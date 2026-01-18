ભારતીય પાસપોર્ટ થયો વધુ પાવરફુલ, રેન્કિંગમાં લગાવી લાંબી છલાંગ, સિંગાપોર ટોપ પર યથાવત
હેનલે પાસપોર્ટ ઈન્ડેક્સ રિચર્સ અનુસાર સિંગાપોરનો પાસપોર્ટ દુનિયામાં સૌથી પાવરફુલ પાસપોર્ટ છે.
હૈદરાબાદ: પાસપોર્ટ રેન્કિંગમાં ભારત પાંચ સ્થાન ઉપર ચઢીને 85મા ક્રમેથી 80મા ક્રમે પહોંચ્યું છે. હેનલી પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સના તાજેતરના રિપોર્ટ મુજબ, 2026માં ભારત વૈશ્વિક સ્તરે 80મા ક્રમે આવશે, અને ભારતીય પાસપોર્ટ 55 દેશોમાં વિઝા-મુક્ત મુસાફરીની ઓફર કરશે, જે અલ્જેરિયા અને નાઇજરની બરાબર છે. 2025માં ભારત 85મા ક્રમે હતું.
હેનલી એન્ડ પાર્ટનર્સે સમજાવ્યું કે, હેનલી પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ વિશિષ્ટ IATA સમયપત્રક ડેટા પર આધારિત છે અને પાસપોર્ટને તેના ધારકો વિઝા વિના કેટલા દેશોની મુલાકાત લઈ શકે છે તેના આધારે ક્રમ આપે છે. નોંધનીય છે કે, હેનલી પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ આ વર્ષે તેની 20મી વર્ષગાંઠ ઉજવે છે.
હેનલી એન્ડ પાર્ટનર્સના ચેરમેન અને હેનલી પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સના નિર્માતા ડૉ. ક્રિશ્ચિયન એચ. કાલિને જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 20 વર્ષોમાં, વૈશ્વિક મોબિલિટીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, પરંતુ તેના ફાયદા સમાન રીતે વહેંચવામાં આવ્યા નથી. આજે, પાસપોર્ટ વિશેષાધિકાર તક, સુરક્ષા અને આર્થિક ભાગીદારીને આકાર આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે, અને વધતી સરેરાશ ઍક્સેસ એ હકીકતને અસ્પષ્ટ કરી રહી છે કે મોબિલિટીના ફાયદા વિશ્વના સૌથી આર્થિક રીતે શક્તિશાળી અને રાજકીય રીતે સ્થિર દેશોમાં સૌથી ઝડપથી વધી રહ્યા છે."
ગ્લોબલ પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સમાં ટોચ પર, સિંગાપોર વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી પાસપોર્ટ તરીકે તેનું સ્થાન જાળવી રાખે છે, જે 192 દેશોમાં વિઝા-મુક્ત મુસાફરીની મંજૂરી આપે છે. દરમિયાન, અફઘાનિસ્તાન ફરી એકવાર છેલ્લા ક્રમે છે, તેના પાસપોર્ટ ધારકો વિઝા વિના ફક્ત 24 સ્થળોએ મુસાફરી કરી શકે છે.
જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા બીજા સ્થાને
જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા 2026 પાસપોર્ટ રેન્કિંગમાં બીજા ક્રમે છે, બંને દેશોના પાસપોર્ટ ધારકો 188 સ્થળોએ વિઝા-મુક્ત ઍક્સેસનો આનંદ માણી રહ્યા છે, જે વૈશ્વિક મોબિલિટી રેન્કિંગમાં ટોચ પર એશિયાના લાંબા સમયથી ચાલતા પ્રભુત્વને વધુ મજબૂત બનાવે છે. ડેનમાર્ક, લક્ઝમબર્ગ, સ્પેન, સ્વીડન અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ 186 સ્થળોએ વિઝા-મુક્ત પ્રવેશ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે, જે 10 યુરોપિયન દેશોના જૂથ કરતાં આગળ છે જે ચોથા સ્થાને છે.
જોકે, યુરોપ આ લિસ્ટમાં દબદબો ધરાવે છે, જેમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાત (5મું), ન્યુઝીલેન્ડ (6), ઓસ્ટ્રેલિયા (7), કેનેડા (8) અને મલેશિયા (9) જેવા નોંધપાત્ર અપવાદો સામેલ છે.
પાસપોર્ટ રેન્કિંગમાં યુએસ ટોચના 10માં પાછું ફર્યું છે. દરમિયાન, યુકેમાં પણ ઘટાડો થયો છે. ગયા વર્ષે, બંને દેશોએ વિઝા-મુક્ત પ્રવેશમાં તેમનું સૌથી મોટું વાર્ષિક નુકસાન નોંધાવ્યું છે, જેમાં અનુક્રમે સાત અને આઠ સ્થળો ગુમાવ્યા છે.
છેલ્લા બે દાયકામાં વેનેઝુએલા અને વનુઆતુ પછી, યુ.એસ.માં રેન્કિંગમાં ત્રીજા ક્રમનો સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જે ચોથા ક્રમેથી ઘટીને 10મું સ્થાન ધરાવે છે. યુકે 2006માં ત્રીજા ક્રમે હતું તે ઘટીને 2026માં સાતમા ક્રમે આવી ગયું છે.
પશ્ચિમ બાલ્કન્સ અને પૂર્વી યુરોપના દેશોએ પણ છેલ્લા બે દાયકામાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે, જેમાં અલ્બેનિયાનું નેતૃત્વ છે, જે પાસપોર્ટ સૂચકાંકમાં 36 સ્થાન ઉપર 43મું સ્થાન મેળવ્યું છે. યુક્રેન પણ 34 સ્થાન ઉપર ચઢીને (30મા ક્રમે) આવ્યું છે, ત્યારબાદ સર્બિયા (30 સ્થાન ઉપર ચઢીને 34મા ક્રમે), ઉત્તર મેસેડોનિયા (27 સ્થાન ઉપર ચઢીને 38મા ક્રમે), અને બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના (+29) અને જ્યોર્જિયા (+26) આવે છે, જે હવે સંયુક્ત રીતે 42મા ક્રમે છે. એકંદરે, આ સુધારાઓ પ્રાદેશિક એકીકરણ અને મુખ્ય ભાગીદારો સાથે ગાઢ સંકલનની અસરને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ચીન 59મા ક્રમે
ચીનનો પાસપોર્ટ 81 સ્થળોએ વિઝા-મુક્ત પ્રવેશની મંજૂરી આપે છે, જે 59મા ક્રમે છે. શક્તિશાળી પાસપોર્ટ રેન્કિંગમાં સાઉદી અરેબિયા 54મા ક્રમે છે. દક્ષિણ આફ્રિકા 48મા ક્રમે છે, જેના પાસપોર્ટ ધારકો વિઝા વિના 101 સ્થળોએ પ્રવેશ કરી શકે છે.
બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન નીચે ક્રમે છે
બાંગ્લાદેશ 37 દેશોમાં વિઝા-મુક્ત અથવા વિઝા-ઓન-અરાઇવલ ઍક્સેસ પ્રદાન કરીને 95મા ક્રમે આવી ગયું છે. જો કે, તે હજુ પણ વિશ્વમાં સૌથી નીચા ક્રમે છે. અફઘાનિસ્તાનનો પાસપોર્ટ 101મા ક્રમે છે, જે 24 સ્થળોએ વિઝા-મુક્ત મુસાફરી પ્રદાન કરે છે. આ રેન્કિંગમાં પાકિસ્તાન 98મા ક્રમે છે.
