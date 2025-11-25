BLOએ આપનું SIR ફોર્મ સબમિટ કર્યુ છે કે નહીં ? ઘરે બેઠા આવી રીતે કરો ચેક
બૂથ લેવલ ઓફિસર એટલે કે BLOએ અપડેટેડ લિસ્ટ સાથે ઘરેઘરે જઈને મતદારોનું કન્ફર્મેશન અને કરેક્શન કરી રહ્યા છે.
Published : November 25, 2025 at 7:31 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI)ના નિર્દેશ હેઠળ 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આ પ્રક્રિયા 4 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ફોર્મ વિતરણ સાથે શરૂ થઈ હતી, અને હવે ફક્ત થોડા દિવસો બાકી છે. SIR પ્રક્રિયા ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
SIR કરવા માટે, બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLOs) ઘરે ઘરે જઈને અપડેટેડ મતદાર યાદીઓ સાથે મતદાર માહિતી ચકાસી રહ્યા છે અને સુધારી રહ્યા છે. SIRનો મુખ્ય હેતુ મતદાર યાદી અપડેટ કરવાનો અને છેતરપિંડી કરનારા મતદારોને દૂર કરવાનો છે. જો તમે SIR ફોર્મ ઓફલાઈન ભર્યું હોય, તો એ જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કે BLO એ તમારું ફોર્મ ઓનલાઈન સબમિટ કર્યું છે કે નહીં. તમે ઘરે બેઠા તમારા મોબાઈલ ફોનથી આ ચકાસી શકો છો.
BLO એ SIR ફોર્મ ઓનલાઈન સબમિટ કર્યું છે કે નહીં તે કેવી રીતે તપાસવું?
BLO એ SIR ફોર્મ ઓનલાઈન સબમિટ કર્યું છે કે નહીં તે તપાસવા માટે, પહેલા ચૂંટણી પંચના મતદાર સેવા પોર્ટલ, voters.eci.gov.inની મુલાકાત લો. SIR 2026 વિભાગમાં Fill Enumeration Form પર ક્લિક કરો.
આગળ, તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર/ઇમેઇલ ID/EPIC નંબર વડે લોગ ઇન કરો. મોબાઇલ નંબર અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો અને Request OTP પર ક્લિક કરો. પછી, OTP દાખલ કરો અને Verify and Login પર ક્લિક કરો.
જો તમારા બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO)એ તમારું ફોર્મ ઓનલાઈન સબમિટ કર્યું હોય, તો તમને તમારા ડિવાઇસ પર એક સંદેશ દેખાશે જેમાં લખ્યું હશે, "તમારું ફોર્મ પહેલાથી જ મોબાઇલ નંબર XXXXXXXXX સાથે સબમિટ કરવામાં આવ્યું છે." જો તમને આ સંદેશ ન મળે, તો તમારા BLOનો સંપર્ક કરો.
ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવાના વિકલ્પો
જો તમે BLO દ્વારા ઓફલાઈન ફોર્મ ભરવા માંગતા નથી, તો તમારી પાસે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનો વિકલ્પ પણ છે. જો કે, મોબાઈલ નંબર તમારા મતદાર કાર્ડ સાથે લિંક હોવો જોઈએ. ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે, Fill Enumeration Form પર ક્લિક કરો અને તમારું રાજ્ય પસંદ કરો. તમારો EPIC નંબર દાખલ કરો અને પછી તમારી વ્યક્તિગત વિગતો ચકાસો.
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે તમારું આધાર કાર્ડ જરૂરી છે, અને તે તમારા મતદાર ID કાર્ડ સાથે લિંક હોવું જોઈએ. વધુમાં, આધાર કાર્ડ અને મતદાર ID કાર્ડ બંને પરનું નામ મેળ ખાતું હોવું જોઈએ.
આ પણ વાંચો