ETV Bharat / bharat

હિમાચલમાં બસ ખીણમાં ખાબકી, 14 લોકોના મોત, 52 મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત

પ્રાઈવટ બેસમાં લગભગ 66 મુસાફરો સવાર હતા. ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવામાં આવ્યા છે.

હિમાચલમાં બસ ખીણમાં ખાબકી
હિમાચલમાં બસ ખીણમાં ખાબકી (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 9, 2026 at 9:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સિરમૌર: હિમાચલ પ્રદેશના સિરમૌર જિલ્લામાંથી એક માર્ગ અકસ્માતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. શુક્રવારે બપોરે લગભગ 3:30 વાગ્યે શ્રી રેણુકાજી મતવિસ્તારમાં હરિપુરધર નજીક એક ખાનગી બસ (જીત કોચ) ઊંડી ખીણમાં પડી ગઈ. આ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં 14 લોકોના મોત થયા છે. મૃતકોની ઓળખ ચાલુ છે, જ્યારે 52 મુસાફરો ગંભીર રીતે ઘાયલ છે.

બસ ખીણમાં ખાબકી
અહેવાલો અનુસાર, સિરમૌર જિલ્લામાં એક ખાનગી બસ (જીત કોચ) કાબુ ગુમાવી દેતા ઊંડી ખીણમાં પડી ગઈ. બસ શિમલાથી કુપવી જઈ રહી હતી. હરિપુરધરથી માત્ર 100 મીટર પહેલા, ડ્રાઇવરે અચાનક કાબુ ગુમાવ્યો, અને બસ 100 મીટર ઊંડી ખીણમાં ખાબકી ગઈ. અકસ્માત સમયે, 66 લોકો સવાર હતા, જેમાંથી 14 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા અને 52 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. તમામ ઘાયલોને સારવાર માટે IGMC શિમલા રિફર કરવામાં આવ્યા છે.

હિમાચલમાં બસ ખીણમાં ખાબકી
હિમાચલમાં બસ ખીણમાં ખાબકી (ETV Bharat)

અકસ્માતમાં 14 લોકોના મોત
સિરમૌર એસપી એન.એસ. નેગીએ કહ્યું, "બસ અકસ્માતમાં ઘણા લોકોના મોત થયા છે. સંગ્રાહ, રાજગઢ અને દાદાહુથી પોલીસ અને રાહત ટીમોને ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી છે. યુદ્ધના ધોરણે ઘટનાસ્થળે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે."

મુખ્યમંત્રીએ શોક વ્યક્ત કર્યો
મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુએ સિરમૌરના હરિપુરધાર નજીક બસ અકસ્માતમાં થયેલા મૃત્યુ પર ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી. મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુએ મૃતકોના આત્માઓની શાંતિ અને શોકગ્રસ્ત પરિવારોને આ અપૂર્ણ નુકસાન સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરી. તેમણે ઘાયલોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની કામના કરી. મુખ્યમંત્રીએ જિલ્લા વહીવટીતંત્રને મૃતકોના પરિવારોને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડવા અને ઘાયલોને ઉત્તમ તબીબી સંભાળ સુનિશ્ચિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.

હિમાચલમાં બસ ખીણમાં ખાબકી
હિમાચલમાં બસ ખીણમાં ખાબકી (ETV Bharat)

ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા
અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ પોલીસ અને વહીવટીતંત્રને જાણ કરી, ત્યારબાદ રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી. ઘાયલોને પ્રાથમિક સારવાર બાદ IGMC શિમલા રિફર કરવામાં આવ્યા.

હિમાચલમાં બસ ખીણમાં ખાબકી
હિમાચલમાં બસ ખીણમાં ખાબકી (ETV Bharat)

બસમાં 66 મુસાફરો હતા
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, અકસ્માતનો ભોગ બનેલી બસમાં 66 મુસાફરો હતા. તેથી, મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા છે. અકસ્માતના કારણની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અકસ્માતની માહિતી મળતાં, સિરમૌરના પોલીસ અધિક્ષક (એસપી) એન.એસ. નેગી પણ ઘટનાસ્થળે રવાના થયા હતા.

TAGGED:

HIMACHAL BUS ACCIDENT
HARIPURDHAR BUS FELL INTO DITCH
SIRMAUR ROAD ACCIDENT
SIRMAUR BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.