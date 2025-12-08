આધાર કાર્ડની ફોટોકોપી સબમિટ કરવાની ઝંઝટનો અંત આવશે, UIDAI દ્વારા નવા નિયમને મંજૂરી
આધાર કાર્ડની ફોટોકોપી વેરિફિકેશન માટે સબમિટ કરવાની ઝંઝટ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે. UIDAI એ એક નવો નિયમ મંજૂર કર્યો છે.
Published : December 8, 2025 at 6:27 PM IST
નવી દિલ્હી: યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI) ટૂંક સમયમાં આધાર કાર્ડની ફોટોકોપીના તૃતીય પક્ષ સંગ્રહ પર પ્રતિબંધ મૂકતો નવો નિયમ જારી કરી શકે છે. એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ આ વાત જણાવી. આનો મુખ્ય હેતુ હોટલ, ઇવેન્ટ આયોજકો અને અન્ય સંસ્થાઓને આધાર કાર્ડની હાર્ડ કોપી એકત્રિત અને સ્ટોર કરવાથી અટકાવવાનો છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ફોટોકોપી સબમિટ કરવાથી હાલના આધાર કાયદાનું ઉલ્લંઘન થાય છે.
સમાચાર એજન્સી PTI સાથે વાત કરતા, UIDAI ના CEO ભુવનેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે ઓથોરિટીએ એક નવા માળખાને મંજૂરી આપી છે જેના હેઠળ આધાર દ્વારા વેરિફિકેશન કરતી સંસ્થાઓ - જેમાં હોટલ અને ઇવેન્ટ આયોજકોનો સમાવેશ થાય છે - ને સિસ્ટમમાં નોંધણી કરાવવાની જરૂર પડશે અને તેમને વેરિફિકેશન માટે નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. તેમણે સમજાવ્યું કે આ સિસ્ટમ QR કોડ સ્કેનિંગ અથવા હાલમાં વિકાસ હેઠળ નવી આધાર મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા વેરિફિકેશનની મંજૂરી આપશે.
UIDAI ના CEO એ જણાવ્યું હતું કે, "નવા નિયમને ઓથોરિટી દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને ટૂંક સમયમાં તેને સૂચિત કરવામાં આવશે. તે હોટલ અને ઇવેન્ટ આયોજકો જેવા ઑફલાઇન વેરિફિકેશનની જરૂર હોય તેવા એન્ટિટીની નોંધણી ફરજિયાત કરશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય આધારની ફોટોકોપી દ્વારા વેરિફિકેશન અટકાવવાનો છે."
આધારના દુરુપયોગના જોખમને દૂર કરે છે
ભુવનેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે નવું વેરિફિકેશન ફ્રેમવર્ક ગોપનીયતા સુરક્ષાને વધુ મજબૂત બનાવશે અને આધારની હાર્ડ કોપીના દુરુપયોગ સાથે સંકળાયેલા જોખમોને દૂર કરશે. તેમણે કહ્યું, "વેરિફિકેશનની સરળતા કાગળના ઉપયોગ વિના ઑફલાઇન વેરિફિકેશનને વધારશે, જ્યારે વપરાશકર્તાની ગોપનીયતા જાળવી રાખશે અને દુરુપયોગ માટે તેમના આધાર ડેટા લીક થવાના જોખમને દૂર કરશે."
નવી વેરિફિકેશન પ્રક્રિયા મધ્યવર્તી સર્વર્સમાં વિક્ષેપોને કારણે થતા પડકારોને પણ સંબોધવાની અપેક્ષા છે જે વિનંતીઓને કેન્દ્રીય આધાર ડેટાબેઝ તરફ રૂટ કરે છે. જે સંસ્થાઓ અથવા કંપનીઓને ઑફલાઇન વેરિફિકેશનની જરૂર હોય છે તેમને API (એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામિંગ ઇન્ટરફેસ) ની ઍક્સેસ આપવામાં આવશે જે તેમને તેમના સોફ્ટવેરમાં વેરિફિકેશન સિસ્ટમને એકીકૃત કરવાની મંજૂરી આપશે.
UIDAI નવી એપનું પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે
UIDAI એક નવી એપ્લિકેશનનું બીટા-પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે જે દરેક વ્યવહાર માટે સેન્ટ્રલ સર્વર સાથે કનેક્ટ થયા વિના એપ-ટુ-એપ વેરિફિકેશનને સપોર્ટ કરશે. આ સોલ્યુશનનો ઉપયોગ વિવિધ સ્થળોએ થઈ શકે છે, જેમાં એરપોર્ટ અને વય-પ્રતિબંધિત માલ વેચતા રિટેલ આઉટલેટ્સનો સમાવેશ થાય છે.
UIDAI ની નવી એપ આગામી ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટને સમર્થન આપશે, જે 18 મહિનાની અંદર સંપૂર્ણપણે કાર્યરત થશે. યુઝર્સ એપમાં અપડેટેડ એડ્રેસ પ્રૂફ ડોક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કરી શકશે અને તે જ એપમાં એવા પરિવારના સભ્યોને ઉમેરી શકશે જેમની પાસે મોબાઇલ ફોન નથી.
