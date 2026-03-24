દિલ્હી AIIMSમાં એડમિટ હરીશ રાણાનું નિધન: 11મા દિવસે લીધા અંતિમ શ્વાસ, 13 વર્ષથી પથારીવશ હતા
Published : March 24, 2026 at 5:30 PM IST
નવી દિલ્હી: ઈચ્છામૃત્યુની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવા માટે AIIMS દિલ્હીમાં દાખલ થયેલા હરીશ રાણાનું આજે અવસાન થયું. તેમને 14 માર્ચે AIIMSમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે એડમિટ થયાના 11મા દિવસે અંતિમ શ્વાસ લીધા. 14 માર્ચે દાખલ થયા બાદ, 16 માર્ચે હરીશ રાણા માટે ઈચ્છામૃત્યુની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ. ઈચ્છામૃત્યુ પ્રક્રિયાના પ્રથમ તબક્કામાં તેમને ટ્યુબ દ્વારા આપવામાં આવતો ખોરાક બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, બીજા તબક્કામાં, પાણી આપવાનું બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી, ડોકટરો સતત તેમની સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા હતા.
નોંધનીય છે કે ગાઝિયાબાદના યુવાન હરીશ રાણા, જે 13 વર્ષથી કોમામાં હતા, તેને AIIMS ખાતે IRCH (ઇન્સ્ટિટ્યૂટ રોટરી કેન્સર હોસ્પિટલ) ના પેલિએટિવ કેર વોર્ડમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. નોંધપાત્ર રીતે, 11 માર્ચે, સુપ્રીમ કોર્ટે હરીશ રાણાના કેસમાં નિષ્ક્રિય ઈચ્છામૃત્યુ માટે પરવાનગી આપી હતી, તેમની લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ બંધ કરવા અથવા દૂર કરવા માટે અધિકૃત કરી હતી, અને તેમને પેલિએટિવ કેર માટે AIIMSમાં દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
પરિવારે અંગોનું દાન કરવાનો નિર્ણય લીધો
સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશને અનુસરીને, AIIMSએ ડોકટરોની એક સમિતિની રચના કરી હતી, અને હરીશ રાણાને 14 માર્ચે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ડોકટરોના જણાવ્યા અનુસાર, હરીશ રાણાના શરીરમાંથી પોષણયુક્ત ખોરાક આપતી નળી શારીરિક રીતે દૂર કરવામાં આવી ન હતી; તેના બદલે, તેને બંધ કરવામાં આવી હતી. તેવી જ રીતે, પાણી આપવા માટે વપરાતી નળીને પણ બંધ અને સીલ કરવામાં આવી હતી. આ રીતે, હરીશ રાણાને ઈચ્છામૃત્યુ આપવાની પ્રક્રિયા આગળ વધવા લાગી.
આ પહેલા, હરીશ રાણાના માતાપિતાએ તેમના અંગોનું દાન કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી, ડોકટરોએ જરૂરી તબીબી તપાસ કરી હતી. હવે, હરીશ રાણાના મૃત્યુ પછી, તેમના અંગો અન્ય લોકોને જીવનની ભેટ આપી શકશે. ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા 13 વર્ષથી હરીશ રાણા પથારીવશ હતા અને જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે લડી રહ્યા હતા. સુપ્રીમ કોર્ટે પણ સમગ્ર પ્રક્રિયા અંગે ચોક્કસ નિર્દેશો જારી કર્યા હતા.
એઇમ્સના ડોકટરો ખાતરી કરવા માટે કામ કરી રહ્યા હતા કે સમગ્ર પ્રક્રિયા પીડારહિત અને શક્ય તેટલી આરામદાયક રહે. ઈચ્છામૃત્યુ પ્રક્રિયાનો બીજો તબક્કો શરૂ થયા પછી, હરીશ રાણાને મળવાની પરવાનગી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવી હતી.
