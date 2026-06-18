પૂર્વ, ઉત્તરપૂર્વ અને દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા; ગુજરાતમાં કેવું રહેશે વાતાવરણ?
ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. રાજ્યમાં અનેક જિલ્લામાં વરસાદ પડતા ગરમીમાંથી લોકોને રાહત મળી છે.
Published : June 18, 2026 at 3:29 PM IST
નવી દિલ્હી: ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. રાજ્યમાં અનેક જિલ્લામાં વરસાદ પડતા ગરમીમાંથી લોકોને રાહત મળી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ આગાહી કરી છે કે ગુરૂવારે હળવો વરસાદ અને વાવાઝોડાની શક્યતા છે.
કેટલાક વિસ્તારોમાં સમયાંતરે વરસાદ પડવા છતાં, લોકોને ગરમી અને ભેજથી કોઈ રાહત મળી નથી. બિહાર, ઓડિશા, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશમાં આ સ્થિતિ ચાલુ રહેવાની ધારણા છે, અને તે આગામી 3-4 દિવસ સુધી રહેશે, જેના કારણે રહેવાસીઓ માટે હવામાન અસ્વસ્થ બનશે.
અમદાવાદમાં હવામાન વિભાગની આગાહી
- આજે ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા.
- હળવો વરસાદ થવાની સંભાવના
- 40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા
- જોરદાર પવન 60-80 કિમી પ્રતિ કલાક
- તાપમાન:37 સે-39 સે
ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત
IMDએ એક અઠવાડિયા સુધી જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં વ્યાપક વરસાદની આગાહી કરી છે. પશ્ચિમ રાજસ્થાન, પંજાબ અને હરિયાણાના કેટલાક ભાગોમાં આગામી બે દિવસમાં વાવાઝોડા અને તોફાની પવનો સાથે વરસાદ પડશે.
પૂર્વ ભારત
ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 10 જૂનથી 22 જૂન દરમિયાન બિહાર, ઝારખંડ અને ઓડિશામાં ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. હિમાલયના ઉપ-ભાગોવાળા પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને સિક્કિમમાં દેશના સૌથી તીવ્ર હવામાન ગાળાઓમાંનો એક જોવા મળશે, જેમાં વાવાઝોડા અને તેજ પવન સાથે ભારે વરસાદ પડશે. 24 જૂન સુધી આ પ્રદેશોમાં પવનની ગતિ 40-50 કિમી પ્રતિ કલાક અને 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પહોંચી શકે છે.
ઉત્તર પૂર્વ ભારત
18 જૂનથી 24 જૂન દરમિયાન અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં વ્યાપક વરસાદની સંભાવના છે. આ પ્રદેશોમાં અઠવાડિયા દરમિયાન વાવાઝોડા અને તેજ પવનો જોવા મળશે.
મધ્ય ભારત
મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને વિદર્ભમાં 18 જૂનથી 24 જૂન સુધી વરસાદ ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે 18 જૂનથી 21 જૂન દરમિયાન પૂર્વ અને પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને વિદર્ભમાં વાવાઝોડા, વીજળી અને તેજ પવનો સાથે છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરી છે.
પશ્ચિમ ભારત
IMDએ 18 જૂનથી 24 જૂન દરમિયાન ગુજરાત, કોંકણ અને ગોવા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને મરાઠવાડામાં વ્યાપક વરસાદની આગાહી કરી છે. 18 જૂને કોંકણ-ગોવા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને મરાઠવાડાના કેટલાક ભાગોમાં વીજળી અને જોરદાર પવનો સાથે વાવાઝોડાની આગાહી છે. દરમિયાન, IMDએ મોટા પાયે અનુકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓના અભાવને કારણે મહારાષ્ટ્રમાં દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસાના આગળ વધવામાં વિલંબ અંગે એક પ્રેસ નોટ જારી કરી છે.
દક્ષિણ ભારત
દક્ષિણ ભારતમાં, તેલંગાણા, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, રાયલસીમા, કર્ણાટક, કેરળ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને લક્ષદ્વીપમાં 24 જૂન સુધી વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. IMDએ 18 જૂને તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરી છે. આ પ્રદેશોમાં 40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે વીજળી અને જોરદાર પવન સાથે વાવાઝોડાની આગાહી છે.
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