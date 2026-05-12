આસામના સતત બીજી વખત મુખ્યમંત્રી બન્યા હિમંતા બિસ્વા શર્મા, PM મોદી સહિતના NDA શાસિત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હાજર રહ્યા
હિમંતા બિસ્વા શરમાએ આસામના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા છે, તેમણે સતત બીજી વખત મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા હતા.
Published : May 12, 2026 at 12:01 PM IST
ગુવાહાટી: હિમંતા બિસ્વા શરમાએ આસામના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા છે, તેમણે સતત બીજી વખત મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા હતા. હિમંતા બિસ્વા શર્માની સાથે ચાર અન્ય ધારાસભ્ય- ભાજપના બે અને તેમના સહયોગી આસામ ગણ પરિષદ (અગપ) અને બોડોલેન્ડ પીપુલ્સ ફ્રન્ટ (બીપીએફ)ના એક-એક મંત્રીએ શપથ લીધા છે.
હિમંતા બિસ્વા શર્માએ મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા
ભાજપના હિમંતા બિસ્વા શર્માએ ખાનાપારાના વેટરનરી કોલેજ મેદાનમાં સતત બીજી વખત આસામના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા.
ચાર ધારાસભ્ય પણ મંત્રી બન્યા
હિમંતા બિસ્વા શર્માએ આસામના મુખ્યમંત્રી તરીકે બીજી વખત શપથ લીધા હતા, તેમની સાથે 4 ધારાસભ્ય પણ મંત્રી બન્યા છે.
