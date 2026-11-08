હિમાલયની ઘાટીઓમાં નિર્માણકાર્યમાં 46 ટકાનો વધારો; ભારત-નેપાળ-તિબેટના 2.93 લાખ લોકો પર પૂરનું સંકટ
હિમાલયમાં પૂરનું જોખમ: ભારત, નેપાળ અને બ્રિટનના વૈજ્ઞાનિકોના સંશોધનમાં ગ્લેશિયર તળાવના 'ડેથ ઝોન'માં બાંધકામમાં રેકોર્ડ 77% નો વધારો જોવા મળ્યો છે
Published : November 8, 2026 at 5:06 PM IST
હૈદરાબાદ (EB Prime Time): Transboundary Flood risk Himalayas: નવેમ્બર 2026 માં પર્વતોમાં શિયાળાની શરૂઆત સાથે, બ્રિટન, ભારત અને નેપાળના વૈજ્ઞાનિકોએ એક ચોંકાવનારી ચેતવણી જારી કરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય જર્નલ "સાયન્ટિફિક રિપોર્ટ્સ" માં પ્રકાશિત થયેલા સંશોધન મુજબ, હિમાલયની ખીણોમાં બાંધકામમાં 46% નો વધારો થયો છે. આઘાતજનક રીતે, ગ્લેશિયર તળાવના "ડેથ ઝોન" માં બાંધકામમાં પણ રેકોર્ડ-બ્રેકિંગ 77% નો વધારો થયો છે. આનાથી ભારત સહિત ત્રણ દેશોમાં 2,93,000 લોકો માટે પૂરનો ખતરો ઉભો થયો છે.
ઓગસ્ટમાં, પૂરે નેપાળના તિમુર ઇનલેન્ડ પોર્ટ (ચીન-નેપાળ ઇકોનોમિક કોરિડોર) ના નદી કિનારાના ભાગમાં તબાહી મચાવી હતી. ભોટેકોશી અને ત્રિશુલી નદીઓમાં આવેલા પૂરે તબાહી મચાવી હતી. વિશ્વભરના ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓ અને પર્યાવરણવાદીઓએ આ ઘટનાને આબોહવા પરિવર્તનના મોટા ખતરા તરીકે જોઈ. હવે, ત્રણ દેશોના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા તાજેતરમાં રજૂ કરાયેલા એક સંશોધન અહેવાલમાં પણ સમાન ખતરા તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો છે.
યુકેમાં લીડ્સ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકો, ભારતમાં દિલ્હી યુનિવર્સિટી અને નેપાળમાં ત્રિભુવન યુનિવર્સિટીના નેતૃત્વમાં, 2016 થી 2023 સુધીના ડેટાનો અભ્યાસ કર્યો. તેમણે આ સાત વર્ષોમાં હિમાલય ક્ષેત્રમાં ઇમારતોની સંખ્યા અને કુલ ક્ષેત્રમાં ઝડપી વૃદ્ધિની તપાસ કરી. આ સંશોધનમાં હિમાલય નેટવર્કમાં 1,361 ગ્લેશિયર તળાવોનો ટ્રેક કરવામાં આવ્યો હતો.
હિમાલયની ખીણોમાં ઝડપી બાંધકામ: સાયન્ટિફિક રિપોર્ટ્સમાં પ્રકાશિત "હ્યુમન એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એક્સપોઝ્ડ ટુ ધ ઇંડિંગ ધ થેંટ ઓફ પોટેન્શિયલ ફ્લડ ઇન હાઇ-પર્વત કેચમેન્ટ એરિયાઝ" શીર્ષકવાળા એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે હિમાલયની નદીઓના કિનારે ઘરો, હોટલો અને અન્ય માળખાઓના ઝડપી બાંધકામને કારણે છેલ્લા સાત વર્ષોમાં (2016 થી 2023) આ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ઇમારતોના વિસ્તારમાં 46% નો વધારો થયો છે.
ત્રણ દેશોમાં લોકોને પૂરનો ભય: અહેવાલ મુજબ, ભારત, નેપાળ અને તિબેટમાં આશરે 2,93,000 લોકો પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રહે છે. હિમાલયના પ્રદેશોમાં નદીઓ અને હિમનદી તળાવોની આસપાસ ઝડપી બાંધકામ આ લોકોને સંભવિત પૂરના વધુ જોખમમાં મૂકી રહ્યું છે. મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, આમાં ફક્ત નેપાળમાં 1,08,500 લોકોનો સમાવેશ થાય છે, જેનો અર્થ એ કે ત્યાંના લોકો વધુ જોખમમાં છે.
'ડેથ ઝોન'માં રેકોર્ડબ્રેક બાંધકામ: રિપોર્ટ અનુસાર, 2016 થી 2023 દરમિયાન ગ્લેશિયર લેકના 'ડેથ ઝોન'માં બાંધકામમાં રેકોર્ડ 77%નો વધારો થયો છે. ગ્લેશિયર લેક ફાટવાથી અહીં સૌથી વધુ વિનાશ થઈ શકે છે. સંશોધનમાં એક આશ્ચર્યજનક તારણ પણ બહાર આવ્યું છે: નેપાળના 10,08,500 લોકોમાંથી, 22,800 લોકો નદીના સ્તરથી માત્ર 10 મીટર ઉપર બનેલા ઘરોમાં રહે છે.
સંશોધકોએ 1,361 હિમાલય તળાવોનું મૂલ્યાંકન કર્યું: અભ્યાસ દરમિયાન, સંશોધકોએ હિમનદી તળાવોમાંથી નીકળતા જળમાર્ગોના 50 કિલોમીટરના પ્રવાહ વિસ્તારના ડેટાનો નજીકથી અભ્યાસ કર્યો. આ વિસ્તારમાં કુલ 1,361 હિમાલય તળાવોનો સમાવેશ થાય છે. અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 2016માં આ વિસ્તારમાં ઇમારતોનો કુલ વિસ્તાર 12.38 ચોરસ કિલોમીટર હતો. 2023માં આ વિસ્તાર વધીને 18.04 ચોરસ કિલોમીટર થશે.
ડેથ ઝોનમાં રહેતી વસ્તી વધશે: સંશોધકોએ હિમાલય ક્ષેત્રમાં વધતા બાંધકામનું મૂલ્યાંકન કર્યું છે અને ભવિષ્યમાં જોખમમાં વધારો થવાની આગાહી કરી છે. અહેવાલ મુજબ, 2030 સુધીમાં, પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રહેતી વસ્તી 17,900 અથવા આશરે 6% વધી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે હિમાલય ક્ષેત્રમાં ઘરો, હોટલો અને અન્ય મિલકતોનું બાંધકામ ચાલુ રહેશે.
ભારતના પર્વતીય રાજ્યોમાં ઓછું બાંધકામ: સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું છે કે છેલ્લા સાત વર્ષોમાં નેપાળ અને તિબેટના પર્વતીય પ્રદેશોમાં નદીઓ નજીક બાંધકામ ઝડપથી વધ્યું છે. જો કે, ભારતના સરહદી પ્રદેશોમાં આટલો કોઈ નોંધપાત્ર કે નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. આનો અર્થ એ છે કે ભારતના પર્વતીય પ્રદેશોમાં ઓછું બાંધકામ જોવા મળ્યું છે. નેપાળ અને તિબેટની તુલનામાં આ બાંધકામનો અવકાશ મર્યાદિત હતો.
હિમનદી તળાવો પણ પૂરનું કારણ બની શકે છે: અહેવાલ મુજબ, હિમાલય ક્ષેત્રમાં પૂર ફક્ત ચોમાસાના વરસાદ અને નદીના સ્તરમાં વધારો થવાને કારણે થતું નથી. હિમનદી તળાવો, એટલે કે, પર્વતો પર બરફ અને હિમનદીઓ પીગળવાથી બનેલા તળાવો પણ પૂરનું કારણ બની શકે છે. તળાવો અચાનક ફાટવાથી નીચે તરફના મોટા પ્રવાહ પણ થઈ શકે છે, જેને ગ્લેશિયલ લેક આઉટબર્સ્ટ ફ્લડ (GLOF) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
હિમાલય પ્રદેશ પૂર માટે વધુ સંવેદનશીલ કેમ છે?: રિપોર્ટ મુજબ, હિમાલય પ્રદેશમાં પૂરના વધતા જોખમમાં બે મુખ્ય પરિબળો ફાળો આપી રહ્યા છે. પહેલું એ છે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ હિમાલયના હિમનદીઓ ઝડપથી પીગળી રહ્યા છે અને પીછેહઠ કરી રહ્યા છે. આના કારણે નીચલા પ્રદેશોમાં ખતરનાક હિમનદી તળાવોની સંખ્યા વધી રહી છે. પર્વતીય પ્રદેશ ઢાળવાળા ભૂપ્રદેશ અને સાંકડી નદી ખીણો દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે. આના કારણે તળાવો ફાટી શકે છે અને ભારે વરસાદ પડી શકે છે જેના કારણે પાણી અને કાટમાળ ટૂંકા સમયમાં ઊંચી ઊંચાઈએ પહોંચી શકે છે.
નિયમોનું પાલન ન કરવાથી સમસ્યા વધુ ખરાબ થઈ રહી છે: સંશોધકોએ એ પણ શોધી કાઢ્યું છે કે પર્વતીય પ્રદેશોમાં કડક બાંધકામ નિયમોનું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું નથી. આનાથી સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં બાંધકામ ચાલુ રહે છે. આનાથી સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં વસાહતોનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. જો આ સંવેદનશીલ ખીણોમાં સમયસર કડક પગલાં લેવામાં નહીં આવે, તો ભવિષ્યમાં જાનમાલનું નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે.
આબોહવા પરિવર્તનની અસરોને સંબોધવા માટે ઝડપી પગલાં લેવાની જરૂર છે: સપ્ટેમ્બરમાં પ્રકાશિત સંયુક્ત રાષ્ટ્રના અહેવાલ મુજબ, રેકોર્ડ ગરમીના મોજા, જીવલેણ પૂર અને અન્ય આત્યંતિક હવામાન ઘટનાઓ આબોહવા માટે ગંભીર પરિણામો લાવી રહી છે. આનાથી ટૂંક સમયમાં વૈશ્વિક તાપમાન સલામત મર્યાદાને વટાવી શકે છે. જોકે, જો આ જોખમોને ઘટાડવા માટે હમણાં જ ઝડપી પગલાં લેવામાં આવે તો મોટી આફતો ટાળી શકાય છે.
ગરમીથી થતા મૃત્યુમાં 36%નો વધારો: આંતરરાષ્ટ્રીય સંશોધન સંસ્થા "લેન્સેટ કાઉન્ટડાઉન" ના તાજેતરના 10મા અહેવાલ મુજબ, આબોહવા પરિવર્તન અને અલ નિનો વિશ્વભરમાં ભારે ગરમીના મોજાઓનું કારણ બની રહ્યા છે. પરિણામે, વૈશ્વિક સ્તરે ગરમીથી થતા મૃત્યુમાં 36%નો વધારો થયો છે. ફક્ત 2023 માં જ ગરમીને કારણે રેકોર્ડ 7,10,000 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. માર્ચ 2027 સુધીમાં, વિશ્વભરમાં 8,57,000 મૃત્યુની ધારણા છે. ભારતમાં આવા 55,000 મૃત્યુ જોવા મળશે.
27.4 કરોડ લોકો સામે ખાદ્ય સંકટ: અલ નિનો પહેલાથી જ વૈશ્વિક હવામાન ચક્રને વિક્ષેપિત કરી ચૂક્યો છે. દરમિયાન, "સાયન્ટિફિક રિપોર્ટ્સ" માં પ્રકાશિત સંશોધન ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યું છે. કઠોર હવામાન ખરીફ ઋતુ પછી ઘઉં અને તેલીબિયાં જેવા રવિ પાકનો નાશ કરે તેવી શક્યતા છે. આવી સ્થિતિમાં, સંયુક્ત રાષ્ટ્રના અન્ય એક અહેવાલ મુજબ, વિશ્વની લગભગ 27.4 કરોડ વસ્તી માટે ખાદ્ય સંકટ વધુ ઘેરું બની શકે છે.
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