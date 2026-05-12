ETV Bharat / bharat

હિમંતા બિસ્વા શર્મા આજે આસામના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે; પીએમ મોદી, અમિત શાહ શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપશે

હિમંતા બિસ્વા શર્મા આજે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીમાં સતત બીજા કાર્યકાળ માટે આસામના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરશે

હિમંત બિસ્વા શર્મા આજે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીમાં સતત બીજા કાર્યકાળ માટે આસામના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરશે
હિમંત બિસ્વા શર્મા આજે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીમાં સતત બીજા કાર્યકાળ માટે આસામના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરશે (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગુવાહાટી: આસામમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની આગેવાની હેઠળની NDA સરકારના શપથ ગ્રહણ માટે મંચ તૈયાર થઈ ગયો છે, જેમાં ભગવા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા હિમંતા બિસ્વા શર્મા મંગળવારે (12 મે) અહીં સતત બીજા કાર્યકાળ માટે મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરશે, જે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર રાજ્યના પ્રથમ બિન-કોંગ્રેસી નેતા બનશે.

આ સમારોહમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, રક્ષા મંત્રીરાજનાથ સિંહ, અનેક NDA શાસિત રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ, નાયબ મુખ્યમંત્રીઓ અને કેન્દ્ર સરકારના ટોચના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહેશે.

સોમવારે, આસામના નિયુક્ત મુખ્યમંત્રી શર્માએ રાજ્ય મંત્રીમંડળમાં સામેલ થવા માટે તૈયાર ચાર મંત્રીઓના નામની જાહેરાત કરી, સાથે સાથે રાજ્ય વિધાનસભામાં સ્પીકર પદ માટેના ઉમેદવારનું નામ પણ જાહેર કર્યું.

X પરની એક પોસ્ટમાં, સરમાએ જણાવ્યું હતું કે, તેમની સાથે, રામેશ્વર તેલી, અતુલ બોરા, ચરણ બોરો અને અજંતા નિઓગ પણ સમારોહમાં મંત્રી તરીકે શપથ લેશે. વધુમાં, ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને ધારાસભ્ય રણજીત દાસને આસામ વિધાનસભાના અધ્યક્ષ પદ માટે ઉમેદવાર તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે.

તેમણે જણાવ્યું કે, 'મને જાહેરાત કરતા આનંદ થાય છે કે મારા નીચેના ચાર સાથીદારો આવતીકાલે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જીની ઉપસ્થિતિમાં - શ્રી રામેશ્વર તેલી, શ્રી અતુલ બોરા, શ્રી ચરણ બોરો શ્રીમતી અજંતા નિઓગની મારી સાથે મંત્રી તરીકે શપથ લેશે. મને એ પણ જણાવતા આનંદ થાય છે કે માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી રણજીત દાસ, આસામ વિધાનસભાના અધ્યક્ષ પદ માટે અમારા ઉમેદવાર હશે,"

સરમાએ રાજ્યના વિકાસ પ્રત્યે તેમના વહીવટની પ્રતિબદ્ધતાને પણ પુનઃપુષ્ટિ આપી, અને કહ્યું કે નવી ટીમ "મજબૂત, વધુ વિકસિત અને સમૃદ્ધ આસામ" બનાવવા માટે "સંપૂર્ણ સમર્પણ" સાથે કામ કરશે.

તેમણે ઉમેર્યું, "તે બધાને મારા હૃદયપૂર્વક અભિનંદન અને શુભકામનાઓ. સાથે મળીને, આપણે એક મજબૂત, વધુ વિકસિત અને સમૃદ્ધ આસામ માટે સંપૂર્ણ સમર્પણ સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખીશું,"

ભાજપના પૂર્વોત્તરના મજબૂત નેતા ગણાતા સરમાએ જણાવ્યું હતું કે, આસામમાંથી બૂથ-સ્તરના કાર્યકર્તાઓ સહિત હજારો પક્ષના કાર્યકરો શપથ સમારોહમાં ભાગ લે તેવી અપેક્ષા છે.

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે શપથ ગ્રહણ સમારોહ પછી તરત જ નવી સરકારની પ્રથમ કેબિનેટ બેઠક યોજાશે. તેમણે કહ્યું કે ભાજપની ચૂંટણી પ્રતિબદ્ધતાઓ અને વિકાસ એજન્ડાનો અમલ તેના નવા કાર્યકાળમાં સરકારની ટોચની પ્રાથમિકતા રહેશે.

ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળના રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણે તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી આસામ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં નિર્ણાયક જનાદેશ મેળવ્યો, જેમાં ભાજપે 82 બેઠકો મેળવી, જ્યારે તેના સાથી પક્ષો એજીપી અને બીપીએફે 10-10 બેઠકો જીતી.

રાજ્યમાં સતત ત્રીજા કાર્યકાળ માટે NDA સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે, ત્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલે તેને "આસામના લોકો માટે એક મહાન દિવસ" ગણાવ્યો છે.

પત્રકારો સાથે વાત કરતા, સોનોવાલે આસામના લોકોને સતત ત્રીજા કાર્યકાળ માટે NDAમાં વિશ્વાસ મૂકવા બદલ શ્રેય આપ્યો અને વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે રાજ્ય મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત હિમંતા બિસ્વા શર્માના નેતૃત્વમાં દેશના સૌથી વિકસિત રાજ્યોમાંના એક તરીકે ઉભરી આવશે.

સોનોવાલે કહ્યું. "આસામના લોકોના સમર્થનથી, NDA ત્રીજા કાર્યકાળ માટે હિમંતા બિસ્વા શર્માના નેતૃત્વમાં સરકાર બનાવવા જઈ રહ્યું છે... આ એક મહાન દિવસ છે, અને અમે આસામના લોકોનો ખરેખર આભારી છીએ... મને ખાતરી છે કે NDAના આ ત્રીજા કાર્યકાળમાં, આસામ દેશના સૌથી વિકસિત રાજ્યોમાંનું એક બનશે,"

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

HIMANTA BISWA SARMA OATH
HIMANTA BISWA SARMA AS AASAM CM
HIMANTA BISWA SARMA OATH CEREMONY
HIMANTA BISWA SARMA
HIMANTA BISWA SARMA OATH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.