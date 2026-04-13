દિલ્હી શરાબ નીતિ કેસ: CBIની અરજી પર દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં આજે સુનાવણી, કેજરીવાલ કરી શકે છે દલીલો

ગત સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટમાં કેજરીવાલ ખુદ કોર્ટ પહોંચ્યા હતાં, તેમણે કહ્યું હતું કે, તેઓ ખુદ આ કેસમાં દલીલો કરશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં આજે આબકારી કૌભાંડ કેસમાં કેજરીવાલ સહિત તમામ 23 આરોપીઓને મુક્ત કરવાના ટ્રાયલ કોર્ટના આદેશને પડકારતી સીબીઆઈની અરજી પર સુનાવણી કરશે. જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ આ કેસની સુનાવણી કરશે.

સીબીઆઈએ કેજરીવાલની અરજીનો વિરોધ કરતા કહ્યું કે, આ ફોરમ શોપિંગ જેવું છે. સીબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે, RSSના સેમિનારમાં ન્યાયાધીશની હાજરી હોવી એને સુનાવણીથી અલગ કરવાનો આધાર ન બનાવી શકાય. કેજરીવાલ આજે તેમની દલીલો રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે.

જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માની બેન્ચને કેસની સુનાવણીમાંથી દૂર કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું, અગાઉ, કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયાએ મુખ્ય ન્યાયાધીશ ડીકે ઉપાધ્યાયને પત્ર લખીને વિનંતી કરી હતી કે ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્માની બેન્ચને કેસની સુનાવણીમાંથી દૂર કરવામાં આવે. જોકે, મુખ્ય ન્યાયાધીશે આ અરજી ફગાવી દીધી હતી.

16 માર્ચે જવાબ આપવા માટે સમય આપવામાં આવ્યો

મહત્વપૂર્ણ છે કે, 16 માર્ચે કોર્ટે કેજરીવાલ સહિત તમામ આરોપીઓને જવાબ આપવા માટે સમય આપ્યો હતો. હાઈકોર્ટે 9 માર્ચે કેજરીવાલ સહિત તમામ આરોપીઓને નોટિસ પાઠવી હતી. હાઈકોર્ટે સીબીઆઈ વિરુદ્ધ ટ્રાયલ કોર્ટની પ્રતિકૂળ ટિપ્પણીઓ પર સ્ટે આપ્યો. હાઈકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટને દિલ્હી એક્સાઇઝ કૌભાંડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસ આગળ ન વધારવાનો આદેશ આપ્યો.

27 ફેબ્રુઆરીએ રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કર્યા

27 ફેબ્રુઆરીએ રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવાનો આદેશ આપ્યો. રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે જણાવ્યું કે, ચાર્જશીટમાં નોંધપાત્ર વિરોધાભાસ છે. કોર્ટે જણાવ્યું કે ચાર્જશીટના હજારો પાનામાં રજૂ કરાયેલા તથ્યો સાક્ષીઓના નિવેદનો સાથે મેળ ખાતા નથી.

રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, મનીષ સિસોદિયા આ કેસમાં આશરે 530 દિવસ જેલમાં રહ્યા હતા. અરવિંદ કેજરીવાલે સતત બે વખત જેલમાં 156 દિવસ વિતાવ્યા હતા. અરવિંદ કેજરીવાલ ત્યારે મુક્ત થયા જ્યારે સુપ્રીમકોર્ટે સીબીઆઈના મામલામાં જામીન આપ્યા. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ 21 માર્ચ, 2024 ના રોજ કેજરીવાલની પૂછપરછ કર્યા બાદ ધરપકડ કરી હતી. 10 મેના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે કેજરીવાલને 1 જૂન સુધી વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા. ત્યારબાદ કેજરીવાલે 2 જૂન, 2024 ના રોજ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું.

26 જૂન, 2024ના રોજ CBI દ્વારા કેજરીવાલની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 10 મેના રોજ, ED એ છઠ્ઠી પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી, જેમાં BRS નેતા કવિતા, ચનપ્રીત સિંહ, દામોદર શર્મા, પ્રિન્સ કુમાર અને અરવિંદ સિંહને આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે 29 મેના રોજ છઠ્ઠી પૂરક ચાર્જશીટની નોંધ લીધી હતી.

નોંધનીય છે કે 27 ઓગસ્ટના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે સીબીઆઈ અને ED કેસમાં કે.કવિતાને જામીન આપ્યા હતા. 13 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે CBI કેસમાં કેજરીવાલને નિયમિત જામીન આપ્યા હતા. તે પહેલાં, 12 જુલાઈ, 2024ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે ED કેસમાં કેજરીવાલને વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા.

