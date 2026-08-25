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હિમાચલ પ્રદેશ: પ્રેશર પાઈપ ફાટવાથી સ્ટિયરિંગ લૉક થયું, 50 શ્રદ્ધાળુઓ સાથે ખીણમાં ખાબકી ટ્રક, 40થી વધુ ઘાયલ

ઉનામાં યાત્રાળુઓને લઈ જતી એક ટ્રક ઊંડી ખીણમાં ખાબકતા 40 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા. બધા યાત્રાળુઓ હરિયાણાના છે

ઉનામાં યાત્રાળુઓને લઈ જતી એક ટ્રક ઊંડી ખીણમાં ખાબકતા 40 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા. બધા યાત્રાળુઓ હરિયાણાના છે
ઉનામાં યાત્રાળુઓને લઈ જતી એક ટ્રક ઊંડી ખીણમાં ખાબકતા 40 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા. બધા યાત્રાળુઓ હરિયાણાના છે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2026 at 12:17 PM IST

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ઉના: જિલ્લાના પ્રખ્યાત ધાર્મિક સ્થળ પીર નિગાહ નજીક મંગળવારે સવારે એક દુ:ખદ માર્ગ અકસ્માત થયો. યાત્રાળુઓને લઈ જતી એક ટ્રક અચાનક નિયંત્રણ ગુમાવી અને ઊંડી ખીણમાં ખાબકી ગઈ. આ અકસ્માતમાં 40 થી વધુ યાત્રાળુઓ ઘાયલ થયા; ઘાયલોમાં પુરુષો, મહિલાઓ અને બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે ટ્રકમાં 50 યાત્રાળુઓ હતા.

બધા યાત્રાળુઓ હરિયાણાના કરનાલ જિલ્લાના ઇન્દ્રી વિસ્તારના રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે. અહેવાલો અનુસાર, તેઓ બે દિવસ પહેલા પીર નિગાહ મંદિરમાં પ્રાર્થના કરવા અને ભંડારા (સમુદાય ભોજન સમારંભ)નું આયોજન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. મંગળવારે સવારે, તેઓ પીર નિગાહથી માતા નૈના દેવીના મંદિર માટે નીકળ્યા હતા. મંદિરથી લગભગ બે કિલોમીટર દૂર, ટ્રકે કાબુ ગુમાવ્યો અને ઊંડી ખીણમાં પડી ગયો. અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે અંધાધૂંધી અને મદદ માટે બૂમો પડી ગઈ. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ તાત્કાલિક પોલીસ અને આરોગ્ય વિભાગને જાણ કરી, રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી.

ઘટનાસ્થળે અફરાતફરી

પીર નિગાહ મંદિરથી આશરે બે કિલોમીટર દૂર થયેલા આ અકસ્માત બાદ, સ્થાનિક લોકો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા અને ખીણમાં પડી ગયેલા યાત્રાળુઓને બચાવવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું હતું. ઘટનાના સમાચાર મળતા જ પોલીસ અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમો પણ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. રાહત અને બચાવ કામગીરી દરમિયાન, ઘાયલ યાત્રાળુઓને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા ઉનાની પ્રાદેશિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. પહોંચ્યા પછી, ડોકટરો અને તબીબી કર્મચારીઓએ ઘાયલોની સારવાર શરૂ કરી હતી.

ત્રણને પીજીઆઈ ચંદીગઢ રિફર કરાયા

પ્રાદેશિક હોસ્પિટલના મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. સંજય માનકોટિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "પીર નિગાહ અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા 40 થી વધુ યાત્રાળુઓને ઉનાની પ્રાદેશિક હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા અને હાલમાં તેઓ સારવાર લઈ રહ્યા છે. ત્રણ વ્યક્તિઓ - જેમાં એક બાળક પણ સામેલ છે જેની હાલત ગંભીર હતી, તેમને પ્રાથમિક સારવાર બાદ પીજીઆઈ ચંદીગઢ રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. બાકીના યાત્રાળુઓને હોસ્પિટલમાં સારવાર મળી રહી છે."

પોલીસ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે

પોલીસ અકસ્માતની આસપાસના સંજોગો અને ટ્રક ચાલકે વાહન પરનો કાબુ કેમ ગુમાવ્યો તેની તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓએ હોસ્પિટલ વહીવટીતંત્રને ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર અને જરૂરી તબીબી સંભાળ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

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