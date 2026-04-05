રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હિમંતા બિસ્વા સરમા દેશના સૌથી ભ્રષ્ટ મુખ્યમંત્રી, તો હિમંતાએ કહ્યુ 'તે પાગલ છે ગમે તે બોલી શકે છે'

આસામની એક સભામાં રાહુલ ગાંધીએ આસામના CM હિમંતા બિસ્વા સરમા પર શાબ્દિક પ્રહારો કર્યા હતાં, જેના પર મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ વળતો પ્રહાર કર્યો છે.

રાહુલ ગાંધી અને હિંમતા બિસ્વા સરમા વચ્ચે વાક્ યુદ્ધ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 5, 2026 at 1:20 PM IST

બિસ્વનાથ, આસામ: આસામ વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને પ્રચાર અર્થે આસામના બિસ્વનાથ આવેલા લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ અહીં એક સભા સંબોધી હતી, પોતાના સંબોધનમાં તેમણે રાજ્યની ભાજપ સરકાર અને મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિશ્વા સરમા પર આકરા શાબ્દિક પ્રહાર કર્યા.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, "ભારતના સૌથી ભ્રષ્ટ મુખ્યમંત્રી, જે સૌથી વધુ નફરત ફેલાવે છે, તે આસામના મુખ્યમંત્રી છે. તેઓ આ રીતે બોલે છે કારણ કે, તેઓ જાણે છે કે કોંગ્રેસના 'બબ્બર શેર' તેમને જેલમાં ધકેલી દેશે... પછી તેમણે આસામના લોકો અને કોંગ્રેસના નેતાઓની માફી માંગવી પડશે..."

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કરતા હિમંત બિસ્વા સરમાને દેશના સૌથી ભ્રષ્ટ મુખ્યમંત્રી ગણાવ્યા છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે કે હિમંતા બિશ્વા સરમા, પીએમ મોદી અને અમિત શાહ આસામમાં "લેન્ડ એટીએમ" ચલાવી રહ્યા છે.

'લોકો પાસેથી જમીન છીનવીને કોર્પોરેટ્સને આપવામાં આવી રહી છે'

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે, આસામમાં કુલ 98,400 વિઘા જમીન ત્રણ મોટા કોર્પોરેટ ગૃહોને સોંપવામાં આવી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ જમીન લોકો પાસેથી છીનવી લેવામાં આવી હતી.

તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ અને હિમંતા બિશ્વા સરમાએ આસામમાં 'લેન્ડ એટીએમ' બનાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ લોકો પાસેથી જમીન છીનવી લે છે અને મોટા ઉદ્યોગપતિઓને આપે છે.

આસામની એક સભામાં રાહુલ ગાંધીએ કરેલી ટિપ્પમી પર આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ વળતો પ્રહાર કર્યો છે. સરમાએ ANI સાથે વાત કરતા રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર કહ્યુ કે, તેઓ પાગલ છે અને પાગલ કંઈ પણ બોલી શકે છે. તેમણે કહ્યુ કે, તેઓ એક રજીસ્ટર્ડ પાગલ છે. સાથે જ તેમણે પ્રચંડ બહુમતી સાથે જીતવાનો દાવો કર્યો હતો.

