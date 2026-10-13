દર્દીઓને મોટી રાહત: હોસ્પિટલોમાં હવે બતાવવું પડશે સારવારનું સંપૂર્ણ રેટ કાર્ડ, જાણો તમને શું લાભ થશે?
AiMeD એ માંગ કરી છે કે તબીબી ઉપકરણોની વાસ્તવિક કિંમત અને નફાના માર્જિનનો પણ બિલમાં સમાવેશ કરવામાં આવે. ગૌતમ દેબરોયનો અહેવાલ.
Published : October 13, 2026 at 5:57 PM IST
નવી દિલ્હી: હોસ્પિટલોની મુલાકાત લેતા દર્દીઓ માટે સારવારના ખર્ચને સમજવું ટૂંક સમયમાં સરળ બની શકે છે. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને સૂચના આપી છે કે તેઓ સુનિશ્ચિત કરે કે તમામ હોસ્પિટલો અને ક્લિનિક્સ તેમની સેવાઓ અને સુવિધાઓના દરો સ્પષ્ટપણે પ્રદર્શિત કરે.
એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયન મેડિકલ ડિવાઈસ ઈન્ડસ્ટ્રી (AiMeD) ના ફોરમ કોઓર્ડિનેટર ડૉ. રાજીવ નાથે મંગળવારે આ પગલાનું સ્વાગત કર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હોસ્પિટલના દરો પ્રદર્શિત કરવા અંગે સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયનો આદેશ દર્દીઓના હિતમાં એક સકારાત્મક પગલું છે. તે ગ્રાહકોને સશક્ત બનાવે છે અને યોગ્ય કિંમત નક્કી કરવા પ્રોત્સાહન આપે છે.
ETV ભારત સાથે વાત કરતા નાથે કહ્યું, "AiMeD હોસ્પિટલના દરોના પારદર્શક રીતે પ્રદર્શિત સુનિશ્ચિત કરવાના સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના પ્રયાસની પ્રશંસા કરે છે. તે દર્દીઓને સશક્ત બનાવે છે અને યોગ્ય કિંમતોનું સમર્થન કરે છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આ પહેલનો વ્યાપ વધારીને તેમાં વપરાતા તબીબી ઉપકરણો અને વપરાશની સામગ્રીના ચોક્કસ ખર્ચનો પણ સમાવેશ કરવો જોઈએ, જેથી વેચાણના સ્થળેથી જ નફાના માર્જિન સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય.
કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય સચિવ પુણ્ય સલિલા શ્રીવાસ્તવે સોમવારે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય સચિવોને પત્ર લખીને વર્તમાન નિયમોના પાલનની સમીક્ષા કરવા જણાવ્યું હતું, જેથી સુનિશ્ચિત કરી શકાય કે દર્દીઓ અને તેમના સહાયકો સારવારના ખર્ચ અંગેની માહિતી સરળતાથી મેળવી શકે.
ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ્સ (રજીસ્ટ્રેશન અને રેગ્યુલેશન) એક્ટ, 2010 અને ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ્સ (સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ) રૂલ્સ, 2012 હેઠળ, જે વિસ્તારોમાં આ કાયદો લાગુ પડે છે ત્યાં હોસ્પિટલો અને ક્લિનિક્સ માટે પૂરી પાડવામાં આવતી તમામ સેવાઓ અને સુવિધાઓના દરો પ્રદર્શિત કરવા ફરજિયાત છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "આ માહિતી સ્થાનિક ભાષા અને અંગ્રેજી બંનેમાં સ્પષ્ટપણે પ્રદર્શિત થવી જોઈએ."
જે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં કેન્દ્રીય કાયદો લાગુ પડતો નથી, ત્યાં તેમના પોતાના નિયમનકારી માળખાં કાર્યરત છે. આમાંના ઘણા રાજ્યોના નિયમોમાં પણ આરોગ્યસંભાળ સેવાઓના દરો જાહેર કરવાની જોગવાઈઓનો સમાવેશ થાય છે.
મંત્રાલયની આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય દર્દીઓને સારવારના ખર્ચનો અંદાજ લગાવવામાં, સમજી વિચારીને નિર્ણયો લેવામાં અને બિલ અંગેની મૂંઝવણ કે વિવાદોને ટાળવામાં મદદ કરવાનો છે. સરકારે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને એ પણ કહ્યું છે કે, તેઓ મેડિકલ અથવા આયુષ (AYUSH) વિઝા પર ભારત આવતા વિદેશી દર્દીઓ માટે સારવારના પેકેજ દરો (જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં) પ્રદર્શિત કરવાને પ્રોત્સાહન આપે.
જોકે, ડૉ. નાથ માટે હવે પછીનો પડકાર એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે દર્દીઓ માત્ર હોસ્પિટલના શુલ્કને જ ન સમજે, પરંતુ સમગ્ર સપ્લાય ચેઈન દરમિયાન સાધનો અને વપરાશની સામગ્રીના ભાવ કેવી રીતે નક્કી થાય છે તેની પણ સમજ મેળવે. નાથે જણાવ્યું હતું કે, "અમે એક સમાન રાષ્ટ્રીય માળખાની હિમાયત કરીએ છીએ, અને AiMeD તેને ઘડવામાં મદદ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે."
હોસ્પિટલ બિલિંગને પારદર્શક બનાવવા અંગે આરોગ્ય મંત્રાલયની સલાહ અને કર્ણાટક ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDA) ના આદેશ જે હોસ્પિટલ બિલ પર લેન્ડિંગ કિંમત અને મહત્તમ છૂટક કિંમત (MRP) બંનેનો ઉલ્લેખ ફરજિયાત કરે છે, બંનેનું સ્વાગત કરતા નાથે ટિપ્પણી કરી હતી કે આ પગલાં અનુકૂળ મૂલ્ય પારદર્શિતાને આગળ વધારી શકે છે.
તાજેતરમાં જારી કરાયેલા પરિપત્રમાં, કર્ણાટક ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDA) એ તમામ હોસ્પિટલો, આરોગ્યસંભાળ સંસ્થાઓ, વિતરકો, જથ્થાબંધ વેપારીઓ અને છૂટક વેપારીઓને હોસ્પિટલ બિલ પર લેન્ડિંગ કિંમત અને મહત્તમ છૂટક કિંમત (MRP) બંને દર્શાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
નોંધનીય છે કે ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ નિયમો લાગુ કરવા અને લાગુ કરવાની જવાબદારી રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની છે. તેથી, કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે તમામ મુખ્ય સચિવોને આ બાબતમાં વ્યક્તિગત રીતે હાજરી આપવા અને સંબંધિત અધિકારીઓને જરૂરી નિર્દેશો જારી કરવા વિનંતી કરી છે.
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