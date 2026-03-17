AIIMSમાં હરીશ રાણાને ઈચ્છા મૃત્યુ આપવાની પ્રક્રિયા શરૂ, પહેલા ચરણમાં ટ્યૂબથી પોષણ આપવાનું બંધ કરાયું
13 વર્ષ પહેલા ચંદીગઢમાં અભ્યાસ કરતી વખતે, હરીશ રાણા ચોથા માળેથી પડી જવાના કારણે તેમને માથામાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી.
Published : March 17, 2026 at 9:06 AM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ઈચ્છામૃત્યુ માટે મંજૂરી મળ્યા બાદ, ગાઝિયાબાદના રહેવાસી હરીશ રાણા માટે દિલ્હીના એઈમ્સમાં ઈચ્છામૃત્યુની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. નોંધનીય છે કે હરીશ રાણા 13 વર્ષથી લાચાર સ્થિતિમાં પથારીવશ હતા. ખાસ કરીને, 32 વર્ષીય હરીશ રાણા માટે ઈચ્છામૃત્યુની માંગ માટે તેમના પિતા દ્વારા દાખલ કરેલી અરજી પર કોર્ટે 11 માર્ચે દિલ્હી એઇમ્સ ખાતે નક્કી પ્રક્રિયા અંતર્ગત ઈચ્છા મૃત્યુ આપવા માટે નિર્દેશો જારી કર્યા હતા.
ત્યારબાદ, શનિવારે, હરીશ રાણાને દિલ્હીના એઈમ્સ ખાતે IRCH (રોટરી કેન્સર હોસ્પિટલ સંસ્થા) ના પેલિએટિવ કેર વોર્ડમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પછી, ઈચ્છામૃત્યુ પ્રક્રિયાની દેખરેખ માટે AIIMS દ્વારા રચાયેલી ડોક્ટરોની એક ટીમ સોમવારે બોલાવવામાં આવી અને પ્રક્રિયા શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ નિર્ણય અનુસાર, હરીશ રાણાને ફીડિંગ ટ્યુબ દ્વારા પોષણ આપવાનું હવે બંધ કરવામાં આવ્યું છે. આગામી તબક્કામાં, પાણીનો પુરવઠો પણ બંધ કરવામાં આવશે. હરીશ રાણા તેમના જીવનના અંતિમ ક્ષણો દરમિયાન અતિશય શારીરિક વેદના સહન ન કરે તે માટે, AIIMS ખાતે તેમને પેલિએટિવ કેર પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.
ઈચ્છામૃત્યુ માટે AIIMSમાં પહેલાથી બનેલો પ્રોટોકોલ છે: જણાવી દઈએ કે હરીશ રાણાના પેટમાં એક નળી દાખલ કરવામાં આવી હતી જેથી તેમને કૃત્રિમ પોષણ મળી શકે. લગભગ 13 વર્ષથી, હરીશને ફક્ત આ જ નળી દ્વારા ખોરાક અને પાણી આપવામાં આવતું હતું. વધુમાં, શ્વસનનળીમાં પણ એક નળી દાખલ કરવામાં આવી હતી.આ ઉપરાંત એક કેથેટર પણ મૂકવામાં આવ્યું હતું. સુપ્રીમ કોર્ટના માર્ગદર્શિકા અનુસાર, તેમની લાઈપ-સપોર્ટ સિસ્ટમને તબક્કાવાર રીતે હટાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. પરિણામે, AIIMS વહીવટીતંત્રે વિવિધ વિભાગોના ડોકટરોની બનેલી એક તબીબી સમિતિની રચના કરી, જેમાં પેલિએટિવ કેર નિષ્ણાતોનો સમાવેશ થાય છે.
દિલ્હી એઇમ્સના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સંસ્થામાં નિષ્ક્રિય ઈચ્છામૃત્યુ માટેનો પ્રોટોકોલ પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં છે. જેને ભારતીય તબીબી સંશોધન પરિષદ (ICMR) તરફથી પણ મંજૂરી મળી ગઈ છે. હરીશને કોઈ ઓક્સિજન સપોર્ટ આપવામાં આવી રહ્યો ન હતો; તેમને ફક્ત ફીડિંગ નળી દ્વારા પોષણ મળી રહ્યું હતું. તેથી, ઈચ્છામૃત્યુ પ્રક્રિયાના પ્રથમ તબક્કા તરીકે, હરીશને ટ્યુબ દ્વારા પોષણ આપવાનું હવે બંધ કરવામાં આવ્યું છે. નોંધનીય છે કે, 13 વર્ષ પહેલાં - ચંદીગઢમાં પંજાબ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતી વખતે - હરીશને તેના પીજીના ચોથા માળેથી પડી જવાથી માથામાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી; ત્યારથી તે કોમામાં છે. આટલા વર્ષો દરમિયાન તેના માતાપિતાએ તેની સંભાળ રાખી છે.