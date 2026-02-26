ETV Bharat / bharat

હિમાચલ Vs દિલ્હી પોલીસ: શિમલામાં અડધી રાત સુધી ચાલ્યો હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા, 3 આરોપીઓ ટ્રાન્ઝિટ વોરંટ પર દિલ્હી રવાના

આ સમગ્ર મામલા પર દિલ્હી પોલીસ આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે.

હિમાચલ અને દિલ્હી પોલીસ આમને સામને
હિમાચલ અને દિલ્હી પોલીસ આમને સામને (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 26, 2026 at 9:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

શિમલા: હિમાચલ પ્રદેશની રાજધાની શિમલામાં બુધવારે તણાવ વધી ગયો જ્યારે દિલ્હી પોલીસ રોહડૂમાં ધરપકડ કરાયેલા ત્રણ યુવા કોંગ્રેસના કાર્યકરોને લઈ જઈ રહી હતી, પરંતુ હિમાચલ પોલીસે તેમને અટકાવ્યા. પરિસ્થિતિ બંને રાજ્યોની પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ સુધી પહોંચી ગઈ. આ ઘટના AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ દરમિયાન યુવા કોંગ્રેસના વિરોધ સાથે સંબંધિત છે. લગભગ 1:30 વાગ્યે ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મંજૂર થયા પછી જ પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ અને દિલ્હી પોલીસ ત્રણેય આરોપીઓને લઈને ત્યાંથી નીકળી શકી.

વિવાદ ક્યાંથી શરૂ થયો?

અહેવાલો અનુસાર, દિલ્હી પોલીસની એક ટીમે બુધવારે સવારે શિમલા જિલ્લાના રોહડૂ વિસ્તારમાં ત્રણ આરોપીઓની અટકાયત કરી હતી. તેમાં 28 વર્ષીય સૌરભ સિંહ (અમેઠી, ઉત્તર પ્રદેશ), 33 વર્ષીય સિદ્ધાર્થ અવદૂત (તિલક નગર, મધ્ય પ્રદેશ) અને 24 વર્ષીય અરબાસ ખાન (સુલતાનપુર, ઉત્તર પ્રદેશ)નો સમાવેશ થાય છે. ધરપકડ બાદ, દિલ્હી પોલીસ ત્રણેયને દિલ્હી લઈ જઈ રહી હતી ત્યારે હિમાચલ પોલીસે શિમલા અને ધરમપુર, સોલનમાં દિલ્હી પોલીસની ટીમને અટકાવી હતી. અહીંથી બંને રાજ્યોની પોલીસ વચ્ચે તણાવ શરૂ થયો.

મામલો જિલ્લા કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો
હિમાચલ પોલીસ ત્રણેય આરોપીઓ અને દિલ્હી પોલીસની એક ટીમ સાથે શિમલા જિલ્લા કોર્ટમાં પહોંચી. SHO બાલુગંજ, જસવંત સિંહ વતી એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ (ACJM) ની કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષોએ પોતાની દલીલો રજૂ કરી હતી, પરંતુ તાત્કાલિક કોઈ સ્પષ્ટ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો ન હતો. બંને રાજ્યોની પોલીસ અને આરોપીઓ મોડી સાંજ સુધી કોર્ટ પરિસરમાં હાજર રહ્યા. ત્યાં સુધીમાં વાતાવરણ ખૂબ તંગ બની ગયું હતું.

કોર્ટ છોડતી વખતે દિલ્હી પોલીસ ફરી રોકાઈ ગઈ
અચાનક, મોડી સાંજે, દિલ્હી પોલીસ ત્રણેય આરોપીઓ સાથે કોર્ટ પરિસરમાંથી દિલ્હી જવા રવાના થઈ. પરિસ્થિતિ શાંત થતી હોય તેવું લાગતું હતું, પરંતુ જેમ જેમ તેઓ શિમલા સરહદ પાર કરતા ગયા, હિમાચલ પોલીસે ફરી એકવાર શોઘી બેરિયર પર દિલ્હી પોલીસને રોકી. બંને રાજ્યોના અધિકારીઓ વચ્ચે ઉગ્ર દલીલ થઈ. લાંબા સમય સુધી પરિસ્થિતિ તંગ રહી અને વાતાવરણ તંગ રહ્યું.

દિલ્હી પોલીસ સામે FIR દાખલ
દરમિયાન, કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો. હિમાચલ પોલીસે દિલ્હી પોલીસ સામે અપહરણના આરોપમાં FIR દાખલ કરી. આ પછી, બંને પક્ષો વચ્ચે કાનૂની પરિસ્થિતિ વધુ જટિલ બની. રાત્રે 10 વાગ્યાની આસપાસ, દિલ્હી પોલીસ હિમાચલ પ્રદેશ પોલીસ અધિકારીઓ સાથે શિમલા પરત ફરી.

મેડિકલ અને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ પ્રક્રિયા
ત્રણેય આરોપીઓને શિમલાની દીનદયાળ ઉપાધ્યાય હોસ્પિટલ લાવવામાં આવ્યા, જ્યાં તેમની તબીબી તપાસ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ, દિલ્હી પોલીસ આરોપીઓને પહેલા CJMના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન, યુએસ ક્લબ લઈ ગઈ, અને પછી તેમને વિકાસ નગરમાં એડિશનલ CJMના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન પર રજૂ કર્યા. લગભગ 1:30 વાગ્યે, ACJM એ ત્રણેય આરોપીઓને દિલ્હી પોલીસને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા. આ પછી, દિલ્હી પોલીસ આરોપીઓ સાથે દિલ્હી જવા રવાના થઈ.

દિલ્હી પોલીસના વકીલ નંદ લાલે પુષ્ટિ આપી કે ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે અને આરોપીઓને હવે દિલ્હીમાં સંબંધિત મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. દિલ્હી પોલીસ આજે મીડિયાને આ સમગ્ર મામલાની વિગતવાર માહિતી આપશે.

સવારથી મોડી રાત સુધી શું થયું?

  • સવાર: દિલ્હી પોલીસે રોહડૂથી ત્રણ આરોપીઓની અટકાયત કરી.
  • બપોર: હિમાચલ પોલીસે આરોપીઓને દિલ્હી લઈ જતી વખતે શિમલા અને ધરમપુરમાં રોક્યા.
  • સાંજે: બંને રાજ્યોની પોલીસ શિમલા જિલ્લા કોર્ટમાં પહોંચી.
  • મોડી સાંજે: બંને પક્ષે કોર્ટમાં દલીલ કરી, પરંતુ કોઈ સ્પષ્ટ આદેશ રહ્યો નહીં.
  • મોડી સાંજે: દિલ્હી પોલીસ આરોપીઓ સાથે કોર્ટ છોડીને દિલ્હી જવા નીકળી ગઈ.
  • રાત્રે: હિમાચલ પોલીસે તેમને શોગી બેરિયર પર ફરીથી રોક્યા, જેના કારણે ઉગ્ર દલીલ થઈ.
  • રાત્રે 9-10 વાગ્યા: દિલ્હી પોલીસ સામે FIR દાખલ.
  • રાત્રે 10 વાગ્યા પછી: દિલ્હી પોલીસ શિમલા પરત ફરી.
  • મોડી રાત્રે: દીનદયાળ ઉપાધ્યાય હોસ્પિટલમાં આરોપીઓની તબીબી તપાસ.
  • લગભગ 1:30 વાગ્યા: ACJM દ્વારા ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મંજૂર.
  • પછી: દિલ્હી પોલીસ ત્રણેય આરોપીઓ સાથે દિલ્હી જવા રવાના થઈ.

TAGGED:

HIMACHAL POLICE VS DELHI POLICE
HIMACHAL YOUTH CONGRESS WORKERS
YOUTH CONGRESS DETAINED IN HIMACHAL
YOUTH CONGRESS PROTEST CASE
AI IMPACT SUMMIT PROTEST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.