારતના સૌથી ભ્રષ્ટ મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્મા છે, અને તેમનો પરિવાર પણ ભ્રષ્ટાચારમાં પ્રથમ ક્રમે છે. કોંગ્રેસ સરકાર તેમની સામે કાર્યવાહી કરશે."
VIDEO | Assam Elections 2026: Addressing a public gathering in Jorhat, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " he (himanta biswa sarma) carries the title of the most corrupt cm in india. he has committed so much corruption that no power in the world can protect him from… pic.twitter.com/HyNDfddzlZ— Press Trust of India (@PTI_News) April 2, 2026
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાએ દાવો કર્યો હતો કે આસામમાં કુલ 98,400 વીઘા જમીન ત્રણ મોટા કોર્પોરેટ ગૃહોને સોંપવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું, "આ જમીનો જનતા પાસેથી છીનવી લેવામાં આવી છે. નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ અને હિમંત બિસ્વા શર્માએ આસામમાં 'Land ATM' બનાવ્યું છે. તેઓ લોકો પાસેથી જમીન છીનવી લે છે અને મોટા ઉદ્યોગપતિઓને આપી દે છે."
પ્રખ્યાત સંગીતકાર ઝુબિન ગર્ગનો ઉલ્લેખ કરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે તેઓ સમગ્ર રાજ્ય અને તેના લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ગયા સપ્ટેમ્બરમાં ગર્ગ સિંગાપોરમાં ડૂબી ગયા હતા. કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું, "તેઓ એક વ્યક્તિ, એક સમુદાય, એક ભાષા કે એક ઇતિહાસ માટે ઉભા નહોતા. તેમણે આસામની બહુસાંસ્કૃતિક અને બહુ-ધાર્મિક પરંપરાઓની ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરી. જો આપણે સત્તામાં આવીશું, તો આપણે 100 દિવસમાં ન્યાય અપાવીશું."
રાહુલે એમ પણ કહ્યું કે કોંગ્રેસ વિકેન્દ્રીકરણમાં માને છે, જ્યારે ભાજપ દિલ્હીથી આસામ ચલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું, "અમે બંધારણની કલમ 244(A) ને સંપૂર્ણપણે લાગુ કરવાનું વચન આપીએ છીએ. કાર્બી આંગલોંગ અને તમામ છઠ્ઠી અનુસૂચિ વિસ્તારો ગુવાહાટી કે દિલ્હીથી નહીં, પરંતુ સ્થાનિક લોકો દ્વારા સંચાલિત થશે."
ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર અંગે, કોંગ્રેસના સાંસદે દાવો કર્યો હતો કે તે નવી દિલ્હી માટે હાનિકારક છે કારણ કે અમેરિકન માલ પરના કર ઘટાડવામાં આવ્યા છે અને ભારતીય બજાર તેમના માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "(અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ) ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ એપ્સ્ટેઇન ફાઇલ્સના કારણે નરેન્દ્ર મોદીને નિયંત્રિત કરે છે. ટ્રમ્પે અમેરિકામાં અદાણી સામે ફોજદારી આરોપો પણ દાખલ કર્યા છે."
રાહુલ ગાંધીએ આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસનો ઢંઢેરો જાહેર કર્યો
કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ગુરુવારે આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પાર્ટીનો ઢંઢેરો જાહેર કર્યો, જેમાં શાસન અને આરોગ્યસંભાળ જેવા 11 ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.
અહીં એક ચૂંટણી રેલીમાં, રાહુલ ગાંધી, આસામ કોંગ્રેસના પ્રમુખ ગૌરવ ગોગોઈ અને અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓએ પાર્ટીનો ઢંઢેરો બહાર પાડ્યો. ઢંઢેરાના 11 ઠરાવો શાસન, ઓળખ, આરોગ્યસંભાળ, માળખાગત વિકાસ, ઔદ્યોગિકીકરણ, કૃષિ, ગ્રામીણ અને શહેરી વિકાસ, આબોહવા પરિવર્તન અને સુરક્ષિત આસામ જેવા ક્ષેત્રો પર કેન્દ્રિત છે.
અગાઉ, કોંગ્રેસે 29 માર્ચે પાર્ટી પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેની મુલાકાત દરમિયાન "પાંચ ગેરંટી" જારી કરી હતી. આસામ વિધાનસભાની 126 બેઠકો માટે મતદાન 9 એપ્રિલે થશે અને મતગણતરી 4 મેના રોજ થશે.
