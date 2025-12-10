ETV Bharat / bharat

ઇન્ડિગો સંકટ: દિલ્હી હાઇકોર્ટનો સવાલ '5 હજારની ટિકિટ 39 હજારની કેવી રીતે થઇ ગઇ', બીજી એરલાઇન્સના વલણ પર વ્યક્ત કર્યો ગુસ્સો

દિલ્હી હાઇકોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને સવાલ પૂછ્યો કે ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ્સ રદ થતા સ્થિતિ આટલી ખરાબ કેમ થઇ.

ઇન્ડિગો સંકટને લઇને દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી યોજાઇ
ઇન્ડિગો સંકટને લઇને દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી યોજાઇ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 10, 2025 at 5:01 PM IST

નવી દિલ્હી: ઇન્ડિગો સંકટ પર દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી થઇ હતી. આ સુનાવણીમાં કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને કેટલાક સવાલ પૂછ્યા હતા. દિલ્હી હાઇકોર્ટે બુધવારે કેન્દ્ર સરકારને સવાલ પૂછ્યો કે ઇન્ડિગોની કેટલીક ફ્લાઇટ્સ રદ થતા સ્થિતિ આટલી ખરાબ કેમ થઇ.

હાઇકોર્ટે આ ઘટના પર અર્થવ્યવસ્થાને લઇને પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. કોર્ટ તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે ફસાયેલા મુસાફરોને મુશ્કેલી થઇ અને દેશની અર્થવ્યવસ્થાને પણ નુકસાન થયું છે.

અન્ય એરલાઇન્સે વધારે ભાડા વસૂલતા કોર્ટે સવાલ ઉઠાવ્યા

ચીફ જસ્ટિસ દેવેન્દ્ર કુમાર ઉપાધ્યાય અને જસ્ટિસ તુષાર રાવ ગેડેલાની બેન્ચે એવો પણ સવાલ કર્યો કે અન્ય એરલાઇન્સ આ સંકટની સ્થિતિનો ફાયદો ઉઠાવીને મુસાફરોની ટિકિટ માટે આટલી વધારે રકમ કેવી રીતે વસૂલી શકે છે. દોઢ કલાક કરતા વધારે સમય સુધી ચાલેલી આ સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે પૂછ્યુ કે, "જે ટિકિટ 5000 રૂપિયામાં મળતી હતી તેની કિંમત 30 હજારથી 35 હજાર કેવી રીતે થઇ ગઇ? જો કોઇ સંકટ હતું તો બીજી એરલાઇન્સને ફાયદો ઉઠાવવાની પરવાનગી કેવી રીતે આપી શકાય? આ 35 હજાર રૂપિયા અને 39 હજાર રૂપિયા સુધી કેવી રીતે જઇ શકે છે? અન્ય એરલાઇન્સે ચાર્જ કેવી રીતે શરૂ કરી દીધો?"

બેન્ચ હવે આ મામલે વધુ સુનાવણી 22 જાન્યુઆરીએ કરશે. 22 જાન્યુઆરી સુધી એક કમિટી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી તપાસ પૂર્ણ થાય છે તો તેનો રિપોર્ટ કોર્ટમાં સીલબંધ કવરમાં જમા કરવા કહેવામાં આવ્યું છે.

"અમે નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય અને DGCA દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાંની પ્રશંસા કરીએ છીએ, પરંતુ અમને ચિંતા છે કે આવી પરિસ્થિતિ શા માટે બનવા દેવામાં આવી, જેના કારણે લાખો મુસાફરો દેશભરના એરપોર્ટ પર અટવાઈ ગયા. આનાથી માત્ર મુસાફરોને જ અસુવિધા નથી થઇ પરંતુ દેશની અર્થવ્યવસ્થા પર પણ અસર પડી છે, કારણ કે આજકાલ મુસાફરોની ઝડપી અવર જવર અર્થવ્યવસ્થાને ચલાવવા માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ પરિબળ છે," - દિલ્હી હાઈકોર્ટ

કેન્દ્ર સરકાર અને નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) ના વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે કાનૂની માળખું સંપૂર્ણપણે અમલમાં છે અને ઇન્ડિગોને કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે, જેણે માફી પણ માંગી છે. સરકારી વકીલે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે સત્તાવાળાઓ દ્વારા સમયાંતરે જારી કરાયેલ માર્ગદર્શિકાનું પાલન ન કરવાથી આ સંકટ ઊભુ થયું હતું જેમાં ક્રૂ મેમ્બરને ફ્લાઇટ ડ્યુટી કલાકોનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે કહ્યું હતું અણધાર્યો વધારો નિયંત્રિત અને મર્યાદિત કરવામાં આવ્યો છે, જે પહેલાં ક્યારેય કરવામાં આવ્યો ન હતો.

ઇન્ડિગો દ્વારા સેંકડો ફ્લાઇટ્સ રદ કરવાથી પ્રભાવિત મુસાફરોને સહાય અને રિફંડ આપવા માટે કેન્દ્ર સરકારને નિર્દેશ આપવા માટે કોર્ટ એક જાહેર હિતની અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી. સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચે કોઈપણ સંશોધન અને દસ્તાવેજો વિના અરજી દાખલ કરવા પર અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો. ઇન્ડિગોના વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે આ સંકટ વિવિધ પરિબળોને કારણે ઊભુ થયું છે, જેમાં અણધાર્યા મુદ્દાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. કોર્ટે એરલાઇનને ફસાયેલા મુસાફરોને માત્ર ફ્લાઇટ રદ કરવા માટે જ નહીં પરંતુ તેમને થયેલી અન્ય અસુવિધાઓ માટે પણ વળતર આપવાની વ્યવસ્થા કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

"જ્યારે અમે જાહેર હિતમાં આ મુદ્દા પર ધ્યાન આપ્યું છે, ત્યારે અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે આ અવલોકનો સરકાર અને એરલાઇન (ઇન્ડિગો) બંને દ્વારા શ્રેષ્ઠ જાહેર હિતની સેવા થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે છે" - દિલ્હી હાઇકોર્ટ

કોર્ટે અધિકારીઓને એ પણ નિર્દેશ આપ્યો કે પરિસ્થિતિ જલ્દી સામાન્ય થાય અને બધી એરલાઇન્સ જરૂરિયાત મુજબ પાઇલટ્સની ભરતી કરે.

