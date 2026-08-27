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હરિયાણવી સિંગર અંકિત બાલિયાનની હત્યા, જિમની બહાર અજાણ્યા શખ્સોએ ગોળી મારી

હરિયાણવી મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીના જાણીતા હરિયાણવી સિંગર અને યુ ટ્યુબર અંકિત બલિયાનની જિમની બહાર હત્યા કરવામાં આવી હતી.

હરિયાણવી સિંગર અંકિત બાલિયાન
હરિયાણવી સિંગર અંકિત બાલિયાન (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2026 at 2:12 PM IST

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હૈદરાબાદ: હરિયાણવી મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તે સમયે હડકંપ મચી ગયો જ્યારે ચાર અજાણ્યા શખ્સોએ જાણીતા હરિયાણવી સિંગર અને યુ ટ્યુબર અંકિત બલિયાનની જિમની બહાર ગોળી મારીને હત્યા કરી નાખી હતી. આ ઘટના 26 ઓગસ્ટે ઉત્તર પ્રદેશના શામલીમાં બની હતી. અંકિત પર તે સમયે હુમલો થયો જ્યારે તે જિમમાં એક્સરસાઇઝ કરીને ઘરે પરત ફરતો હતો. હવે પોલીસ અંકિતના હત્યારાને શોધવા તપાસ હાથ ધરી છે.

સિંગરનું ઘટનાસ્થળે મોત

શામલીના આર્યપુરી વિસ્તારમાં સ્થિત જિમમાંથી જ્યારે અંકિત બહાર નીકળ્યો ત્યારે કેટલાક બદમાશોએ તેના પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. હુમલામાં અંકિતનું લોહીલુહાણ હાલતમાં મોત થયું હતું. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને અંકિતની લાશને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી હતી અને તપાસ શરૂ કરી હતી.

કોણ હતો અંકિત બાલિયાન?

અંકિત શામલીનો રહેવાસી હતો અને તેનું ગામ બતી ખેડા છે પરંતુ તે પોતાના કામને કારણે સોનીપત-રોહતક (હરિયાણા)માં રહેતો હતો. હરિયાણવી મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં અંકિત જાણીતુ નામ છે. તે પોપ્યુલર સિંગર અને એક્ટરની સાથે યુ ટ્યુબર પણ હતો. અંકિતના પોપ્યુલર ગાયનમાં 'ભરી કોર્ટ મેં ગોલી મારેંગે મેરી જાન' અને 'બેબી બદમાશ હૈ' સામેલ છે.

રાજકારણમાં જોડાવાની પણ હતી અટકળો

કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર દાવો કરવામાં આવે છે કે અંકિત પોતાની સિંગિંગ કરિયરની સાથે રાજકારણમાં પણ નસીબ અજમાવવાનો પ્રયાસ કરતો હતો. તે પોતાની રાજકીય કરિયર પંચાયત ચૂંટણીથી શરૂ કરવાનો હતો. અંકિત વિસ્તારમાં જાણીતો હતો અને લોકો વચ્ચે સામાજિક કાર્યમાં ઘણો એક્ટિવ હતો.

ઇંસ્ટાગ્રામ પર એક્ટિવ હતો અંકિત

અંકિત બાલિયાન પોતાના ફેન્સ સાથે સીધા જોડાવા માટે ઇંસ્ટાગ્રામ પર પણ એક્ટિવ હતો. ઇંસ્ટાગ્રામ પર તેના 459K ફોલોઅર્સ છે.

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