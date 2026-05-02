ETV Bharat / bharat

હિમાચલ પ્રદેશમાં 13 વર્ષના છોકરાના બેગમાંથી 80 લાખનું ડ્રગ્સ મળી આવ્યું, પોલીસે તપાસ શરુ કરી

હિમાચલ પ્રદેશમાં ડ્રગ્સનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. કાંગડા પોલીસે HRTC બસમાં એક સગીરના બેગમાંથી ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 2, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

કાંગડા : હિમાચલ પ્રદેશમાં ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સની હેરાફેરીનું નેટવર્ક ઝડપથી વિસ્તરી રહ્યું છે. હવે તો માસૂમ બાળકો પણ તેનો શિકાર બની રહ્યા છે. હિમાચલ પ્રદેશના કાંગડા જિલ્લામાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. HRTC બસની તલાશી દરમિયાન, પોલીસે 13 વર્ષના છોકરા પાસેથી 130.48 ગ્રામ ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું. આ પછી, પોલીસે સગીરની અટકાયત કરી છે અને તેની પૂછપરછ કરી રહી છે.

માદક પદાર્થ સાથે સગીર ઝડપાયો

કાંગડા પોલીસ પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, ગગ્ગલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બનોનોઈ બ્રિજ પાસે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર પોલીસ ચેકિંગ ઓપરેશન ચલાવી રહી હતી. આ દરમિયાન, પોલીસે HRTC બસમાં એક સગીર છોકરા પાસેથી મોટી માત્રામાં ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું.

14 દિવસની નાયિકા સગીર કસ્ટડીમાં

એએસપી વીર બહાદુરે જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસે 13 વર્ષના સગીરની અટકાયત કરી છે. પોલીસ ટીમે સગીર પાસેથી 130.48 ગ્રામ ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું છે, જેની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં અંદાજે કિંમત રુ.80 લાખ થાય છે." સગીરને આજે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેને 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે તેને ઉના સ્થિત કિશોર ગૃહમાં મોકલી દીધો છે. પોલીસ તસ્કરીમાં સંડોવાયેલા સગીરના સંબંધીની શોધ કરી રહી છે. ટૂંક સમયમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવશે."

કાંડા પોલીસે HRTC બસ રોકી

ગગ્ગલ પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ ઉધમ સિંહ રાજપૂતના જણાવ્યા અનુસાર, "ASI મનજીત સિંહના નેતૃત્વમાં CIA કાંગડા ટીમ બુધવારે રાત્રે રૂટિન ચેકિંગ કરી રહી હતી. આ દરમિયાન શાહપુરથી આવી રહેલી HRTC બસને રોકીને તપાસ કરવામાં આવી. બસમાં એક સગીર એકલો બેઠો મળી આવ્યો. જ્યારે તેના બેકપેકની તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે મોટી માત્રામાં ડ્રગ્સ મળી આવ્યું, જેના કારણે બસમાં સવાર મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાયો."

આ બેગ અમૃતસરના એક સંબંધીએ આપી હતી

કાંગડા પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, શરૂઆતની પૂછપરછ દરમિયાન સગીરે ખુલાસો કર્યો કે અમૃતસરમાં રહેતા એક સંબંધીએ તેને ડ્રગ આપ્યું હતું અને તેને પછીથી કોઈ સ્થળે લઈ જવાનું કહ્યું હતું. જોકે, પોલીસ કાર્યવાહીથી સંબંધીની આખી યોજના નિષ્ફળ ગઈ. પોલીસે ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું છે, કેસ નોંધ્યો છે અને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસ એક મુખ્ય કોન્સ્ટેબલને સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે પોલીસ હવે સમગ્ર નેટવર્ક અને તેમાં સામેલ અન્ય લોકોની શોધ કરી રહી છે.

TAGGED:

KANGRA POLICE
MINOR TRAVELS IN BUS WITH CHITTA
POLICE DETAINED MINOR WITH CHITTA
KANGRA CHITTA SMUGGLING CASE
HIMACHAL MINOR ARRESTED WITH HEROIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.