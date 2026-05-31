હિમાચલના ચંબામાં કાર ઊંડી ખીણમાં ખાબકી, 8 લોકોના મોત, સચ પાસ નજીક ફરવા આવ્યા હતાં લોકો

હિમાચલ પ્રદેશના ચંબામાં એક માર્ગ દુર્ઘટનામાં 8 લોકોના મોત થયા છે. ઘટનાની માહિતી મળતાં જ પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 31, 2026 at 11:15 AM IST

ચંબા, હિમાચલ પ્રદેશ: ચંબા જિલ્લામાં એક કરૂણ માર્ગ દુર્ઘટના સામે આવી છે. ટીસા વિસ્તારથી સચ પાસ તરફ જતી એક ઇનોવા કાર કલાબન નજીક ઊંડી ખીણમાં ખાબકી. આ દુર્ઘટનામાં આઠ લોકોના મોત થયા છે.

અકસ્માત સ્થળે દોડી આવેલા પોલીસ અધિક્ષક વિજય કુમાર સકલાનીએ જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિકો પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, વાહનમાં સવાર લોકો સચ પાસ ફરવા આવ્યા હતા. જ્યારે વાહન કાલાબન વિસ્તારમાં પહોંચ્યું ત્યારે ડ્રાઇવરે કાબુ ગુમાવ્યો અને વાહન નિયંત્રણ બહાર ગયું અને કાર અનિયત્રિંત થઈને 500 મીટર ઊંડી ખીણમાં ખાબકી.

દુર્ઘટનાનો ભોગ બનેલા લોકો હિમાચલ પ્રદેશ ફરવા આવ્યા હતા. તેમણે ડેલહાઉસીમાં ઇનોવા ટેક્સી બુક કરાવી હતી. ડેલહાઉસીમાં, તેઓ બીજા એક પ્રવાસી પરિવારને મળ્યા, અને બંને પરિવારોએ બરફથી ઢંકાયેલા પર્વતો જોવા માટે એક વાહન શેર કર્યું અને સચ પાસ માટે રવાના થયા. અકસ્માત બાદ લાંબા સમય સુધી, કોઈને ઘટના વિશે ખબર નહોતી. આ વિસ્તાર હિમાચલ પ્રદેશના સૌથી દૂરના વિસ્તારોમાંનો એક માનવામાં આવે છે, જેના કારણે ત્યાં પહોંચવું મુશ્કેલ બને છે. યોગ્ય નેટવર્ક કનેક્ટિવિટીના અભાવે, વાતચીત પણ મુશ્કેલ છે.

સચ પાસ હિમાચલ પ્રદેશના સૌથી મુશ્કેલ અને ભયજનક માર્ગોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. બૈરાગઢ પોલીસ ચોકી પાર કર્યા બાદ આ દુર્ઘટના સર્જાય હતી.

અકસ્માતના મુખ્ય કારણો નીચે મુજબ હોઈ શકે

  1. રસ્તા પર બરફ અને હિમવર્ષાને કારણે કાર લપસી ગઈ હશે
  2. એવી શંકા છે કે મોડી રાતને કારણે ડ્રાઇવર ઝોકું ખાઈ ગયો હશે
  3. વાહનમાં અચાનક યાંત્રિક ખામી સર્જાવાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં.

કાર પરત ન આવતા ચિંતા વધી

પોલીસ અધિક્ષક વિજય કુમાર સકલાનીના જણાવ્યા અનુસાર, સાંજ સુધીમાં અન્ય વાહનો પરત આવી ગયા પરંતુ સંબંધીત કારની પોલીસ ચોકીમાં રિટર્ન એન્ટ્રી ન નોંધાઈ ત્યારે ચિંતા વધી ગઈ. ત્યાર બાદ સ્થાનિક લોકો અને વહિવટી તંત્રએ વાહનની તપાસ શરૂ કરી. શોધખોળ દરમિયાન કાલાબન વિસ્તારમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત કારની ભાળ મળી. દુર્ઘટનાની માહિતી મળતાં, વહીવટીતંત્ર અને પોલીસ ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ. સ્થાનિક રહેવાસીઓની મદદથી, રાહત અને બચાવ કામગીરી કરવામાં આવી. એવું જાણવા મળ્યું છે કે ખીણ ખૂબ ઊંડી હોવાના કારણે બચાવ કામગીરી પડકારજનક બની રહી, વહીવટીતંત્ર મૃતકો અને અકસ્માત સંબંધિત માહિતી એકત્રિત કરી રહ્યું છે.

ક્યારે થઈ દુર્ઘટના ?

આ દુર્ઘટના શુક્રવાર, 29મેની રાત્રે સર્જાય હતી, આ વિસ્તાર અત્યંત ખડકાળ, દુર્ગમ અને અંધારાવાળા હોવાના કારણે રાત્રે બચાવ કામગીરી કરી શકાઈ ન હતી. આજે (રવિવાર, 31 મે), તીસા અને બૈરાગઢ પોલીસે સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર સાથે મળીને સવારે 8:00 વાગ્યે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. બૈરાગઢ સમિતિએ સ્થાનિક રહેવાસીઓને મદદ માટે ભાવનાત્મક અપીલ કરી છે. લોકો દોરડાનો ઉપયોગ કરીને ખડકો અને ઊંડી કોતરોમાંથી નીચે ઉતરી રહ્યા છે, માનવ સાંકળ બનાવી રહ્યા છે, જેથી મૃતદેહોને સુરક્ષિત રીતે રસ્તા પર લાવી શકાય. મૃતકોના પરિવારોને ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી છે.

સંપાડકની પસંદ

