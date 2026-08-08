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બાઈકમાં 500 હૉર્ન લગાવી હરિયાણાથી હરિદ્વાર પહોંચ્યો કાવડયાત્રી, પોલીસે પકડી લીધો

હરિદ્વાર કાવડ યાત્રા દરમિયાન એક મૉડિફાઈડ બાઈકે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું; આ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે

હરિદ્વાર કાવડ યાત્રા દરમિયાન એક મૉડિફાઈડ બાઈકે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું; આ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે
હરિદ્વાર કાવડ યાત્રા દરમિયાન એક મૉડિફાઈડ બાઈકે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું; આ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 7:46 PM IST

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હરિદ્વાર: ધર્મનગરી હરિદ્વારમાં શિવભક્તોનો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. હરિદ્વાર કાવડ મેળામાં વિવિધ પ્રકારના યાત્રાળુઓ જોવા મળી રહ્યા છે. કોઈ આકર્ષક કાવડ લઈને હરિદ્વાર પહોંચી રહ્યો છે તો કેટલાક તેમની અનોખી શૈલીઓથી લોકોનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યા છે. આ બધાની વચ્ચે, 500 હોર્નવાળી એક મોડિફાઇડ બાઇકનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં એક પોલીસ અધિકારી બાઇક ચલાવતો જોવા મળે છે; ત્યારબાદ પોલીસે વાહન જપ્ત કરી લીધું છે.

અહેવાલો અનુસાર, હરિયાણાના ફરીદાબાદ જિલ્લાનો રહેવાસી અમન કાવડ યાત્રામાં ભાગ લેવા માટે હરિદ્વાર પહોંચ્યો હતો. તેણે પોતાની બાઇકને એક ખાસ રીતે મોડિફાઇ કરી હતી, તેના પર લગભગ 500 હોર્ન લગાવ્યા હતા. વધુમાં, તેણે બાઇકમાં અનેક સાયલેન્સર અને અન્ય વિવિધ ફેરફારો કર્યા હતા.

કાવડ મેળા દરમિયાન આ બાઇક લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે, જેના કારણે તેની એક ઝલક જોવા માટે ભીડ ઉમટી પડી હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે 7 ઓગસ્ટના રોજ કંખાલ વિસ્તારના શંકરાચાર્ય ચોક ખાતે બાઇકને તપાસ માટે રોકવામાં આવી હતી. વધુ પડતા હોર્ન વગાડવા અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને બાઇકમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હોવાના કારણે પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી.

પોલીસે મોટરસાયકલ જપ્ત કરી છે. 7 ઓગસ્ટના રોજ, એક પોલીસ અધિકારી બાઇકને કનખલ પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે કેટલાક લોકોએ તેનો વીડિયો રેકોર્ડ કર્યો, જે પછીથી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો. વાયરલ વીડિયોમાં મોટરસાયકલ પર મોટી સંખ્યામાં હોર્ન લગાવેલા સ્પષ્ટ દેખાય છે. વીડિયો વાયરલ થયા બાદ, સોશિયલ મીડિયા પર લોકો વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ શેર કરી રહ્યા છે. 'કનખલ મેળા' દરમિયાન આવા વાહનો અન્ય યાત્રાળુઓ અને કાવડયાત્રીઓને અસુવિધા ન પહોંચાડે તે માટે, પોલીસ સતત નિયમોના ઉલ્લંઘન સામે કાર્યવાહી કરી રહી છે.

કનખલ પોલીસ સ્ટેશનના SSI અનુજ કુમારે જણાવ્યું હતું કે 7 ઓગસ્ટના રોજ શંકરાચાર્ય ચોક ખાતે ચેકિંગ દરમિયાન બહુ બધા હોર્ન લગાવેલી મોડિફાઇડ મોટરસાયકલ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. બાઇકમાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા; પરિણામે, ચલણ (દંડ) જારી કરવામાં આવ્યો હતો, અને વાહન જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું.

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BIKE MODIFY WITH 500 HORN

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