આસામના મુખ્યમંત્રી પદેથી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ આપ્યું રાજીનામું, કહ્યું 11 મે બાદ થશે શપથગ્રહણ સમારોહ
Published : May 6, 2026 at 1:15 PM IST
ગુવાહાટી: 4 મે 2026ના રોજ યોજાયેલી આસામ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં રાષ્ટ્રીય લોકતાંત્રિક ગઠબંધન (NDA) એ જંગી બહુમતી હાંસલ કર્યા બાદ રાજ્યના રાજકીય વર્તુળમાં નવા સમીકરણો ઘડાઈ રહ્યા છે.
બુધવાર, 6 મેના રોજ આઉટગોઇંગ મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ રાજ્યપાલ લક્ષ્મણ પ્રસાદ આચાર્યને પોતાનું રાજીનામું સોંપી દીધું છે અને તે જ દિવસે વહેલી સવારે મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ ચૂંટણીના અંતિમ પરિણામો રાજ્યપાલ સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા, જેના પગલે મુખ્યમંત્રીએ પોતાના પદનો ત્યાગ કર્યો.
Following the formal notification of the results of Assam Elections 2026 and to enable the formation of the new government, Dr Himanta Biswa Sarma tendered his resignation as Chief Minister along with that of the Council of Ministers to Hon'ble Governor Laxman Prasad Acharya…
126 બેઠકો ધરાવતી આસામ વિધાનસભાના પરિણામોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ એકલા હાથે 82 બેઠકો જીતીને સ્પષ્ટ બહુમતીનો જાદુ બતાવ્યો. તેના સહયોગી પક્ષો અસમ ગણ પરિષદ (AGP) અને બોડોલેન્ડ પીપલ્સ ફ્રન્ટ (BPF) એ 10-10 બેઠકો હાંસલ કરી ગઠબંધનની મજબૂતી વધારી.
ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન હિમંતા બિસ્વા સરમા ભાજપના મુખ્યમંત્રી પદના એકમાત્ર ચહેરા હતા અને પક્ષની આ જંગી જીત બાદ તેઓ જ ફરીથી ભાજપ વિધાનમંડળ દળના નેતા તરીકે ચૂંટાશે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કેન્દ્રીય નેતૃત્વએ પણ હિમંતા સરમાના નામ પર સંમતિ દર્શાવી છે.
After resigning from the post of Assam CM, Himanta Biswa Sarma says, " shri jp nadda and nayab singh saini have been appointed as central observers by bjp national president nitin nabin. who will be the next cm and the leader will be decided by the legislative…
નવી સરકારની રચના માટેની ઔપચારિક પ્રક્રિયા હવે ઝડપી બનશે. કેન્દ્રીય નિરીક્ષકો તરીકે નિયુક્ત ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી. નડ્ડા અને હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી નયાબ સિંહ સૈનીની ઉપસ્થિતિમાં નવા ચૂંટાયેલા તમામ ભાજપ ધારાસભ્યોની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક ટૂંક સમયમાં ગુવાહાટી ખાતે બોલાવવામાં આવશે. આ બેઠકમાં ધારાસભ્ય દળના નેતાની સત્તાવાર રીતે પસંદગી કરવામાં આવશે, જેની જાહેરાત બાદ એનડીએનું પ્રતિનિધિમંડળ રાજ્યપાલને મળી સરકાર રચવાનો દાવો રજૂ કરશે.
Caretaker CM of Assam, Himanta Biswa Sarma, says, " there is an indication that oath-taking will be post may 11 because we have invited the prime minister to kindly grace the swearing-in ceremony of our government this time."
રાજ્યપાલ બહુમતીના આધારે એનડીએ ગઠબંધનને સરકાર રચવા માટે આમંત્રણ આપશે અને નવા મુખ્યમંત્રી તથા મંત્રીમંડળના શપથગ્રહણની તારીખ જાહેર થશે. આસામમાં સતત બીજી વખત ભાજપની સરકાર બનવા જઈ રહી છે, જે રાજ્યના રાજકીય ઇતિહાસમાં એક સીમાચિહ્ન સમાન ગણાશે.
