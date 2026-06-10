ગુજરાત સહિત દેશના અનેક રાજ્યમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ, હવામાનમાં થઇ રહ્યો છે સતત બદલાવ
દેશના કેટલાક ભાગમાં ભારે વરસાદની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
Published : June 10, 2026 at 2:18 PM IST
નવી દિલ્હી: ચોમાસું દસ્તક આપી રહ્યું છે, પરંતુ હવામાનની સ્થિતિ સારી નથી. કેટલીક જગ્યાએ તડકો અને અન્ય સ્થળોએ ભારે વરસાદે લોકોને મૂંઝવણમાં મૂક્યા છે. મંગળવારે દિલ્હી-NCRમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થયો હતો. આ બધા વચ્ચે તાપમાન પણ વધી રહ્યું છે.
હવામાન વિભાગે આજે હળવા વાદળછાયા વાતાવરણ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. પવનની ઝડપ 50થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકથી વધીને 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક થઈ શકે છે.
ઉત્તર ભારતમાં હવામાનમાં અચાનક ફેરફાર વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે, પર્યાવરણ અને ભૂસ્તરીય નિષ્ણાતે જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હીમાં ભારે ગરમી અને તેના પછીના વાવાઝોડાની વર્તમાન પેટર્ન જમીનની તીવ્ર ગરમી, હવામાં ભેજમાં વધારો અને હવામાનમાં બદલાવનું પરિણામ છે. વધતું તાપમાન વાતાવરણમાં અસ્થિરતા પેદા કરે છે, જ્યારે ભેજવાળા પવનો તોફાનને પ્રોત્સાહન આપે છે. ગરમ થતી સિઝનમાં હવામાનમાં આવા ફેરફારો વધુ વારંવાર થાય છે.
મોડા ચોમાસા પાછળના કારણો જણાવતા રાજેશ પોલે કહ્યું કે દિલ્હી-NCRમાં અત્યારે ક્લાસિક પ્રી-મોન્સૂન પેટર્ન જોવા મળી રહી છે, જ્યાં ભારે ગરમી, વધતી ભેજ અને વારંવાર વાવાઝોડું એક સાથે થઈ રહ્યું છે. ચોમાસા પહેલા વાતાવરણમાં ગરમી અને ભેજ જમા થઈ રહ્યો છે. ચોમાસું સામાન્ય કરતાં થોડું મોડું કેરળમાં પહોંચ્યું હોવા છતાં, વર્તમાન સંકેતો સૂચવે છે કે તે જૂનના છેલ્લા સપ્તાહમાં દિલ્હી-NCRમાં પહોંચશે. તાજેતરના વાવાઝોડાએ ચોમાસાના આગમનને બદલે વાતાવરણમાં વધતી અસ્થિરતાનો સંકેત છે.
બીજી તરફ દક્ષિણ ભારતની વાત કરીએ તો આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ, કેરળ અને કર્ણાટકમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ 16 જૂન સુધી ચાલુ રહેશે. જોકે, 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ સાથે 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પહોંચતા વાવાઝોડા અને ભારે પવનની સંભાવના છે. આજે તેલંગાણા અને કર્ણાટકમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ છે.
ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ-કાશ્મીર અને ઉત્તરાખંડમાં વરસાદની સંભાવના છે. આ 16 જૂન સુધી ચાલુ રહેશે. પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને ઉત્તરાખંડમાં વરસાદ અને વીજળી પડવાની સંભાવના છે, જેની ઝડપ 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકથી 60 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે અને આ એક અઠવાડિયા સુધી ચાલુ રહેશે.
IMDએ 13 થી 14 જૂન દરમિયાન રાજસ્થાનમાં ધૂળની ડમરીઓની સક્રિય ચેતવણી આપી છે. ઉત્તર-પશ્ચિમમાં તાપમાનમાં ધીમે ધીમે 2થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારો થઈ રહ્યો છે અને તે 11 જૂન સુધી રહેશે. ત્યારબાદ, તાપમાન ધીમે ધીમે 4 થી 6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઘટશે.
આવી જ સ્થિતિ ઉત્તર-પૂર્વ, અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મણિપુર અને મેઘાલયમાં જોવા મળે છે. IMDએ આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે અને તે 16 જૂન સુધી ચાલુ રહેશે.
IMDનો અંદાજ છે કે ગોવા, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના વિસ્તારોમાં 40થી 50 કિલોમીટરની ઝડપથી લઇને પ્રતિ કલાકની 60 કિલોમીટરની ઝડપે ભારે વરસાદ અને તોફાન આવી શકે છે.
આ સાથે ગોવામાં કેટલાક સ્થળોએ ગરમ અને ભેજવાળું હવામાન રહેશે. બીજી તરફ, પૂર્વ તરફ, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ અને ઓડિશામાં 40થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકથી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ગાજવીજ અને વીજળીના ચમકારા સાથે ભારે વરસાદ પડશે અને તે ત્રણથી ચાર દિવસ સુધી ચાલુ રહેશે.
મધ્ય ભારતમાં, 11 જૂન સુધીમાં મહત્તમ તાપમાન 2 થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધશે અને પછી 12 થી 13 જૂનના રોજ 4 થી 6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઘટશે. રાજ્યોમાં, ખાસ કરીને મધ્યપ્રદેશમાં 12 જૂને કરા પડશે.
દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું આગળ વધ્યું
IMDએ આગાહી કરી છે કે આગામી 4 થી 5 દિવસમાં મધ્ય અરબી સમુદ્ર, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, તેલંગાણા અને પશ્ચિમ-મધ્ય અને ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીના વધુ ભાગોમાં દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસું આગળ વધવા માટે સ્થિતિ સારી છે.
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