હરિયાણાના મોસ્ટ વોન્ટેડ ગેંગસ્ટર સોમબીર મોટ્ટાને અમેરિકાથી ડિપોર્ટ, દિલ્હી એરપોર્ટ પર સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા ધરપકડ

હરિયાણાના મોસ્ટ વોન્ટેડ ગેંગસ્ટર સોમબીર મોટ્ટાને અમેરિકાથી દેશનિકાલ કરીને ભારત લાવવામાં આવ્યો છે.

મોસ્ટ વોન્ટેડ ગેંગસ્ટર સોમબીર મોટ્ટા
મોસ્ટ વોન્ટેડ ગેંગસ્ટર સોમબીર મોટ્ટા (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 11, 2026 at 9:22 PM IST

ચંદીગઢ: હરિયાણા પોલીસની સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) એ મોસ્ટ વોન્ટેડ ગેંગસ્ટર સોમબીર મોટ્ટાને અમેરિકાથી દેશનિકાલ કર્યા પછી કસ્ટડીમાં લીધો છે. દિલ્હીના IGI એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ ઉતરતાની સાથે જ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સોમબીરનો લોરેન્સ બિશ્નોઈ-કાલા જઠેરી ગેંગ સાથે સંબંધ છે અને તેની સામે 26 ગુનાહિત કેસ નોંધાયેલા છે.

રોહતકનો ગેંગસ્ટર સોમબીર મોટ્ટા:

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, તે કુખ્યાત ગેંગસ્ટર અનિલ છિપ્પીનો ભાઈ છે અને મુખ્યત્વે હરિયાણાના રોહતક, સોનીપત, ઝજ્જર, બહાદુરગઢ અને ગુરુગ્રામ તેમજ દિલ્હી અને રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રોહતક જિલ્લાના કરોર ગામના રહેવાસી મોટ્ટા (39) ને મંગળવારે સીબીઆઈ અને વિદેશ મંત્રાલયના સહયોગથી હાથ ધરવામાં આવેલા ઓપરેશનમાં અમેરિકાથી દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો. ભારતમાં પહોંચ્યા પછી, સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (એસટીએફ) એ તેમને કસ્ટડીમાં લીધા હતા. હરિયાણા પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મોટ્ટા સામે હરિયાણા, દિલ્હી અને રાજસ્થાનમાં ૨૬ કેસ નોંધાયેલા છે, જેમાં હત્યા, હત્યાનો પ્રયાસ, ખંડણી, લૂંટ, લૂંટ અને આર્મ્સ એક્ટના ઉલ્લંઘનનો સમાવેશ થાય છે.

રેડ કોર્નર નોટિસ જારી:

11 ફેબ્રુઆરી, 2025 ના રોજ, સીબીઆઈએ હરિયાણા પોલીસની વિનંતી પર મોટ્ટા સામે ઇન્ટરપોલ તરફથી રેડ કોર્નર નોટિસ મેળવી હતી. 31 મે, 2024 ના રોજ રોહતકના સાંપ્લામાં નોંધાયેલા એક કેસના સંદર્ભમાં તેને ભાગેડુ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે મોટ્ટા 3 જાન્યુઆરી, 2024 ના રોજ છેતરપિંડીથી મેળવેલા પાસપોર્ટનો ઉપયોગ કરીને મુંબઈ એરપોર્ટથી બેંગકોક ભાગી ગયો હતો. ત્યારબાદ કેસ નોંધવામાં આવ્યો, અને સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) ની વિનંતી પર, ગાઝિયાબાદના પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ અધિકારીએ 14 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ તેમનો પાસપોર્ટ રદ કર્યો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે મોટ્ટા 2014 માં ગુરુગ્રામની ભોંડસી જેલમાં મૈનપાલ બદલી ગેંગના સભ્યની હત્યામાં પણ કથિત રીતે સામેલ હતો. અગાઉ, ગેંગસ્ટર લખવિંદર લાખાને 25 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે અન્ય એક ભાગેડુ ગુનેગાર, અમન ભૈંસવાલને 7 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો.

