હુક્કો નહીં, 85 સિગારેટ ફૂંકી રહ્યા છો તમે, હજુ નહીં ચેતો તો થઈ શકે છે કેન્સર, ડોક્ટરોએ આપી ચેતવણી
હરિયાણામાં દર મહિને 2911 કેન્સરના નવા કેસ નોંધાય છે અને છેલ્લા સાત વર્ષમાં ફેફસાંની બીમારીથી 25 હજારથી વધુ લોકોના મોત થયા છે.
Published : September 14, 2026 at 3:34 PM IST
કરનાલથી મુનીશ ટૂરનનો રિપોર્ટ
કરનાલ: હરિયાણાની ગ્રામીણ સંસ્કૃતિ અને જીવનશૈલીમાં હુક્કાનું સ્થાન ખૂબ જ ખાસ રહ્યું છે. પ્રદેશની ચોપાલથી લઈને ગામના આંગણા સુધી, હુક્કાને માત્ર નશાની વસ્તુ કે ધૂમ્રપાનના સાધન તરીકે જોવામાં આવતો નથી, પણ તેને સદીઓ જૂની સામાજિક વ્યવસ્થા, ભાઈચારા અને વડીલોના સન્માનનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. ગામના વડીલો જ્યારે એકસાથે બેસીને હુક્કાનો કશ ખેંચે છે, ત્યારે ત્યાં માત્ર સુખ-દુઃખની વાતો જ નથી થતી, પણ મોટા સામાજિક, પારિવારિક અને જમીનના ઝઘડાઓનો ઉકેલ પણ આ હુક્કાની બેઠકમાં જ લાવી દેવામાં આવે છે. જોકે આ સાંસ્કૃતિક શોખ પાછળ એક જીવલેણ આરોગ્યનું સંકટ છુપાયેલું છે. તબીબી ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો વારંવાર ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે હુક્કો પીવો એ સિગારેટ કે બીડી કરતાં પણ વધુ ખતરનાક છે. સાથે જ તે પીનારને કેન્સર જેવી બીમારી આપી રહ્યો છે, પરંતુ લોકો જ્યાં સુધી આ બીમારીઓનો ભોગ નથી બનતા, ત્યાં સુધી તેઓ આ શોખના સત્યને સ્વીકારવા માંગતા નથી અને ડોક્ટરની સલાહને નકામી માને છે.
હુક્કાનો ઈતિહાસ જાણો: સૌથી પહેલા હુક્કાનો ઈતિહાસ જાણો. હુક્કાની શોધ ભારતમાં મુઘલ કાળ દરમિયાન 16મી સદીમાં થઈ હતી. હુક્કાની શોધ મુઘલ કાળમાં અકબરના ઈરાની ચિકિત્સક અબુલ-ફતહ ગિલાનીએ ભારતના ફતેહપુર સીકરી શહેરમાં કરી હતી. શરૂઆતમાં તમાકુના ધુમાડાને સ્વાસ્થ્ય માટે ઓછો હાનિકારક બનાવવા અને તેને પાણીથી ગાળીને ઠંડો કરવા માટે તેને બનાવવામાં આવ્યો હતો. પહેલા હુક્કાનો આધાર નાળિયેરના કોચલા અને નળી વાંસમાંથી બનાવવામાં આવતી હતી. ભારતથી આ પરંપરા પાછળથી ફારસ, ઓટોમન સામ્રાજ્ય અને અન્ય મધ્ય પૂર્વના દેશોમાં ફેલાઈ.
હરિયાણામાં હુક્કો: હરિયાણામાં હુક્કો સેંકડો વર્ષોથી પરસ્પર ભાઈચારા, એકતા અને માન-સન્માનનું પ્રતીક રહ્યો છે. હરિયાણાની સંસ્કૃતિમાં હુક્કાને 'પંચોનો પ્યાલો' પણ કહેવામાં આવે છે. ગામની ચોપાલ કે બેઠકોમાં એક જ હુક્કા પર બેસીને બધા લોકો નિર્ણયો લેતા હતા. હુક્કો પીવાની પરંપરામાં સૌથી મોટા કે વડીલ વ્યક્તિને સૌથી પહેલા સન્માન સાથે હુક્કો આપવામાં આવે છે. જૂના સમયમાં ગામના વડીલો સાથે બેસીને હુક્કાના અવાજ વચ્ચે સુખ-દુઃખની વાતો કરતા હતા. કોઈ વ્યક્તિ સાથે સામાજિક સંબંધ તોડવાને 'હુક્કા-પાણી બંધ કરવું' કહેવામાં આવતું હતું. હરિયાણાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વૃદ્ધ મહિલાઓ પણ ઘરની અંદર ચિલમ કે નાની પાઈપ જેવી 'હુક્કી' પીતી હતી.
હરિયાણા સરકારે લગાવ્યો પ્રતિબંધ: હરિયાણા સરકારે રાજ્યની તમામ હોટલો, રેસ્ટોરાં, બાર અને વેપારી સંસ્થાઓમાં હુક્કા બાર અને હુક્કો પીરસવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આ રોક તમામ પ્રકારના વેપારી સ્થળો, ક્લબો, પબ અને બાર પર લાગુ છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં અને ઘરોમાં વપરાતા પરંપરાગત અને સાંસ્કૃતિક હુક્કાને આ નિયમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે.
હુક્કાને લઈને સામાજિક માન્યતાઓ અને ભ્રમ: હરિયાણાના લોકોમાં હુક્કાને લઈને કેટલીક ઊંડી માન્યતાઓ છે, જે લોકોને તેના સાચા જોખમોથી અજાણ રાખે છે. કરનાલમાં હુક્કાનો કશ ખેંચનારા જગબીર સિંહનું માનવું છે કે પાણીથી ધુમાડો ફિલ્ટર થઈ જાય છે. હુક્કાનો ધુમાડો પાણીની કટોરીમાંથી પસાર થાય છે, તેથી તેમાં રહેલા હાનિકારક તત્વો કે ઝેરી રસાયણો પાણીમાં જ ગળાઈ જાય છે. લોકોનું માનવું છે કે ફેફસાં સુધી માત્ર ઠંડો અને ચોખ્ખો ધુમાડો પહોંચે છે.
ભાઈચારો વધારે છે હુક્કો: હુક્કો પીનારા વડીલ બલબીરનું કહેવું છે કે હુક્કાને એક જ નળીથી પીવાની પ્રથાને સામાજિક એકતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. જાતિ કે સામાજિક ભેદભાવ ભૂલીને જ્યારે લોકો એકસાથે હુક્કો પીવે છે, ત્યારે તેને સામૂહિક સંવાદિતાની નિશાની સમજવામાં આવે છે.
પાચન અને ગેસથી રાહતનો દાવો: વડીલ ગજે સિંહ માને છે કે સવાર-સવારમાં હુક્કો પીવાથી પેટ સાફ થાય છે, અપચો દૂર થાય છે અને ગેસની સમસ્યાથી રાહત મળે છે. વર્ષોથી હુક્કો પી રહેલા વડીલો ગજે સિંહ, બલબીર સિંહ અને રાજિન્દર એવી દલીલ કરે છે કે તેઓ 40-50 વર્ષથી હુક્કો પી રહ્યા છે અને તેમને આજ સુધી કોઈ મોટી બીમારી થઈ નથી, તેથી ડોક્ટરો જે દાવા કરી રહ્યા છે તે ખોટા છે.
સિગારેટ કરતાં 80-85 ગણું વધુ નુકસાન: હુક્કો પીનારા ભલે તેના ગમે તેટલા ફાયદા ગણાવે, પરંતુ તબીબી વિજ્ઞાન અને કેન્સર સંશોધન સંસ્થાઓએ એ વાતને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢી છે કે હુક્કો સુરક્ષિત છે. આયુર્વેદિક મેડિકલ ઓફિસર ડો. મીનાક્ષીના જણાવ્યા મુજબ, હુક્કો પીવો એ સિગારેટ કરતાં પણ અનેક ગણું વધુ ઘાતક છે.
- પાણીની કામગીરીનું સત્ય: હુક્કાનું પાણી ધુમાડાને માત્ર થોડો ઠંડો કરે છે, પરંતુ તેમાં રહેલા કેન્સર પેદા કરનારા હાનિકારક કાર્સિનોજેન્સને બહાર કાઢી શકતું નથી. નિકોટિન, ટાર અને ભારે ધાતુઓ પાણીમાં ઓગળતી નથી અને તે કોઈ રોકટોક વગર સીધી માણસના ફેફસાં સુધી પહોંચે છે.
- 80 થી 85 સિગારેટ જેટલો ધુમાડો: એક સામાન્ય સિગારેટ પીવામાં વ્યક્તિ 5 થી 9 મિનિટ લે છે અને લગભગ 8 થી 12 વાર શ્વાસ ખેંચે છે. તેનાથી ઊલટું, હુક્કાનું એક સેશન સામાન્ય રીતે 60 થી 90 મિનિટ સુધી ચાલે છે. આ દરમિયાન વ્યક્તિ સેંકડો વાર ઊંડો ધુમાડો અંદર ખેંચે છે. ડોક્ટરોના જણાવ્યા મુજબ માત્ર 1 કલાકનું હુક્કા સેશન શરીરમાં 80 થી 85 સિગારેટ જેટલો હાનિકારક ધુમાડો પહોંચાડી દે છે.
- ચારકોલનો અતિ-ઘાતક પ્રભાવ: હુક્કામાં તમાકુને સળગાવવા માટે ઉપર જે સળગતો કોલસો રાખવામાં આવે છે, તે પોતે સળગવા પર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં કાર્બન મોનોક્સાઇડ, આર્સેનિક, લેડ, ક્રોમિયમ અને પોલિસાયક્લિક એરોમેટિક હાઇડ્રોકાર્બન જેવી ઝેરી ગેસ અને ભારે ધાતુઓ પેદા કરે છે જે સીધી લોહીની કોશિકાઓને નષ્ટ કરે છે.
હુક્કાના સેવનથી થતી ગંભીર બીમારીઓ અને કેન્સર: ભારતીય તબીબી સંશોધન પરિષદ અને રાષ્ટ્રીય કેન્સર રજિસ્ટ્રી કાર્યક્રમના રિપોર્ટ મુજબ, તમાકુ અને હુક્કાના ધુમાડાને કારણે શરીરના લગભગ દરેક અંગને ન પૂરી શકાય તેવું નુકસાન થાય છે.
ફેફસાંનું કેન્સર: સંશોધન રિપોર્ટ મુજબ, હુક્કો પીનારાઓમાં ફેફસાંના કેન્સરનું જોખમ સામાન્ય લોકો કરતાં 6 ગણું વધુ જોવા મળ્યું છે.
મોઢા અને ગળાનું કેન્સર: હુક્કાનો ગરમ ધુમાડો સીધો મોઢાની અંદરની ચામડી, જીભ અને પેઢાને બાળે છે. ભારતમાં દર વર્ષે લગભગ 1.4 લાખ મોઢાના કેન્સરના કેસ સામે આવે છે, જેમાંથી 60% થી વધુનું કારણ તમાકુ અને હુક્કો છે.
પાચનતંત્રને નુકસાન: હુક્કાના ઝેરી રસાયણો પેટના અંદરના પડને અસર કરે છે, જેનાથી અલ્સર, પાચનમાં અડચણ, એસિડિટી, ગોલબ્લેડર કેન્સર અને લીવર કેન્સરની શક્યતા ઘણી વધી જાય છે.
બ્લડ કેન્સર: હુક્કાના ધુમાડામાં 'બેન્ઝીન' નામનું તત્વ હોય છે, જે સીધું લોહીની કોશિકાઓને અસર કરીને લ્યુકેમિયાનું કારણ બને છે.
હૃદયરોગ અને સ્ટ્રોક: નિકોટિન અને કાર્બન મોનોક્સાઇડને કારણે લોહીની નસો સંકોચાઈ જાય છે, જેથી બ્લડ પ્રેશર વધે છે અને હાર્ટ એટેક કે બ્રેઈન સ્ટ્રોકની શક્યતા અનેક ગણી વધી જાય છે.
મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય પર હુક્કાની ઘાતક અસર: ડો. મીનાક્ષીએ જણાવ્યું કે હરિયાણાના શહેરી વિસ્તારોમાં પુરુષોમાં હુક્કાનું ચલણ વધુ છે, પરંતુ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મહિલાઓનો પણ એક વર્ગ પરંપરાગત હુક્કાનું સેવન કરે છે. આધુનિક સમયમાં લાઉન્જ અને હુક્કા બાર સંસ્કૃતિને કારણે યુવા મહિલાઓમાં પણ ફ્લેવર્ડ હુક્કાનો ક્રેઝ વધ્યો છે.
પ્રજનન ક્ષમતા પર અસર: ડો. મીનાક્ષીના જણાવ્યા મુજબ હુક્કાના ધુમાડામાં રહેલા ઝેરી તત્વો મહિલાઓમાં વંધ્યત્વનું કારણ બને છે.
ગર્ભાવસ્થામાં તકલીફો: સગર્ભા મહિલાઓ દ્વારા હુક્કો પીવાથી કે તેના ધુમાડાના સંપર્કમાં આવવાથી સમય પહેલા પ્રસવ કે ઓછા વજનવાળા બાળકના જન્મનું જોખમ વધી જાય છે.
એનિમિયા: હુક્કાના ઝેરી રસાયણો શરીરમાં લાલ રક્તકણોના નિર્માણમાં અડચણ ઊભી કરે છે, જેથી મહિલાઓમાં ગંભીર હિમોગ્લોબિનની ઊણપ થઈ જાય છે.
હાડકાં અને સાંધાનો દુખાવો: નિકોટિન શરીરમાં કેલ્શિયમના શોષણને રોકે છે, જેથી સમય પહેલા ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને સાંધાના દુખાવાની સમસ્યા શરૂ થઈ જાય છે.
જૂથમાં હુક્કો પીવાથી નુકસાન: ડો. મીનાક્ષીએ જણાવ્યું કે હુક્કો પીવાથી વ્યક્તિમાં ચામડીની બીમારી, હિપેટાઇટિસ જેવી બીમારીઓ થાય છે. તેમાં શરીરમાં અંદરની બીમારીની સાથે બહારથી પણ અનેક પ્રકારના રોગો થઈ જાય છે.
પરંપરાએ આપ્યું જીવલેણ કેન્સર: હરિયાણાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં હુક્કાને પરંપરા માનીને પીવામાં આવે છે, પરંતુ તે સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત ઘાતક છે. 30 વર્ષથી હુક્કો પી રહેલા લાજવંતી તેનું ઉદાહરણ છે, જેમને લાંબા સમય પછી મોઢાનું કેન્સર થયું. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ વર્ષોથી હુક્કો પીવાનો શોખ ધરાવે છે અને જ્યારે તબિયત બગડતાં તેઓ ડોક્ટર પાસે ગયા ત્યારે ડોક્ટરોએ કહ્યું કે તેમને મોઢાનું કેન્સર થઈ ગયું છે, ત્યારથી તેઓ સારવાર કરાવી રહ્યા છે પરંતુ જીવન હવે તકલીફોથી ભરેલું છે. હવે તેઓ પહેલાની જેમ હુક્કો પીવાનું વિચારી પણ શકતા નથી અને સતત એ દિવસને કોસે છે જ્યારે તેમણે હુક્કાને પોતાના જીવનનો ભાગ બનાવ્યો હતો. આ કિસ્સો એ ભ્રમને તોડે છે કે હુક્કો સુરક્ષિત છે. સમય રહેતા તેને છોડવું જ કેન્સરથી બચવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે.
હર્બલ કે ફ્લેવર્ડ હુક્કો માત્ર છેતરામણ: આજકાલ યુવાનોને આકર્ષવા માટે હર્બલ, કેમિકલ-ફ્રી કે ફ્રૂટ ફ્લેવર્ડ હુક્કા પીરસવામાં આવી રહ્યા છે. યુવાનો એવું વિચારીને પીવે છે કે તેમાં તમાકુ નથી, તેથી તે સુરક્ષિત છે. કરનાલના ડોક્ટર સૌભાગ્ય સંધુના જણાવ્યા મુજબ આ એક મોટો છેતરપિંડી છે. ભલે તમાકુ ન હોય, પરંતુ તેને સળગાવવા માટે સળગાવવામાં આવતો ચારકોલ એ જ ઝેરી કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને કેન્સર પેદા કરનારી ગેસ છોડે છે. ઉપરાંત, હુક્કા બારમાં પરોક્ષ રીતે ધુમાડો અંદર ખેંચનારા પણ એ જ રીતે કેન્સરના જોખમનો ભોગ બને છે.
હરિયાણામાં આરોગ્યની કટોકટી: હરિયાણામાં તમાકુ અને ફેફસાંને લગતી બીમારીઓનું સંકટ કેટલું ગંભીર છે, તે તાજેતરના સરકારી આંકડાઓથી સ્પષ્ટ થાય છે. હરિયાણામાં દર મહિને કેન્સરના લગભગ 2,911 નવા કેસ સામે આવી રહ્યા છે. ભારતમાં દર વર્ષે તમાકુથી થતા કેન્સરના કેસ 3.5 લાખથી 4 લાખની વચ્ચે છે. કુલ કેન્સરના કેસોમાં તમાકુ અને ધૂમ્રપાનનો હિસ્સો 27% થી 30% સુધી છે. હરિયાણા સરકારના આંકડા મુજબ, છેલ્લા 7 વર્ષમાં 2019 થી 2026 વચ્ચે રાજ્યમાં 25,431 લોકોના મોત માત્ર ફેફસાંને લગતી બીમારીઓને કારણે થયા છે. દર વર્ષે સરેરાશ સાડા ત્રણથી સાડા ચાર હજાર લોકો પોતાનો જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. સાથે જ, મનોચિકિત્સકોની ઓપીડીમાં દરરોજ 50 થી 60 દર્દીઓ નશો છોડાવવાની સલાહ માટે આવી રહ્યા છે, જેમાંથી લગભગ અડધા લોકો હુક્કાની લતમાંથી છૂટવા માંગે છે.
હરિયાણામાં કેન્સરના આંકડા: ભારતીય તબીબી સંશોધન પરિષદ અને રાષ્ટ્રીય કેન્સર રજિસ્ટ્રી કાર્યક્રમના રિપોર્ટ મુજબ, હરિયાણામાં 2022 થી 2025 સુધી મોઢાના કેન્સરના કેસોમાં ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો છે. વર્ષ 2022 થી 2026 ના સમયગાળામાં 5 વર્ષમાં હરિયાણામાં કુલ કેન્સરના લગભગ 1,58,000 થી 1,60,000 કેસ નોંધાયા કે અનુમાનિત છે, જેમાંથી લગભગ 16% થી 18% કેસ સીધા મોઢાના કેન્સરના છે. આ રીતે હરિયાણામાં મોઢાના કેન્સરના 26,000 થી 28,000 કેસ અનુમાનિત છે. વર્ષ 2022માં કુલ કેન્સરના કેસ 30800 છે, જેમાં મોઢાના કેન્સરના લગભગ 5100 કેસ છે જેમાં 3670 પુરુષ અને 1430 મહિલા સામેલ છે. વર્ષ 2023માં કુલ કેન્સરના 31680 કેસ સામે આવ્યા છે જેમાં લગભગ 5300 મોઢાના કેન્સરના કેસ છે. તેમાં 3810 પુરુષ અને 1490 મહિલા સામેલ છે. વર્ષ 2024માં 32510 કેન્સરના કેસ સામે આવ્યા છે જેમાં મોઢાના કેન્સરના લગભગ 5500 કેસ છે. તેમાં 3960 પુરુષ અને 1540 મહિલા સામેલ છે. વર્ષ 2025માં કેન્સરના 33390 કેસ સામે આવ્યા છે જેમાં મોઢાના કેન્સરના 5700 છે. તેમાં 4100 પુરુષ અને 1600 મહિલા સામેલ છે. વર્ષ 2026માં અત્યાર સુધીમાં 34200 કેસ સામે આવ્યા છે, જેમાં મોઢાના કેન્સરના લગભગ 5900 કેસ છે. તેમાં 4250 પુરુષ અને 1650 મહિલા સામેલ છે.
કેન્સર થવામાં સમય લાગે: હુક્કો પીનારાઓ અને ડોક્ટરોની દલીલોમાં મોટો તફાવત જોવા મળે છે. જ્યારે 40-50 વર્ષથી હુક્કો પી રહેલા વડીલો સાથે વાત કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેમનું કહેવું હોય છે કે અમને તો કંઈ થયું નથી. જ્યારે ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે કેન્સર રાતોરાત બનતું નથી. તમાકુનો ધુમાડો ડીએનએને ધીમે-ધીમે નુકસાન પહોંચાડે છે. ઘણીવાર લક્ષણો દેખાવામાં 30 થી 40 વર્ષ લાગી જાય છે. તો કેટલાક લોકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત હોવાને કારણે તેઓ લાંબા સમય સુધી બચી રહે છે, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે હુક્કો સુરક્ષિત છે. 100માંથી 70-80 લોકો ફેફસાંની કામ કરવાની ક્ષમતા ગુમાવી બેસે છે અને ગંભીર અસ્થમા, સીઓપીડી કે કેન્સરનો ભોગ બને છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઘણા મોત શ્વાસની બીમારી, હૃદયરોગ કે અજાણી બીમારીઓના નામે નોંધાઈ જાય છે, જ્યારે તેનું મૂળ કારણ હુક્કાનો ધુમાડો જ હોય છે.
આખરે સમાધાન શું છે?: હુક્કાના આ જીવલેણ પ્રકોપથી પ્રદેશ અને સમાજને બચાવવા માટે એક ઘણા પાસાંવાળા અભિગમની જરૂર છે. ભાઈચારા અને ચોપાલની સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવા માટે હુક્કાની ફરજિયાતતા ખતમ કરવી જોઈએ. ગામો અને પંચાયતોના સ્તરે આરોગ્ય શિબિરો યોજવી જોઈએ, જ્યાં લોકોને એ સમજાવવામાં આવે કે પાણીથી ધુમાડો સાફ થવાની વાત માત્ર ભ્રમ છે. શહેરી વિસ્તારોમાં યુવાનોને બરબાદીથી બચાવવા માટે વેપારી હુક્કા બાર પર વહીવટી કાર્યવાહી અને કડક કાયદો જરૂરી છે. સરકારી હોસ્પિટલોમાં હુક્કા અને તમાકુ છોડાવવાના ક્લિનિકની સંખ્યા વધારવી જોઈએ જેથી જે લોકો તેને છોડવા માંગે છે, તેમને ડોક્ટરની મદદ અને નિકોટિન રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી મળી શકે.
હુક્કાથી દૂર રહેવું જરૂરી: હુક્કો ન તો સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે અને ન તો તે કોઈ બીમારીની દવા છે. વૈજ્ઞાનિક પુરાવા સ્પષ્ટ છે કે હુક્કો પીવો એટલે સીધું કેન્સર અને અકાળ મૃત્યુને આમંત્રણ આપવું. પોતાની ભાવિ પેઢીઓને કેન્સરમુક્ત અને સ્વસ્થ હરિયાણા આપવા માટે આ સાંસ્કૃતિક ભ્રમને તોડવો અને હુક્કાને હંમેશા માટે છોડી દેવો એ જ એકમાત્ર સુરક્ષિત વિકલ્પ છે.
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