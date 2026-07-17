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સિક્કિમમાં છેલ્લા 10 દિવસમાં ભારે ભૂસ્ખલન: 65 પરિવાર થયા બેઘર, બોર્ડર કનેક્ટિવિટીને ખતરો

સિક્કિમમાં ભૂસ્ખલને સરહદ તરફ જતો જૂનો રસ્તો સંપૂર્ણ રીતે નુકસાનગ્રસ્ત થઇ ગયો છે.

સિક્કિમમાં છેલ્લા 10 દિવસમાં ભારે ભૂસ્ખલન
સિક્કિમમાં છેલ્લા 10 દિવસમાં ભારે ભૂસ્ખલન (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 4:39 PM IST

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ગંગટોક (સિક્કિમ): ભારત-ચીન બોર્ડર પાસે જવાહરલાલ નેહરૂ રોડ પર ક્યોંગનોસલા ગામના નીચે સેવેન્થ માઇલ પર છેલ્લા 10 દિવસથી ભારે ભૂસ્ખલનને કારણે 65 પરિવાર બેઘર થયા છે. લેન્ડસ્લાઇડને કારણે અને સરહદ સંપર્ક અને સાર્વજનિક સુરક્ષાને લઇને ગંભીર ચિંતાઓ ઉભી થઇ છે.

સમાચાર એજન્સી ANI અનુસાર, ભૂસ્ખલનથી બોર્ડર તરફ જતો જૂનો રસ્તો સંપૂર્ણપણે નુકસાન પામ્યો છે. આ રસ્તો ભારત માટે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેની સાથે અનેક ભારતીય સૈન્ય કેમ્પ આવેલા છે. એવી ચિંતા છે કે જો વૈકલ્પિક માર્ગ પણ પ્રભાવિત થાય છે, તો નુકસાન સરહદ સુરક્ષા માટે મોટો પડકાર ઉભો કરી શકે છે.

ભૂસ્ખલનથી વિસ્થાપિત પરિવારોએ અસ્થાયી રાહત શિબિરોમાં આશ્રય લીધો છે, જ્યારે ભૂસ્ખલન હજુ પણ ચાલી રહ્યુ છે. સ્થાનિકોનો આરોપ છે કે પરિસ્થિતિની ગંભીરતા અને વિસ્તારના વ્યૂહાત્મક મહત્વ હોવા છતાં, કોઈ સંબંધિત અધિકારીઓ કે વહીવટકર્તાઓએ નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવા અથવા તેમની ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે અસરગ્રસ્ત સ્થળની મુલાકાત લીધી નથી.

રહેવાસીઓના મતે, ક્ષતિગ્રસ્ત રસ્તો જનરલ રિઝર્વ એન્જિનિયર ફોર્સ (GREF)ના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે. તેઓ જણાવે છે કે GREF અધિકારીઓએ તેમને જાણ કરી હતી કે માર્ગ હાલમાં ઉપયોગમાં નથી કારણ કે વૈકલ્પિક માર્ગ અસ્તિત્વમાં છે અને સમારકામ માટે કોઈ ભંડોળ ઉપલબ્ધ નથી.

જોકે, સ્થાનિક લોકોએ આ વલણ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે, અને પૂછ્યું છે કે જો ભૂસ્ખલનથી રોડ બ્લોક થઇ જાય છે જેને કારણે સરહદી વિસ્તાર સુધી પહોંચ બંધ થઇ શકે છે તો જવાબદારી કોણ લેશે?

અસરગ્રસ્ત રહેવાસીઓએ ભારત સરકાર અને સિક્કિમ સરકારને તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરવા, ક્ષતિગ્રસ્ત માળખાગત સુવિધાઓનું સમારકામ કરવા અને પરિસ્થિતિ મોટા સંકટમાં ફેરવાય તે પહેલાં પગલાં ભરવા અપીલ કરી છે.

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