હૃદયદ્રાવક ઘટના: શબવાહિની ના મળતા બાઇક પર પત્નીનો શબ લઇને ઘરે જવા મજબૂર થયો પતિ
ઓડિશાના ઝારસુગુડા જિલ્લામાંથી સ્વાસ્થ્ય વ્યવસ્થાને શર્મસાર કરતી એક તસવીર સામે આવી છે.
Published : July 5, 2026 at 5:21 PM IST
ઝારસુગુડા (ઓડિશા): ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કથળેલી આરોગ્ય વ્યવસ્થાની એક દુ:ખદ તસવીર સામે આવી છે. શબવાહિની ના મળતા એક લાચાર પતિને તેની પત્નીના મૃતદેહને બાઇક પર ઘરે લઇ જવા મજબૂર થવું પડ્યું હતું. આ હૃદયદ્રાવક ઘટના ઓડિશાના ઝારસુગુડા જિલ્લામાં બની હતી. સોશિયલ મીડિયા પર આ ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ વહીવટીતંત્રની જવાબદારી પર ગંભીર સવાલ ઉભા થયા છે.
ઝારસુગુડાના લાઈકેરા બ્લોકના ભટલાએડા પંચાયત હેઠળના ઓડિયાપાલી ગામના રહેવાસી નરેશ છત્રિયાની પત્ની યમુના છત્રિયા બીમાર થઇ હતી. શનિવારે સવારે તેણીને મુદ્રાજોર સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્ર (CHC) લઈ જવામાં આવી હતી, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેણે મૃત જાહેર કરી હતી.
ત્યારબાદ અસલી મુશ્કેલી ઉભી થઇ હતી. મૃતકના પતિએ જણાવ્યું કે મૃતદેહને ઘરે લઈ જવા માટે કોઈ શબવાહિની ઉપલબ્ધ નહોતી. ઘણા પ્રયાસો છતાં પણ કોઇ વ્યવસ્થા ના થઇ શકી તો નરેશ એક પાડોશીની બાઇક પર પોતાની પત્નીના શબને લઇને ઘરે પરત ફર્યો હતો.
"મને એમ્બ્યુલન્સ કે શબવાહિની મળી નહતી માટે હું મારી પત્નીના મૃતદેહને બાઇક પર ઘરે લઇ જવા મજબૂર થયો હતો." નરેશ છત્રિયા
બીજી તરફ ઝારસુગુડાના મુખ્ય જિલ્લા તબીબી અધિકારી (CDMO) શક્તિ પ્રકાશ પાધીએ આ મામલે પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "અચાનક થયેલા મોતને જોતા ડૉક્ટરે પીડિત પરિવારના સભ્યોને પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવા માટે કહ્યું હતું પરંતુ પરિવારજનોએ ઇનકાર કરી દીધો હતો અને એક લેખિત સંમતિ આપીને ત્યાંથી જતા રહ્યા હતા."
CDMOએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તે ખુદ ત્યાં જઇને ઘટનાની તપાસ કરશે, જો સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રનો કોઇ પણ કર્મચારી દોષિત મળે છે તો તેના વિરૂદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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