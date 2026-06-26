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હિમાચલમાં દર્દનાક રોડ અકસ્માત: 500 મીટર ઊંડી ખીણમાં ખાબકી પિકઅપ, માતા-પુત્ર સહિત 6ના મોત

આ દુ:ખદ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. અકસ્માત સમયે પિકઅપમાં બેઠેલી મહિલા ફેસબુક પર લાઈવ હતી

આ દુ:ખદ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. અકસ્માત સમયે પિકઅપમાં બેઠેલી મહિલા ફેસબુક પર લાઈવ હતી
આ દુ:ખદ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. અકસ્માત સમયે પિકઅપમાં બેઠેલી મહિલા ફેસબુક પર લાઈવ હતી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 9:12 PM IST

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શિમલા: હિમાચલ પ્રદેશના શિમલા જિલ્લાના રામપુર વિસ્તારમાં શુક્રવારે એક દુ:ખદ માર્ગ અકસ્માતે સમગ્ર વિસ્તારને હચમચાવી નાખ્યો. એક પિકઅપ વાહને કાબુ ગુમાવ્યો અને 500 મીટર ઊંડી ખીણમાં પડી ગઈ. આ અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે વાહનમાં સવાર છ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા. મૃતકોમાં એક મહિલા અને તેનો 12 વર્ષનો પુત્ર પણ સામેલ છે. આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

કાશાપટ જતા અકસ્માત થયો

અહેવાલ મુજબ, રામપુરના તકલેચ પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના ઉર્મન વિસ્તારમાં આ અકસ્માત થયો હતો. પિકઅપ (HP-06B-2420) રામપુરથી કાશાપટ દૂધ લઈ જઈ રહી હતી. શુક્રવારે સાંજે લગભગ 4:30 વાગ્યે, ધંધોલ નજીક ડ્રાઇવરે વાહન પરનો કાબુ ગુમાવ્યો, જેના કારણે તે રસ્તાથી લગભગ 500 મીટર નીચે પડી ગઈ. અકસ્માતની માહિતી મળતાં, સ્થાનિકો અને પોલીસ ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ. રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં તમામ મુસાફરો મૃત્યુ પામ્યા હતા.

500 મીટર ઊંડી ખીણમાં ખાબકી પિકઅપ
500 મીટર ઊંડી ખીણમાં ખાબકી પિકઅપ (ETV Bharat)

માતા-પુત્ર સહિત આ લોકોએ ગુમાવ્યો જીવ:

  • અભિષેક સન્ની (23), તાલુકો રામપુર, જિલ્લો શિમલા
  • લાયક રામ (56), તાલુકો રામપુર, જિલ્લો શિમલા
  • અશોક જૈન (32), તાલુકો રામપુર, જિલ્લો શિમલા. (પિકઅપ ડ્રાઈવર)
  • નીતિન (23), તાલુકો રામપુર, જિલ્લો શિમલા
  • આશા કુમારી (42), તાલુકો આની, જિલ્લો કુલ્લુ
  • આશા કુમારીનો પુત્ર યુગલ (12), તાલુકો આની, જિલ્લો કુલ્લુ

ફેસબુક લાઈવ દરમિયાન અકસ્માત થયો

આ દુ:ખદ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, અકસ્માત સમયે પિકઅપમાં બેઠેલી મહિલા ફેસબુક લાઈવ પર હતી, રસ્તામાં તે તેના નાનાનું ઘર બતાવી રહી હતી. અચાનક, વાહને નિયંત્રણ ગુમાવી દીધું અને ખીણમાં પડી ગયું. ઘટનાનો વીડિયો ચોંકાવનારો છે.

દુર્ઘટનામાં ડ્રાઈવર સહિત 6ના મોત
દુર્ઘટનામાં ડ્રાઈવર સહિત 6ના મોત (ETV Bharat)

પોલીસે તપાસ શરૂ કરી

અકસ્માત બાદ, પોલીસે મૃતદેહોનો કબજો લીધો અને તેમને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દીધા અને તપાસ શરૂ કરી છે. ડીએસપી રામપુર નરેશ શર્માએ અકસ્માતની પુષ્ટિ કરી અને કહ્યું કે, તમામ મૃતદેહોને તકલેચ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા છે. પોલીસ અકસ્માતના કારણની તપાસ કરી રહી છે. દરમિયાન, એસડીએમ રામપુર હર્ષ અમરેન્દ્ર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, અકસ્માતની જાણ થતાં જ એક વહીવટી ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે મૃતકોના પરિવારોને નિયમ મુજબ તાત્કાલિક રાહત ફંડ પૂરું પાડવામાં આવશે.

સ્થાનિકોએ મૃતકોને બહાર કાઢ્યા
સ્થાનિકોએ મૃતકોને બહાર કાઢ્યા (ETV Bharat)

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