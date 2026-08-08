ETV Bharat / bharat

ભારે વરસાદનું એલર્ટ: આસામમાં પૂરનું વિકરાળ રૂપ, જાણો ક્યા રાજ્યમાં કેવી પરિસ્થિતિ

ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર સહિત કેટલાક રાજ્યમાં ભારે વરસાદની સાથે સાથે વાવાઝોડાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

ભારે વરસાદનું એલર્ટ
ભારે વરસાદનું એલર્ટ (Representational Picture (PTI))
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સમગ્ર દેશમાં ચોમાસાની અસર જોવા મળી રહી છે. કેટલાક રાજ્યમાં પૂરનું વિકરાળ રૂપ જોવા મળી રહ્યું છે. આ વચ્ચે ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. હવામાન વિભાગના પૂર્વ અનુમાન અનુસાર આજે શનિવારે ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર સહિત કેટલાક રાજ્યમાં ભારે વરસાદની સાથે સાથે વાવાઝોડાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

જ્યાં એક તરફ મોટા ભાગમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. કેટલાક રાજ્યમાં પૂર અને લેન્ડસ્લાઇડના સમાચાર પણ સામે આવ્યા છે, જેનું કારણ લો-પ્રેશર એરિયા, સક્રિય મોનસૂન અને અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં હવાઓ ચાલી રહી છે જેને કારણે વરસાદ વરસી રહ્યો છે.

ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત: ભારે વરસાદ અને પાણી ભરાતા મુસાફરો પરેશાન

રાષ્ટ્રીય રાજધાની નવી દિલ્હી અને NCRમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, 2011 બાદથી અત્યાર સુધી ઓગસ્ટના પ્રથમ અઠવાડિયામાં સૌથી વધુ 127 મિમી વરસાદ પડ્યો છે. ભારે વરસાદનું કારણ નવી દિલ્હી અને આસપાસના નોએડા, ગાઝિયાબાદ, ગુરૂગ્રામ અને ફરિદાબાદમાં ટ્રાફિક જામ અને પાણી ભરાઇ ગયું છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને રાજસ્થાન જેવા વિસ્તારોમાં આ અઠવાડિયે ભારે વરસાદ પડવાની આશા છે. IMDએ અનુમાન લગાવ્યું કે ઉત્તરાખંડ હાઇએલર્ટ પર રહેશે કારણ કે હિમાચલ પ્રદેશના કિન્નોરમાં ભૂસ્ખલનને કારણે નેશનલ હાઇવે-5 બ્લોક થઇ ગયો છે.

મધ્ય ભારત: કેટલાક વિસ્તારમાં સામાન્ય વરસાદ

મધ્ય ભારતમાં, મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં આ અઠવાડિયે ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. IMDએ આજે પશ્ચિમ અને પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ અને વિદર્ભમાં પણ કેટલીક જગ્યાએ વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.

પૂર્વ ભારત: ઓડિશા હાઇએલર્ટ પર

હવામાન વિભાગે અનુમાન લગાવ્યું કે 24 કલાકની અંદર ઓડિશામાં એક લો પ્રેશર સિસ્ટમ બનશે જેનાથી ફરી ભારે વરસાદ પડી શકે છે અને ઓડિશા માટે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. અંદમાન અને નિકોબાર આઇલેન્ડ, ગંગીય પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને ઝારખંડમાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

નોર્થ ઇસ્ટ: આસામમાં પૂર બાદ સ્થિતિ વિકરાળ

હવમાન વિભાગ અનુસાર, અરૂણાચલ પ્રદેશ, આસામ અને મેઘાલયમાં આ અઠવાડિયે ભારે વરસાદ પડશે. મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં આ અઠવાડિયે ભારે વરસાદ પડી શકે છે. નોર્થ ઇસ્ટ ઇન્ડિયામાં ભયંકર પૂર માનવીય આફત બની ગઇ છે અને મૃતકોની સંખ્યા પણ સતત વધી રહી છે. આસામમાં પૂરની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે અને મૃતકોની સંખ્યા 98 પર પહોંચી છે. આ વચ્ચે, પ્રભાવિત જિલ્લાઓની સંખ્યા ઘટીને 13 થઇ ગઇ છે અને પૂરથી પ્રભાવિત લોકોની સંખ્યા ઘટીને 1.55 લાખ થઇ ગઇ છે.

પશ્ચિમ ભારત: કેટલાક વિસ્તારમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી

ગુજરાત,કોંકણ, ગોવા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને મરાઠવાડા જેવા વિસ્તારમાં બે દિવસ સુધી ભારે વરસાદની સંભાવના છે. ગુજરાતમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ અને વીજળી પડી શકે છે.

કેરળના સાત જિલ્લામાં હાઇએલર્ટ

દક્ષિણ વિસ્તારમાં રાયલસીમા, તમિલનાડુ, પોડિચેરી, કરાઇકલ અને તેલંગાણામાં પણ સામાન્ય વરસાદ વરસી શકે છે. વીજળી પડવા અને ભારે હવા ચાલવાની સંભાવના છે. IMDએ એમ પણ જણાવ્યું કે કેરળ, દરિયા કિનારાના દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટકમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. કેરળમાં સાત જિલ્લા કાસરગોડ, કન્નુર, કોઝિકોડ, વાયનાડ, કોટ્ટાયમ, અલપુઝા અને પથનમથિટ્ટામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

માછીમારો માટે ચેતવણી

હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે દક્ષિણ-પશ્ચિમ ભારતના કેટલાક ભાગ સાથે જોડાયેલા પશ્ચિમ મધ્યના કેટલાક ભાગમાં સાત દિવસ સુધી સોમાલિયાના દરિયા કિનારાની આસપાસ ન જાઓ. બંગાળની ખાડી, ઓડિશા અને શ્રીલંકાના દરિયા કિનાર રિસ્કી ઝોનમાં છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

HEAVY RAIN ALERT
HEAVY RAIN
ASSAM FLOOD
RAIN ALERT
HEAVY RAIN ALERT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.