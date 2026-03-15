ઇચ્છામૃત્યુની પ્રક્રિયા માટે AIIMSમાં શિફ્ટ થયા હરીશ રાણા, 5થી 6 ડૉક્ટરની ટીમની રચના

ચંદીગઢમાં અભ્યાસ દરમિયાન હરીશ રાણા 13 વર્ષ પહેલા ચોથા માળેથી પડી ગયા હતા જેને કારણે તેમના મગજમાં ગંભીર ઇજા થઇ હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 2:01 PM IST

નવી દિલ્હી/ગાઝિયાબાદ: સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ઇચ્છામૃત્યુની મંજૂરી મળ્યા બાદ, ગાઝિયાબાદના હરીશ રાણાના પિતા અશોક રાણા હવે પુત્રનો સાથ છોડવાની સંભાવના પર દુ:ખી છે. હરીશ રાણાના વકીલ મનીષ જૈને જણાવ્યું હતું કે, 13 વર્ષથી પથારીવશ હરીશ રાણાને કાલ સાંજે 5 વાગ્યે ઇચ્છામૃત્યુ માટે AIIMSમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

હરીશ રાણાના વકીલ મનીષ જૈને જણાવ્યું હતું કે, AIIMSએ સમગ્ર પ્રક્રિયા માટે 5થી 6 ડૉક્ટરની એક ટીમની રચના કરી છે. ટીમના ડૉક્ટરોનું કહેવું છે કે આ પુરી પ્રક્રિયા ગુપ્તતા સાથે હાથ ધરવામાં આવશે. આ અંગે કોઇને પણ વિગતો જાહેર કરવાની જરૂર નથી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, શનિવાર સાંજે 5 વાગ્યે હરીશ રાણાને દિલ્હી AIIMSમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા બાદ, ડૉક્ટરની ટીમ હવે પ્રક્રિયાના આગળના પગલાં નક્કી કરશે. ડૉક્ટરોએ આ પ્રક્રિયા અંગે વિસ્તૃત વિગતો આપી નથી. તે ડૉક્ટરનું કામ છે અને તે પોતાનું કામ કરશે.

કહેવામાં આવે છે કે, ઇચ્છામૃત્યુની પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે હરીશ રાણાને પ્રવાહી ખોરાક આપવા અને મળમૂત્રનો ત્યાગ કરવા માટે જે નળી લગાવવામાં આવી હતી તે કાઢી નાખવામાં આવશે અને તેને સામાન્ય શારીરિક સ્થિતિમાં લાવવામાં આવશે. તે બાદ જેટલો સમય સુધી તે જીવિત રહે તેટલા સમય સુધી જીવિત રહેશે. મૃત્યુ થયા બાદ તેની ડેડ બોડી પરિવારને સોપવામાં આવશે. હરીશ રાણાના પરિવારે તેના અંગદાનની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે તો તેના માટે ડૉક્ટરોની ટીમ પહેલા તમામ અંગની તપાસ કરીને સુનિશ્ચિત કરશે કે હરીશ રાણાના ક્યા ક્યા અંગ કામ આવી શકે છે. તે બાદ આગળની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 13 વર્ષ પહેલા ચંદીગઢમાં અભ્યાસ દરમિયાન હરીશ રાણા PGના ચોથા માળ પરથી પડી ગયો હતો જેને કારણે તેના મગજમાં ગંભીર ઇજા થઇ હતી. તે બાદ તે બેભાન અવસ્થામાં જ છે. હરીશ રાણાના પિતા અશોક રાણા અને માતા પથારીમાં જ 13 વર્ષથી સેવા કરી રહ્યા છે પરંતુ સ્થિતિમાં કોઇ સુધારો ના થતા પિતાએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં હરીશ રાણાની ઇચ્છામૃત્યુ માટે અરજી કરી હતી, જેના પર સુપ્રીમ કોર્ટે તેમણે પૈસિવ યૂથેનેશિયાની પરવાનગી આપી હતી. તે બાદ હવે હરીશ રાણાને AIIMSમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

