હરિયાણામાં વીજ કર્મચારીઓની હડતાળ સમેટાઈ, CM સૈનીએ કહ્યું 'કોઈપણ પ્રકારનું ખાનગીકરણ નહીં થાય'
હરિયાણાના વીજ કર્મચારીઓએ તેમની હડતાળ પાછી ખેંચી લીધી છે. સંયુક્ત કાર્યવાહી સમિતિએ જાહેરાત કરી છે કે વીજ પુરવઠો તાત્કાલિક પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે.
Published : October 23, 2026 at 8:43 PM IST
પંચકુલા,હરિયાણા: હરિયાણાના વીજ કર્મચારીઓએ મુખ્યમંત્રી નાયબ સિંહ સૈની અને ઉર્જા મંત્રી અનિલ વિજ સાથેની વાતચીત બાદ તેમની હડતાળ પાછી ખેંચી લીધી છે. સંયુક્ત કાર્ય સમિતિએ જણાવ્યું હતું કે તાત્કાલિક વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે. કર્મચારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રીએ તેમને ખાતરી આપી હતી કે ખાનગી કંપનીઓને રાજ્યના વીજ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં અને સમાંતર વીજ વિતરણ લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવશે. બાકી રહેલા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે આગામી બેઠક 3 નવેમ્બરના રોજ નક્કી કરવામાં આવી છે.
હરિયાણામાં વીજ કર્મચારીઓની હડતાળ સમાપ્ત
સંયુક્ત કર્મચારી સંઘના પ્રમુખ દેવેન્દ્ર હુડાએ જણાવ્યું હતું કે, "મુખ્યમંત્રી નાયબ સૈની અને ઉર્જા મંત્રીએ ખાનગી કંપનીઓને લાઇસન્સ આપવાનો વિરોધ કર્યો હતો. અમે આ માટે તેમનો આભાર માનીએ છીએ. અમને હડતાળ કરવાની ફરજ પડી હતી. આજે, સરકારે અમારી સાથે વાતચીત કરી અને અમને ખાતરી આપી કે કલમ 108 હેઠળ HERC ના નિર્ણયને રદ કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રીએ અમને ખાતરી આપી હતી કે કોઈપણ ખાનગી કંપનીને વીજળી વિભાગમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. કોઈપણ ખાનગી વ્યક્તિને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. અમે 3 નવેમ્બરના રોજ ઉર્જા મંત્રી સાથે ફરી એક બેઠક કરીશું."
Panchkula: Haryana electricity employees have called off their strike following talks with Chief Minister Nayab Singh Saini and Power Minister Anil Vij. The Joint Action Committee said electricity supply would be restored immediately. The employees said the Chief Minister had assured them that private players would not be allowed to enter the state’s power sector and that parallel power distribution licences would be revoked. The next meeting is scheduled for November 3 to discuss pending issues.— ANI (@ANI) October 23, 2026
કોઈપણ પ્રકારનું ખાનગીકરણ થશે નહીં - મુખ્યમંત્રી:
બેઠક બાદ હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી નાયબ સિંહ સૈનીએ કહ્યું, "અમે હંમેશા એજ કહ્યું છે કે, અમે વીજ કર્મચારી સંઘ સાથે સંપૂર્ણ રીતે ઉભા છીએ, અને આજે અમે આ વાતનો પુનરોચ્ચાર કરીએ છીએ. એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે HERC (હરિયાણા વીજળી નિયમનકારી આયોગ) એક સ્વતંત્ર સંસ્થા છે જે તેના પોતાના કાયદા હેઠળ કાર્ય કરે છે. આ કાયદાના દાયરામાં, તે કાર્ય કરે છે, સૂચનો આપે છે, માર્ગદર્શન આપે છે અને નિર્દેશો જારી કરે છે. સમય સમય પર, આપણે તેના આદેશો અને નિર્દેશોનો અમલ પણ કરવો પડે છે. આજે, અમે નિર્ણય લીધો છે. કલમ 108 હેઠળની પોતાની સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને, સરકારે HERC ને આ બાબતની સમીક્ષા કરવા અને તે જોગવાઈને સંપૂર્ણપણે રદ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. અમારી ચર્ચાઓ પછી, આ સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદમાં બધા યુનિયન અધિકારીઓ અમારી સાથે હાજર છે. સરકારે તેમને ખાતરી આપી છે કે, હડતાળ પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે. અમારા કર્મચારીઓ હવે તાત્કાલિક તેમની ફરજો પર પાછા ફરશે. અમારું વલણ એકદમ સ્પષ્ટ અને મક્કમ છે. કોઈપણ પ્રકારનું ખાનગીકરણ (privatisation) થશે નહીં."
#WATCH | Panchkula: Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini says, "...We have consistently maintained that we stand fully with the electricity employees’ union, and we reiterate that position today. It should be noted that the HERC (Haryana Electricity Regulatory Commission) is an independent agency operating under its own Act. Under this Act, it functions, offers suggestions, provides guidance, and issues directives. From time to time, we are also required to implement its orders and directives. Today, we have reached a decision. Exercising our authority under Section 108, the government has directed the HERC to review the matter and effectively cancel that provision...All the office-bearers of the union are present here with us for this joint press conference following our discussions. The government has provided full assurances. They have stated that the strike is being called off. Our employees will now immediately resume their duties. Our position is absolutely firm; there will be no privatisation of any kind."— ANI (@ANI) October 23, 2026
કલમ 108 હેઠળ નિર્ણયને રોકવા માટે હસ્તાક્ષર:
હરિયાણાના ઉર્જા પ્રધાન અનિલ વિજે કહ્યું, "હરિયાણામાં, HERC (હરિયાણા વિદ્યુત નિયમનકારી આયોગ) એ એક ખાનગી કંપનીને લાઇસન્સ આપવાનું નક્કી કર્યું. અમે પ્રથમ દિવસથી જ નિયમનકાર સમક્ષ આનો સખત વિરોધ કર્યો છે. હું એ પણ સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે સરકારે કોઈની પાસેથી અરજી માંગી નથી. કેન્દ્ર સરકારના ઉર્જા અધિનિયમ (Electricity Act)માં એક જોગવાઈ છે, જે અંતર્ગત કોઈપણ સંસ્થા નિયામક પાસે અરજી આપીને કેટલાંક ખાસ વિસ્તારમાં ખાનગીકરણનો પ્રસ્તાવ મુકી શકે છે. આ નિર્ણયની જેવી જાહેરાત થઈ કે, અમારા ઉર્જા વિભાગના કર્મચારીઓએ તેનો પૂરજોશમાં વિરોધ કર્યો અને અમે પણ પહેલા દિવસ થી જ પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. આજે મે અગ્રણી સંઘ નેતાઓ સાથે ચર્ચાઓ કરી અને અમે એ નિર્ણય પર પહોંચ્યા છે કે, ઉર્જા અધિનિયમની કલમ 108 અંતર્ગત સરકાર પાસે HERCને આદેશ આપવાનો અધિકાર છે. જો આ નિર્ણય અમારી નિર્ધારીત નીતિઓથી અલગ છે, તો સરકાર તેને રોકવામાં અને તેને રદ્દ કરવાનો આદેશ આપી શકે છે. અમે આ જ માર્ગે આગળ વધવાનો નિર્ણય કર્યો છે. મુખ્યમંત્રી અને મે જરૂરી પત્રો પર હસ્તાક્ષર કરીને વિભાગને સુપ્રત કર્યા છે, અને તેમને નિર્દેશ આપ્યા છે કે, આ આદેશને રોકવા માટે તાત્કાલિક પગલા ભરવામાં આવે. તેની સાથે જ અમે તે જ જોગવાઈ હેઠળ આ આદેશની સમીક્ષા માટે પણ અરજી દાખલ કરીશું. આજની બેઠક ખુબ જ સૌહાર્દપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થઈ, મે 3 નવેમ્બરના રોજ બપોરે વધુ એક બેઠક બોલાવી છે, તે દિવસે અત્યાર સુધીમાં થયેલી વિગતવાર અને વિસ્તૃત માહિતી આપીશું.
#WATCH | Panchkula: State Power Minister Anil Vij says, "In Haryana, the HERC (Haryana Electricity Regulatory Commission) decided to grant a license to a private player. We, however, strongly opposed this before the regulator from the very first day. I also want to clarify that the government had not invited any applications from anyone. The central government’s Electricity Act contains a provision that allows any entity to submit an application to the regulator, proposing the privatization of specific areas. From the moment this decision was announced, our electricity department employees opposed it firmly, and we, too, voiced our opposition from day one. Today, I consulted with key union leaders, and we reached a consensus that, under Section 108 of the Electricity Act, the government has the authority to issue directions to the HERC specifically to halt and annul the decision if it represents a deviation from established policy. We have agreed to this course of action; the Chief Minister and I have both signed the necessary letter and submitted it to the department, instructing them to take immediate action to halt this order. Consequently, we will also file an application seeking a review of this order under that provision. Today’s meeting took place in a very cordial atmosphere. I have scheduled a meeting for November 3rd at 3:00 PM. On that day, we will provide a detailed, point-by-point account of the progress made so far..."— ANI (@ANI) October 23, 2026
શું છે સમગ્ર મામલો?
હરિયાણા ઉર્જા નિયમનકારી આયોગ (HERC) એ ગુરુગ્રામ અને નુહમાં એક ખાનગી કંપની, ઇલેવન પાવરને 25 વર્ષ માટે સમાંતર વીજળી વિતરણ લાઇસન્સ આપવાનો નિર્ણય લીધો. વીજ કર્મચારીઓ આ જ નિર્ણયનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા.
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