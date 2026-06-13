હિમાચલના કસોલમાંથી મળી રશિયન યુવતીની લાશ, નશાના ઓવરડોઝથી મોત થયાની આશંકા
હિમાચલ પ્રદેશના કસોલમાં એક રશિયન પ્રવાસી યુવતીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે, મૃતકની મિત્રએ પોલીસને આ અંગે જાણ કરી હતી.
Published : June 13, 2026 at 4:10 PM IST
કુલ્લુ: હિમાચલ પ્રદેશના કુલ્લુ જિલ્લાના મણિકર્ણ ઘાટીમાં કસોલ ફરવા આવેલી એક રશિયન યુવતીનો મૃતદેહ એક હોમ સ્ટેના બાથરૂમમાંથી મળી આવ્યો હતો. એવું માનવામાં આવે છે કે તેનું મૃત્યુ નશાના ઓવરડોઝથી થયું છે. મૃતકની મિત્રની સુચનાના આધારે પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ઢાલપુર હોસ્પિટલમાં રાખ્યો છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ તેના મૃત્યુનું સાચું કારણ જાણી શકાશે.
કુલ્લુ પોલીસ પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, બેલારુસની રહેવાસી નતાલ્યાએ પોલીસને જાણ કરી હતી કે, તે થોડા દિવસો પહેલા તેની રશિયન મિત્ર, ડારિયા કુઝ્મિનિખ (29) વ્લાદિમીરની પુત્રી સાથે કુલ્લુ આવી હતી, તે કસોલમાં એક હોમસ્ટેમાં ડારિયા સાથે રહેતી હતી, પરંતુ ત્રણ દિવસ પહેલા, તેની સહેલી બાથરૂમમાં મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી. ડારિયા વિક્ટોરોવિચ પ્લેતનેવ રશિયાના મોસ્કો પ્રદેશના ખોત્વોકોની રહેવાસી હતી.
નતાલ્યાએ તાત્કાલિક હોમસ્ટે મેનેજર રણધીર અને માલિકને જાણ કરી. સ્થાનિક પંચાયતના વડા, તહલ સિંહ દ્વારા મણિકર્ણ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ નતાલ્યાએ ડારિયાના પિતા, વ્લાદિમીર વિક્ટોરોવિચ પ્લેટનેવને વોટ્સએપ દ્વારા ઘટના વિશે જાણ કરી.
કુલ્લુના એસપી મદન લાલ કૌશલે જણાવ્યું હતું કે, "પ્રારંભિક પૂછપરછ દરમિયાન, નતાલ્યાએ કોઈપણ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કે શંકા હોવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. પોલીસે એફઆઈઆર નોંધી છે અને ઘટનાના કારણની તપાસ શરૂ કરી છે. પરિવાર અથવા રશિયન દૂતાવાસના અધિકારીના આવ્યા બાદ, પોસ્ટમોર્ટમની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવશે, અને તે પછી જ જાણી શકાશે કે ક્યા કારણોસર યુવતીનું મૃત્યુ થયું હતું.