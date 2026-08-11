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દિલ્હીમાં પોલીસે લગાવ્યા 19 આતંકીઓના પોસ્ટર, 15મી ઓગસ્ટ પહેલા હાઇ એલર્ટ પર રાજધાની

દિલ્હીમાં પોલીસે બજારો અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા ચુસ્ત કરી છે અને લોકોને પણ સહયોગ કરવાની અપીલ કરી છે.

દિલ્હીમાં સુરક્ષાને લઈને પોલીસ હાઈ એલર્ટ પર
દિલ્હીમાં સુરક્ષાને લઈને પોલીસ હાઈ એલર્ટ પર (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 7:04 PM IST

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નવી દિલ્હી: સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી પહેલા, પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓએ રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા અભેદ્ય બનાવવા માટે દેખરેખ વધારી દીધી છે. 15 ઓગસ્ટના રોજ લાલ કિલ્લા પર યોજાનાર રાષ્ટ્રીય સમારોહને ધ્યાનમાં રાખીને, દિલ્હી પોલીસે મુખ્ય જાહેર સ્થળો, બજારો અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વધારી દીધી છે, પરંતુ 19 "મોસ્ટ વોન્ટેડ" આતંકવાદીઓના પોસ્ટર પણ બહાર પાડ્યા છે. આ પોસ્ટરોમાં ઇન્ડિયન મુજાહિદ્દીન, અલ-કાયદા અને વિવિધ ખાલિસ્તાની આતંકવાદી સંગઠનો જેવા જૂથો સાથે જોડાયેલા વોન્ટેડ આતંકવાદીઓના ફોટોગ્રાફ્સ અને વિગતો દર્શાવવામાં આવી છે. દિલ્હી પોલીસે જનતાને અપીલ કરી છે કે જો તેઓ પોસ્ટરોમાં દર્શાવેલ વ્યક્તિઓ વિશે કોઈ માહિતી મેળવે તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરે.

આ આતંકવાદી સંગઠનો સાથે જોડાયેલા નામો શામેલ છે
દિલ્હી પોલીસે જાહેર કરેલા પોસ્ટરોમાં રિયાઝ ભટકલ અને શબંદરી મોહમ્મદ ઇકબાલ (ઉર્ફે ઇકબાલ ભટકલ) ના નામ શામેલ છે, જેઓ ઇન્ડિયન મુજાહિદ્દીન સાથે જોડાયેલા છે. અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ - મોહમ્મદ શરજીલ અખ્તર, અબુ સુફિયાન અને સૈયદ મોહમ્મદ અરશિયાનના ફોટા પણ પોસ્ટરો પર દેખાય છે. વધુમાં, લિસ્ટમાં રણજીત સિંહ (ઉર્ફે નીતા) અને પરમજીત સિંહ પમ્મા (ખાલિસ્તાન ઝિંદાબાદ ફોર્સ સાથે જોડાયેલા), અર્શદીપ સિંહ (ઉર્ફે અર્શ ડલ્લા, ખાલિસ્તાન ટાઈગર ફોર્સ સાથે જોડાયેલા), અને હરવિંદર સિંહ સંધુ (ઉર્ફે રિંડા), વાધવા સિંહ બબ્બર અને ગુરમીત સિંહ બગ્ગા (બબ્બર ખાલસા ઈન્ટરનેશનલ સાથે જોડાયેલા) જેવા નામોનો સમાવેશ થાય છે.

દિલ્હીમાં સુરક્ષાને લઈને પોલીસ હાઈ એલર્ટ પર
દિલ્હીમાં સુરક્ષાને લઈને પોલીસ હાઈ એલર્ટ પર (ETV Bharat)

પોલીસ લોકોની મદદ માંગી
દિલ્હી પોલીસ દ્વારા આ પહેલ પાછળનો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત વોન્ટેડ આતંકવાદીઓના ચહેરા જાહેર કરવાનો નથી પરંતુ સુરક્ષા તંત્રમાં સામાન્ય લોકોને સામેલ કરવાનો પણ છે. પોલીસે નાગરિકોને પોસ્ટરોમાં દર્શાવેલ કોઈપણ વ્યક્તિઓને તાત્કાલિક જાણ કરવા અથવા તેમના વિશેની કોઈપણ વિશ્વસનીય માહિતી શેર કરવાની વિનંતી કરી છે. ખાતરી આપવામાં આવી છે કે માહિતી આપનારની ઓળખ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે અને યોગ્ય ઈનામ આપવામાં આવશે. પોસ્ટરો પર પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ નંબર (112) સાથે સ્પેશિયલ સેલનો સંપર્ક કરવા માટેની વિગતો પણ આપવામાં આવી છે.

મેટ્રો સ્ટેશનો, રેલ્વે સ્ટેશનો અને બજારો પર દેખરેખ
સ્વતંત્રતા દિવસ પહેલા, સુરક્ષા વ્યવસ્થા ફક્ત લાલ કિલ્લા અને મુખ્ય સમારોહના સ્થળ સુધી મર્યાદિત નથી. રાજધાનીના મુખ્ય બજારો, જાહેર સ્થળો, મેટ્રો સ્ટેશનો, રેલ્વે સ્ટેશનો અને અન્ય સંવેદનશીલ સ્થળો પર દેખરેખ વધારી દેવામાં આવી છે. દરેક વ્યક્તિની સંપૂર્ણ તપાસ કર્યા પછી જ દિલ્હી મેટ્રોમાં પ્રવેશની મંજૂરી આપવામાં આવે છે, આ હેતુ માટે વધારાના પોલીસ કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવે છે. ભીડવાળા વિસ્તારોમાં શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓ માટે દેખરેખ રાખવાની સાથે સુરક્ષા તપાસ પણ વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવી રહી છે, જેનો હેતુ ઘટના પહેલા કોઈપણ સંભવિત ખતરાને ઓળખવાનો છે.

દિલ્હીમાં સુરક્ષાને લઈને પોલીસ હાઈ એલર્ટ પર
દિલ્હીમાં સુરક્ષાને લઈને પોલીસ હાઈ એલર્ટ પર (ETV Bharat)

દિલ્હી પોલીસ અને NSG આતંકવાદ વિરોધી કવાયત
સ્વતંત્રતા દિવસના થોડા દિવસો પહેલા રાજધાનીમાં દિલ્હી પોલીસ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ગાર્ડ (NSG) દ્વારા મોટા પાયે સંયુક્ત આતંકવાદ વિરોધી કવાયત હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેના પરથી સુરક્ષા તૈયારીઓની હદ સ્પષ્ટ થાય છે. 'સુદર્શન શક્તિ-5' નામ આપવામાં આવ્યું હતું, આ કવાયતમાં સંભવિત આતંકવાદી હુમલા જેવા દૃશ્યોનું અનુકરણ કરીને સુરક્ષા એજન્સીઓની પ્રતિભાવ ક્ષમતાઓનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં વિવિધ કટોકટીઓનું અનુકરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં એક સાથે અનેક વિસ્ફોટો, ગોળીબાર, બંધક બનાવવાની પરિસ્થિતિઓ, વિમાન અપહરણ અને રાસાયણિક, જૈવિક, રેડિયોલોજીકલ અથવા પરમાણુ (CBRN) એજન્ટો દ્વારા કરવામાં આવતા હુમલાઓનો સમાવેશ થાય છે.

આ સંયુક્ત કવાયત માટે રાજધાનીમાં અનેક મુખ્ય સ્થળો પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં કાશ્મીરી ગેટ ISBT, કનોટ પ્લેસ, નેહરુ પ્લેસ, IGI એરપોર્ટ, લાલ કિલ્લો મેટ્રો સ્ટેશન અને કાલકાજી મંદિરનો સમાવેશ થાય છે. સહભાગીઓમાં દિલ્હી પોલીસની SWAT ટીમ, જિલ્લા પોલીસ, બોમ્બ નિકાલ ટુકડીઓ, ટ્રાફિક પોલીસ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, આર્મી, NDRF, CISF, AAI, DMRC, ફાયર વિભાગ અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમોનો સમાવેશ થતો હતો.

દિલ્હીમાં સુરક્ષાને લઈને પોલીસ હાઈ એલર્ટ પર
દિલ્હીમાં સુરક્ષાને લઈને પોલીસ હાઈ એલર્ટ પર (ETV Bharat)

દરેક સંવેદનશીલ પ્રવૃત્તિ પર નજર
સ્વતંત્રતા દિવસ પહેલા, સુરક્ષા એજન્સીઓ રાજધાનીમાં પ્રવેશતા અને બહાર નીકળતા લોકો અને વાહનોની ગતિવિધિ પર પણ દેખરેખ વધારી રહી છે. પગલાંઓમાં હોટલ, ગેસ્ટ હાઉસ, ભાડૂઆતો અને શંકાસ્પદ વાહનોની વિગતો ચકાસવાનો તેમજ જાહેર વિસ્તારોમાં CCTV દેખરેખ અને પેટ્રોલિંગને મજબૂત બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસ પ્રારંભિક તબક્કે શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિને ઓળખવા અને સ્થાનિક પોલીસ અને કેન્દ્રીય સુરક્ષા એજન્સીઓ વચ્ચે માહિતીના ઝડપી આદાનપ્રદાનને સુનિશ્ચિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.

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