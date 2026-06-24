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અરુણાચલમાં ભારે વરસાદને કારણે ભૂસ્ખલન અને અચાનક પૂર, 3 લોકો ગુમ.

અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદ અને અચાનક પૂરને કારણે ઉભી થયેલી પરિસ્થિતિ પર આસામ સરકાર નજીકથી નજર રાખી રહી છે.

અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદ
અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 2:51 PM IST

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ઇટાનગર: અરુણાચલ પ્રદેશના કેયી પૈન્યોર જિલ્લામાં સતત વરસાદને કારણે બુધવારે સવારે અચાનક પૂર આવ્યું. પૂરના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા અને 18 ઘરોને નુકસાન થયું. વધુમાં, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર ભૂસ્ખલનથી વાહનોની અવરજવર પણ ઠપ્પ થઈ ગઈ, જેના કારણે ઘણા લોકો ફસાયા.

રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સચિવ દાની સુલુએ જણાવ્યું હતું કે, યઝાલી સર્કલ હેઠળ પુસા નજીક NEEPCO પ્રોજેક્ટ કોલોનીમાં અચાનક પૂર આવતા ત્રણ લોકો ગુમ થયા છે. તેમણે જણાવ્યું કે ભારે વરસાદને કારણે બાંધકામ હેઠળની એક રિટેનિંગ દિવાલ તૂટી પડી, જેના કારણે કોલોની અને આસપાસના નીચાણવાળા રહેણાંક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે.

આસામ અને અરુણાચલ વચ્ચે પરિવહન સેવા ખોરવાઈ

અરુણાચલ પ્રદેશમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ભારે વરસાદને કારણે આસામ-અરુણાચલ સરહદ નજીક રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 315 પર અનેક સ્થળોએ ભૂસ્ખલન થયું છે. બુધવારે, આસામના દિબ્રુગઢ જિલ્લામાં જોયપુર નજીક હાઇવેનો એક ભાગ અને અરુણાચલ પ્રદેશના તિરાપ જિલ્લામાં NH-315(A) પર દેઉમાલી-કુંસા કનેક્ટિંગ પોઈન્ટ ભૂસ્ખલનથી પ્રભાવિત થયા હતા.

લોકોની તંત્રને અપીલ

દિબ્રુગઢ જિલ્લામાં દિહિંગ પટકાઈ અભયારણ્યમાંથી પસાર થતા હાઇવેનો ભાગ ગયા વર્ષે પહોળો કરવામાં આવ્યો હતો. જોયપુરમાં હાઇવે પર ત્રણ સ્થળોએ ભૂસ્ખલન થયાના અહેવાલ છે. વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, અને મંગળવારથી હાઇવે સાંજે 6 વાગ્યાથી સવારે 6 વાગ્યા સુધી સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવ્યો છે. નોંધનીય છે કે અરુણાચલ પ્રદેશના તિરાપ જિલ્લાના ખુંસા, દેઉમાલી, સોહા અને નમસંગના રહેવાસીઓ તેમની દૈનિક જરૂરિયાતો માટે આસામના દિબ્રુગઢ અને નાહરકટિયા અવર-જવર કરતા રહે છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "કોઈ મોટી દુર્ઘટના અટકાવવા માટે હાઇવે સત્તાવાળાઓને તાત્કાલિક હાઇવેનું સમારકામ કરાવવા અપીલ કરવામાં આવી છે."

આસામ સરકાર હાઈ એલર્ટ પર

અરુણાચલ પ્રદેશના નીચાણવાળા સુબાનસિરી જિલ્લામાં ભારે વરસાદ અને અચાનક પૂરથી ઉભી થયેલી પરિસ્થિતિ પર આસામ સરકાર નજીકથી નજર રાખી રહી છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, આસામના ઘણા જિલ્લાઓ પર પણ તેની અસર પડશે. ગુવાહાટીમાં પ્રાદેશિક હવામાન કેન્દ્ર (RMC) અને ઇટાનગરમાં હવામાન કેન્દ્ર તરફથી મળેલી માહિતી અનુસાર, છેલ્લા 24 કલાકમાં નીચલા સુબાનસિરી જિલ્લાના યઝાલી સ્ટેશન પર આશરે 72.8 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે.

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TAGGED:

HEAVY RAIN
HEAVY RAIN IN ARUNACHAL PRADESH
ARUNACHAL PRADESH FLASH FLOODS
ભૂસ્ખલન અને પૂર
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