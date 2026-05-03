ચાલુ વાહને ડ્રાઈવરને હાર્ટ એટેક આવતા બસ પલટી ગઈ, 20 જેટલા મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત
હિલમાચલ પ્રદેશના નૂરપુરમાં ચંબા-ઉના બસને અકસ્માત નડ્યો હતો.
Published : May 3, 2026 at 6:14 PM IST
કાંગરા/નૂરપુર: હિમાચલ પ્રદેશમાં ચંબાથી ઉના જતી એક ખાનગી બસ નૂરપુર નજીક અકસ્માતનો ભોગ બની હતી, જેના કારણે બસ રસ્તાની બાજુમાં પલટી ગઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં ઘણા મુસાફરોને ઇજાઓ પહોંચી હતી. સદનસીબે, આ અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, જોકે કેટલાક મુસાફરોને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી.
કહેવાઈ રહ્યું છે કે ડ્રાઇવરને અચાનક હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો, જેના કારણે બસ પરથી કાબુ ગુમાવી દીધો હતો અને રસ્તાની બાજુમાં બસ પલટી ગઈ હતી. અકસ્માત બાદ તરત જ ઘટનાસ્થળે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. ઘટનાની માહિતી મળતાં, નૂરપુર પોલીસની એક ટીમ સ્થળ પર રવાના કરવામાં આવી હતી. આ ખાનગી બસ સામાન્ય રીતે સવારે 6:30 વાગ્યે ચંબાથી ઉના માટે નૂરપુર થઈને રવાના થાય છે. બસ ડ્રાઇવરને હાર્ટ એટેક આવ્યો ત્યારે રસ્તામાં જ અકસ્માત થયો હતો. સદભાગ્યે બસ પહાડ પરથી નીચે પડી ન હતી; જો આવું થયું હોત, તો અકસ્માત વધુ ભયાનક હોત અને જાનમાલનું મોટું નુકસાન થઈ શક્યું હોત.
હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ઘાયલ મુસાફરો
બસમાં લગભગ વીસ મુસાફરો મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. અકસ્માત બાદ મુસાફરોની ચીસો સાંભળીને, સ્થાનિક રહેવાસીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને ઘાયલોને નુરપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં મદદ કરી હતી, જ્યાં તેઓ હાલમાં સારવાર હેઠળ છે. ઘાયલ મુસાફરો ઉપરાંત, બસ ડ્રાઇવરને પણ તબીબી સારવાર આપવામાં આવી રહી છે, અને તેની હાલત ખતરાની બહાર હોવાનું જાણવા મળે છે. બસમાં સવાર મોટાભાગના મુસાફરો ચંબા જિલ્લાના હોવાનું કહેવાય છે. ચાર વ્યક્તિઓની હાલત ગંભીર છે અને તેમને ટાંડા મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા છે. રસ્તાની વચ્ચે બસ પલટી જવાથી ટ્રાફિક જામ થયો હતો; જોકે, નુરપુર પોલીસે તાત્કાલિક ટ્રાફિકને ડિફેન્સ રોડ તરફ વાળ્યો હતો જેથી ભીડ દૂર થાય અને વાહનોની અવરજવર ફરી શરૂ થઈ શકે.
પોલીસે ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી
દરમિયાન, નુરપુરના એસપી કુલભૂષણ વર્માએ ઘટના અંગે વિગતો આપતા કહ્યું: "પોલીસ રોડ અકસ્માત કેવી રીતે થયો અને કયા સંજોગોમાં બસ પલટી ગઈ તેની સંપૂર્ણ તપાસ કરશે. પોલીસ હાલમાં આ મામલાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે."
