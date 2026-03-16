બરફની સફેદ ચાદરથી ઢંકાયુ બદ્રીનાથ ધામ, હિમવર્ષાથી નજારો થયો આહલાદક

બદ્રીનાથ ધામમાં હિમવર્ષા બાદ સૂર્યના કિરણો પડતાની સાથે જ બરફથી ઢંકાયેલા શિખરો ચાંદીની જેમ ચમકવા લાગે છે.

બદ્રીનાથ ધામમાં હિમ વર્ષા
બદ્રીનાથ ધામમાં હિમ વર્ષા (સ્થાનિક રહેવાશી)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 12:30 PM IST

ચમોલી (ઉત્તરાખંડ): વરસાદ અને હિમવર્ષાને કારણે ઉત્તરાખંડમાં આહલાદક વાતાવરણ છવાયું છે, ઉત્તરાખંડના ઘણા વિસ્તારોમાં ગઈકાલે ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષા થઈ હતી. બદ્રીનાથ ધામમાં ભારે હિમવર્ષાને કારણે સમગ્ર વિસ્તાર બરફની જાડી સફેદ ચાદરથી ઢંકાઈ ગયું છે, જેના કારણે પહાડીઓ ચાંદીની જેમ ચમકી રહી છે. બદ્રીનાથ ધામનો નજારો મનમોહક અને સુંદર બની ગયો છે.

ચમોલીમાં ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષા

જોશીમઠ અને ચમોલીના ઊંચા હિમાલયના પ્રદેશોમાં ફરી એકવાર હવામાનમાં પલટો આવ્યો છે. ઔલી, બદ્રીનાથ ધામ, હેમકુંડ સાહિબ અને નીતિ-મલારી ખીણમાં તાજી હિમવર્ષાથી સમગ્ર ખીણ સફેદ ચાદરથી ઢંકાઈ ગઈ છે. ઔલીમાં હિમવર્ષાનો આનંદ માણવા માટે પ્રવાસીઓ મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે. પાણા અને ઈરાણી જેવા ગામોમાં પણ ભારે હિમવર્ષા થઈ છે. સતત હિમવર્ષાને કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થયો છે અને નીચેના વિસ્તારોમાં ઠંડી વધી છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને ખેડૂતો માટે આ રાહતભર્યા સમાચાર માનવામાં આવી રહ્યા છે.

બરફની સફેદ ચાદરમાં ઢંકાયુ
બરફની સફેદ ચાદરમાં ઢંકાયુ (સ્થાનિક રહેવાશી)

બરફવર્ષા અને વરસાદથી પ્રવાસીઓમાં ભારે ઉત્સાહ

માર્ચ મહિનો શરૂ થતાં અને ગરમી વધવા લાગતા લોકોને ચિંતા થઈ કે આ વર્ષે ઓછા વરસાદને કારણે તેમને તીવ્ર ગરમીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. હવામાન કેન્દ્રે આ વર્ષે વધુ તીવ્ર ગરમીનો સામનો કરવાની આગાહી પણ કરી હતી. જોકે, માર્ચના બીજા અઠવાડિયાની શરૂઆત સાથે, હવામાનમાં અચાનક પલટો આવ્યો. વરસાદ બાદ, ચમોલી જિલ્લાના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં ભારે બરફવર્ષા થઈ. બદ્રીનાથ, ઔલી અને હેમકુંડ સાહિબ સહિત અનેક ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં તાજી બરફવર્ષા જોવા મળી.

ભારે હિમ વર્ષાથી વાતાવરણ થયું આહલાદક
ભારે હિમ વર્ષાથી વાતાવરણ થયું આહલાદક (સ્થાનિક રહેવાશી)

ખેડૂતોએ શું કહ્યું ?

હિમવર્ષા અને વરસાદે પ્રવાસીઓને આકર્ષિત કર્યા છે, સાથે જ ખેડૂતો અને ખેતમજૂરોના ચહેરા પર પણ સ્મિત રેલાવી દીધું છે. ખેડૂતો કહે છે કે સમયાંતરે વરસાદ અને હિમવર્ષા થવી એ પાક માટે ખુબ જરૂરી છે. જો હવામાન આવું ન થાય તો સમય પહેલા પાક પાકી જાય છે, જેના કારણે ઉત્પાદન પર અસર પડે છે.

બરફની ચાદરમાં ઢંકાયું બદ્રીનાથ ધામ

કુદરતે બદ્રીનાથ અને હેમકુંડ સાહિબને બરફની ચાદરમાં ઢાંકી દીધા છે. ભગવાન નારાયણના શહેર બદ્રીનાથમાં હિમવર્ષા બાદ, આખો પ્રદેશ ચાંદીની જેમ ચમકી રહ્યો છે. ટેકરીઓ પરનો બરફ ગરમીથી રાહત આપે છે. હરિયાળી અને બરફથી ઢંકાયેલા શિખરો પ્રકૃતિના અદભુત સૌંદર્યનો એક આકર્ષક દૃશ્ય ઉભું કરે છે, જે દરેકને મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે.

