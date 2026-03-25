દિલ્હીના ગ્રીન પાર્ક સ્મશાન ઘાટમાં હરીશ રાણાના અંતિમ સંસ્કાર, બહેન-ભાઇએ આપી મુખાગ્નિ

ઈચ્છામૃત્યુની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવા માટે AIIMS દિલ્હીમાં દાખલ થયેલા હરીશ રાણાનું 24 માર્ચે નિધન થયું હતું.

હરીશ રાણાના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 11:18 AM IST

નવી દિલ્હી: ગાઝિયાબાદના હરીશ રાણાના ગ્રીન પાર્ક સ્થિત સ્મશાન ઘાટમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે. પરિવાર આ સમયે ગમગીન જોવા મળી રહ્યો છે. બ્રહ્માકુમારી દીદી તેમના પરિવારના લોકો અને મિત્ર આ દરમિયાન હાજર રહ્યા હતા. હરીશના ભાઇ અને બહેને મુખાગ્નિ આપી હતી.

હરીશ રાણાને તમામે ભીની આંખે અંતિમ વિદાય આપી હતી. આ દરમિયાન પિતાના ચહેરા પર પુત્રને અંતિમ વિદાય આપવાનું દુ:ખ સ્પષ્ટપણે જોવા મળતું હતું. ચહેરા પર માસ્ક હતો પરંતુ આંખો ભીની હતી, માતાની આંખો પણ ભીની હતી. દિલ્હી પ્રદેશ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ અજય રાય પણ હરીશ રાણાને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે પહોંચ્યા હતા.

હરીશ રાણાને અંતિમ વિદાય આપવા માટે પહોંચેલા લોકો (ETV BHARAT)

હિમાચલનો પરિવાર

હરીશ રાણાનો પરિવાર મૂળ હિમાચલ પ્રદેશનો છે. હરીશ રાણાના પિતા અશોક રાણા હિમાચલ પ્રદેશના કાંગડા જિલ્લાના પ્લેટા ગામના રહેવાસી છે. અશોક રાણા વર્ષ 1989માં દિલ્હી આવ્યા હતા, તેમણે મુંબઇની એક જાણીતી હોટલમાં શેફનું કામ કર્યું છે. 2013માં પુત્ર હરીશ સાથે ચંદીગઢ યૂનિવર્સિટીમાં દુર્ઘટના બાદ તેમણે દિલ્હી આવીને પરિવારની જવાબદારી સંભાળી હતી. ચંદીગઢમાં દુર્ઘટના બાદથી હરીશ કોમામાં હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટે આપી હતી ઇચ્છામૃત્યુની પરવાનગી

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ભારતમાં નિષ્ક્રિય ઇચ્છામૃત્યુની પરવાનગી મેળવનાર પ્રથમ વ્યક્તિ હરીશ રાણાનું 13 વર્ષ કરતા વધુ સમય સુધી કોમામાં રહ્યા બાદ AIIMS દિલ્હીમાં મંગલવારે નિધન થયું હતું. સુપ્રીમ કોર્ટે તેણે પૈસિવ યૂથેનેશિયાની પરવાનગી આપી હતી.

પરિવાર અને સંબંધીઓ ગમગીન જોવા મળ્યા હતા (ETV BHARAT)

હરીશ રાણાને 14 માર્ચે ગાઝિયાબાદ સ્થિત તેમના ઘરેથી ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ (AIIMS) ખાતે ડૉ. બી.આર. આંબેડકર ઈન્સ્ટિટ્યૂટ રોટરી કેન્સર હોસ્પિટલના પેલિએટિવ કેર યુનિટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.

પરિવારે જણાવ્યું આંખ અને હાર્ટ ડોનેટ કર્યું

હરીશ રાણાના પરિવારે એક પ્રેરણાદાયી નિર્ણય લીધો હતો, તેઓએ અંગદાન માટે સંમતિ આપી હતી જેના કારણે કેટલાક લોકોને નવું જીવન મળી શકશે. હરીશનું હાર્ટ હવે કોઇ અન્યના શરીરમાં ધબકતું હશે જ્યારે તેની આંખો બીજા કોઇના જીવનમાં પ્રકાશ લાવી શકે છે. આ નિર્ણયની સોસાયટીના લોકોએ પ્રશંસા કરી હતી અને માનવતાનું ઉદાહરણ ગણાવ્યું હતું. મળતી માહિતી અનુસાર, હરીશ રાણાના બે કોર્નિયા અને હૃદયના વાલ્વ સહિત મહત્ત્વપૂર્ણ પેશીઓનું દાન કરવામાં આવ્યું છે. આ અંગ અને પેશીઓ દાનના ક્ષેત્રમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ અને પ્રેરણાદાયક પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. હરીશ રાણાનું મંગળવાર સાંજે 4 વાગીને 10 મિનિટે નિધન થયું હતું.

