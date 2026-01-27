હિમાચલ પ્રદેશમાં હિમવર્ષાના કારણે જનજીવન ઠપ્પ: ઝીરો ડિગ્રી તાપમાન, મનાલીમાં અનેક લોકો ફસાયા
Published : January 27, 2026 at 9:20 AM IST
મંડી: હિમાચલ પ્રદેશમાં ભારે હિમવર્ષાના કારણે રાજ્યભરમાં મહત્ત્વપૂર્ણ લાઇફલાઇન ઠપ્પ થઇ ગઇ છે જેના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઇ ગયું છે. અંતરિયાળ સેરાજ ઘાટીથી લઇને મનાલી જેવા ટૂરિસ્ટ હબ સુધી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઠપ્પ થતા જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે.
જ્યા ઝીરોથી નીચે તાપમાન (−3°C થી -5°C) મંડીની સેરાજ ઘાટીને સંપૂર્ણપણે અલગ કરી દીધી છે. એક વાયરલ વીડિયોએ મુશ્કેલીનો સામનો કરતા લોકોનો જુસ્સો બતાવ્યો છે. મહેશ્વર શર્મા અને એક પ્રાઇવેટ ટેલિકોમ કંપનીમાં તેના સાથીદારો મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતા લપસી જવાય તેવા, ગીચ પહાડી રસ્તાઓ પર મોબાઇલ કનેક્ટિવિટી પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે સમારકામ કરતા જોવા મળ્યા છે.
ફક્ત મંડીમાં જ 50થી વધુ રસ્તાઓ બંધ છે અને 100 પાવર ટ્રાન્સફોર્મરને નુકસાન થયું છે. એવામાં કેટલાક જોખમ લેનારાઓ દુનિયાથી કપાયેલા ગ્રામજનો માટે કોમ્યુનિકેશનના અંતરને દૂર કરવા માટે પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકી રહ્યા છે. મંડીના ડેપ્યુટી કમિશનર અપૂર્વ દેવગને પુષ્ટી કરી છે કે, "યુદ્ધના ધોરણે" કામ ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ સ્થિતિ સામાન્ય થવામાં કેટલાક દિવસ લાગશે.
સેરાજ ઘાટીમાં પરિસ્થિતિ અત્યંત પડકારજનક છે, પરંતુ તેમ છતાં, કર્મચારીઓ પોતાની સલામતીની પરવા કર્યા વિના ઊંચા અને દુર્ગમ પર્વતીય વિસ્તારોમાં કામ કરી રહ્યા છે, જેથી લોકોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે સંદેશાવ્યવહારની સુવિધાઓ મળી શકે.
હિમવર્ષાથી રોજિંદુ જીવન અસ્તવ્યસ્ત
બે દિવસ પહેલા ભારે હિમવર્ષા બાદ, સેરાજ ઘાટી સહિત મંડી જિલ્લાના ઘણા વિસ્તારોમાં પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ છે. 50થી વધુ રસ્તાઓ હજુ પણ બંધ છે. આ ઉપરાંત, 100થી વધુ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર ખરાબ થઈ ગયા છે, જેના કારણે ઘણા ગામો અંધારામાં ડૂબી ગયા છે.
કુલ્લુમાં 60 કિલોમીટર દૂર, 23 જાન્યુઆરીએ ભારે હિમવર્ષાને કારણે મનાલીમાં સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા ઠપ્પ થઇ ગઇ હતી. પ્રવાસીઓએ 24 કલાકથી વધુ સમય સુધી ટ્રાફિકમાં ફસાયેલા રહેવાની જાણ કરી હતી, ઘણા લોકોને ખોરાક કે પાણી વિના તેમની કારમાં સૂવાની ફરજ પડી હતી.
25 જાન્યુઆરીના રોજ સ્થિતિ ખરાબ થઇ ગઇ છે. પરિવારો નાના બાળકોને ભીડથી બચાવવા માટે હિમવર્ષામાં મનાલીથી પાટલીકુહાલ સુધી 20 કિલોમીટર ચાલતા જોવા મળ્યા હતા.
દિલ્હીના જગદીશ કંવરે કહ્યું, "મનાલીથી પાટલીકુહાલ પહોંચવામાં 24 કલાક કરતા વધુ સમય લાગ્યો હતો. વહીવટીતંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે બિનઅસરકારક હતી. દરેક જગ્યાએ લાંબો ટ્રાફિક જામ હતો. આગામી દિવસોમાં ખરાબ હવામાનની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. આવી સ્થિતિમાં, બધા પ્રવાસીઓએ મનાલી જવાનું ટાળવું જોઈએ. તેમને તેમની કારમાં રસ્તા પર રાત વિતાવવી પડશે."
દિલ્હીના એક પ્રવાસી દીપકે કહ્યું, "હું મારા પરિવાર સાથે મનાલી આવ્યો હતો. અમે 23 જાન્યુઆરીએ બરફવર્ષાનો આનંદ માણ્યો હતો, અને 24 જાન્યુઆરીએ, જ્યારે અમે મનાલી છોડવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે અમે ત્યાંથી નીકળી શક્યા નહતા. 25 જાન્યુઆરીની સવારે, અમે મનાલીથી પગપાળા નીકળ્યા હતા અને નાના બાળકો સાથે છ કિલોમીટર ચાલ્યા હતા. બાદમાં, અમે એક જીપ ભાડે લીધી અને અંતે પાટલીકુહાલ પહોંચવામાં સફળ રહ્યા હતા, પરંતુ જીપ ડ્રાઈવરે 20 કિલોમીટરની મુસાફરી માટે ખૂબ જ વધારે ભાડું વસૂલ્યું હતું. સંજોગોને કારણે અમને અમારા નાના બાળકો સાથે મનાલી છોડવાની ફરજ પડી હતી."
શોષણના આરોપો
જ્યારે વહીવટીતંત્ર કેટલાક ફૂટ બરફ સાફ કરવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યું હતું, ત્યારે "આપત્તિમાં અવસર" ના આરોપો સામે આવ્યા હતા. ફસાયેલા મુસાફરોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ખાનગી ટેક્સી ડ્રાઇવરો ટૂંકા અંતર માટે અતિશય, મનસ્વી ભાડા વસૂલ કરી રહ્યા છે. તેના જવાબમાં, વહીવટીતંત્રે ટેક્સી યુનિયનોને વધુ પડતા ભાડા વસૂલવા સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની ચેતવણી આપી છે.
સંકટ હજુ દૂર થયું નથી. કુલ્લુના ડેપ્યુટી કમિશનર, તોરૂલ એસ રવિશે 26 અને 27 જાન્યુઆરી માટે હવામાન ચેતવણી જાહેર કરી છે જેમાં હોટલોને રસ્તાઓ સુરક્ષિત ન થાય ત્યાં સુધી મહેમાનોને ચેક-આઉટ ના કરવા દેવાની સૂચના આપી છે.
હિમાચલમાં ભારે વરસાદ-હિમવર્ષાનું ઓરેન્જ એલર્ટ
હવામાન કેન્દ્ર શિમલાના જણાવ્યા અનુસાર, આજે ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે. લાહૌલ-સ્પિતિ, કુલ્લુ, ચંબા અને કિન્નૌરમાં ભારે હિમવર્ષા માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. મધ્ય-પર્વતીય પ્રદેશોના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષાની સંભાવના છે, અને નીચલા અને મેદાની વિસ્તારોના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. પરિણામે, ઉના, બિલાસપુર, હમીરપુર, કાંગડા, મંડી, શિમલા, સોલન અને સિરમૌરમાં યેલો એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યો છે.
